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Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Τρόφιμα – ποτά 01.08.2026, 07:00
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Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Την ανάπτυξη των πωλήσεων της Paliria για την οικονομική χρήση του 2025 οδήγησαν οι αγορές της Ευρώπης πρωτίστως και δευτερευόντως η εγχώρια αγορά, ενώ υποχώρησαν στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ, επηρεαζόμενες κι από την αρνητική μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου. Άλλωστε για την εταιρεία που ξεκίνησε το 1957 στα Πολιτικά Ευβοίας – με τις πρώτες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ να γίνονται το 1974 – οι αγορές του εξωτερικού είναι «προνομιακή περιοχή» δράσης, αφού πλέον του 80% του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται σε αυτές.

Eνίσχυση οικονομικών μεγεθών για την Paliria

Με ηγετική θέση στην κατηγορία των ετοίμων γευμάτων και παρουσία σε πάνω από 50 χώρες, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria το 2025 ανήλθε σε 115,2 εκατ. ευρώ έναντι 113,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7%. Η εταιρεία είχε πωλήσεις 87,5 εκατ. ευρώ έναντι 82,7 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης έφθασαν τα 41.036 χιλ. ευρώ έναντι 40.811χιλ. ευρώ αυξημένα 226 χιλ. ευρώ ή κατά 0,6 % συγκρινόμενα με το 2024.

Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 23.734 χιλ. ευρώ βελτιωμένα σε σχέση με το 2024 κατά 1.204 χιλ. ευρώ ή κατά 5,3 %. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσεως 2025 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες δαπάνες μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ποσού 1.330 χιλ. ευρώ.

Εξαιρουμένου του παραπάνω ποσού τα συγκρίσιμα Κέρδη πρό Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 25.064 χιλ. ευρώ, βελτιωμένα σε σχέση με το 2024 κατά 2.534 χιλ. ευρώ ή κατά 11.25%.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος περιλαμβάνει τις θυγατρικές Palirria Bulgaria EAD, Palirria Jordan LLC, Palirria Cyprus Ltd (που ελέγχει και εταιρείες στην Κίνα) και Τσαμπάση Μονοπρόσωπη.

Ο πρόεδρος της Paliria Κώστας Σουλιώτης

Oι στρατηγικοί στόχοι

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου η βασική στρατηγική επιδίωξη της Paliria, η δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου επιχειρήσεων με παρουσία σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες έχοντας ως απώτερο στόχο τη δημιουργία συνεργιών καθώς και την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά και την είσοδό της σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Ειδικότερα, στις στρατηγικές της προτεραιότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διατήρηση του ηγετικού του ρόλου τόσο στην αγορά ντολμά και αμπελόφυλλων σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη της σειράς έτοιμων γευμάτων και η προώθησή τους σε κύριες αγορές παγκοσμίως.

Επίσης, η επένδυση στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων σειρών προϊόντων που θα τον βοηθήσουν να μεγεθυνθούν ακόμη περισσότερο οι εργασίες της στο μέλλον, αλλά και οι  επενδύσεις σε καινοτομίες και τεχνολογίες με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου τυποποίησης.

Παράλληλα, προωθείται ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο για την περαιτέρω ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του oμίλου. Συγκεκριμένα, νέες επενδύσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2026 στο εργοστάσιο της Ιορδανίας, ενώ για το 2027 δρομολογούνται αντίστοιχα έργα στο εργοστάσιο των Πολιτικών καθώς και στην Τσαμπάσης Μονοπρόσωπη ΑΕ.

To 1957 ιδρύθηκε στα Πολιτικά Ευβοίας η προσωπική επιχείρηση Paliria, κάτω από την καθοδήγηση του Αντώνη Σουλιώτη, με στόχο την παραγωγή και διανομή ελληνικών, ποιοτικών, παραδοσιακών έτοιμων γευμάτων, στην ελληνική αγορά

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Aναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής η εταιρεία εκτιμά ότι αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη της στην περιοχή αν και παρακολουθείται στενά και γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις αναπροσαρμογής της στρατηγικής της εταιρείας ώστε να υπάρξει η μικρότερη επίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος την άνοιξη μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ο Κώστας Σουλιώτης, πρόεδρος της Paliria, αποκτά το ποσοστό 36% της οικογένειας Κάτσου και μαζί τον απόλυτο έλεγχο της Paliria. Παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώρια και ξένα funds, ο Κώστας Σουλιώτης, αποφάσισε ως ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 45% να μην πουλήσει αλλά να κρατήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της οικογενειακής επιχείρησης. Και να ηγηθεί προσωπικά της επόμενης μέρας της εταιρείας.

Το τίμημα για την απόκτηση του 36% που κατείχε η VNK Capital στην Paliria διαμορφώθηκε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στα επίπεδα των 90 εκατ. ευρώ καθώς η συνολική αποτίμηση της Paliria υπολογίστηκε στα 250 εκατ. ευρώ.

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