Piraeus: Άνοδο 0,4% το ΑΕΠ της ευρωζώνης – Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η ΕΚΤ, όπως ευρέως αναμενόταν, ενώ υπήρξε συζήτηση για το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους δανεισμού, όπως αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Piraeus.

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2,25%, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,40% και της οριακής χρηματοδότησης στο 2,65%..

Η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι οι τιμές της ενέργειας, παρότι ιδιαίτερα ευμετάβλητες, θα κινηθούν σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ενώ δεν έχει αποτυπωθεί ο πλήρης ενεργειακός αντίκτυπος στον πληθωρισμό.

Η Λάγκαρντ διευκρίνισε ότι ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση («well-positioned ») για να διαχειριστεί την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου, τηρώντας στάση αναμονής ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

Τότε θα διαθέτει περισσότερα στοιχεία για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Το ΑΕΠ της ευρωζώνης

Άνοδο 0,4% σημείωσε το πραγματικό ΑΕΠ κατά το β’ τρίμηνο του 2026 σε τριμηνιαία βάση, ελαφρά μεγαλύτερη των εκτιμήσεων (0,2%).

Από τις μεγαλύτερες οικονομίες, τον υψηλότερο ρυθμό κατέγραψε η Ισπανία (0,7%), ενώ την ίδια αύξηση 0,2% είχαν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία .

Σε ετήσια βάση αυξήθηκε 1%. Το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 0,9% φέτος και 1,2% το 2027.

Αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σημειώθηκε τον Ιούνιο, λόγω του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ -Ιράν που συμφωνήθηκε τότε .

Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα προσδιορίσουν μελλοντικά το μέγεθος των πληθωριστικών πιέσεων.

Ο πληθωρισμός

Ο γενικός πληθωρισμός υποχώρησε τον Ιούνιο στο 2,8%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πιέσεων στις τιμές της ενέργειας ενώ πτωτικά κινήθηκε και ο δομικός.

Ένδειξη ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας καταδεικνύει η εξέλιξη των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών PMI τον Ιούλιο.

Βάσει της α’ εκτίμησης, ο δείκτης στη μεταποίηση ανήλθε στο 52 , στις υπηρεσίες στο 51,6 και ο σύνθετος στο 51,9 .

Η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής εξαρτάται, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις .

Mεικτά κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο. Σε εποχικά εξομαλυμένη βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 0,2%, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού.

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε πτώση 0,2%, λόγω της μειωμένης παραγωγής των διαρκών καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών.

Ταυτόχρονα, σημαντική επιδείνωση κατέγραψε το εμπορικό ισοζύγιο, καθώς σε μηνιαία βάση οι εισαγωγές αυξήθηκαν πιο πολύ από τις εξαγωγές.

Παράλληλα, στο ιστορικά χαμηλό 6,2% παρέμεινε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο.

Τέλος, οριακή βελτίωση εμφάνισε κατά το α’ τρίμηνο του 2026 το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ (εποχ . προσαρμ ., -3,1%, δ’ τρίμ. 25: -3,2%).

Αντίθετα, άνοδο στο 88,9% του ΑΕΠ σημείωσε το δημόσιο χρέος (δ’ τρίμ. 25: 87,7%)