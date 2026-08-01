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Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

Κλιματική αλλαγή 01.08.2026, 09:51
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Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
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Αυτές τις μέρες όποιος κάνει τη βόλτα του ή απλώς κάθεται να ρεμβάσει στον Ρήνο στη Βόννη ή σε κάποια άλλη παραποτάμια πόλη αισθάνεται ότι… κάτι του λείπει. Είναι τα φορτηγά πλοία που συνήθως περνούν ασταμάτητα, σχεδόν σε κομβόι, μεταφέροντας εμπορεύματα ή καύσιμα στην διαδρομή των περίπου 1.200 χιλιομέτρων που συνδέει τις ελβετικές Άλπεις με το Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Πάνω από 6.500 πλοία κινούνται καθημερινά στον Ρήνο, που είναι ο δεύτερος κατά σειρά στον κόσμο ποταμός, σε ό,τι αφορά τον όγκο των μεταφορών, μετά τον Μισισιπή.

Ακόμα και αν περάσει ο καύσωνας στη Γερμανία, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ημέρες και… βροχές για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αφού στεγνοί είναι και όλοι οι ποταμοί που «γεμίζουν» τον Ρήνο

Σύμφωνα με την DW, o Ρήνος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες της Ευρώπης. Κατά μήκος του βρίσκονται μερικές από τις μεγαλύτερες γερμανικές βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας και την τροφοδοσία τους με πρώτες ύλες, αλλά και τη μεταφορά των προϊόντων τους προς τα μεγάλα λιμάνια του Βορρά στην Ευρώπη.

Αυτή η κομβική για την Ευρώπη αρτηρία έχει πλέον παραλύσει, αφού λόγω καύσωνα και ξηρασίας ο ποταμός έχει «στεγνώσει» και έχει υποχωρήσει και σε βάθος και σε πλάτος κάνοντας αδύνατη την πλεύση για τις μεγάλες εμπορικές φορτηγίδες σε κάποια πιο στενά και «φιδωτά» σημεία, όπως το Κάουμπ, νοτίως του Κόμπλεντς. Έχει ουσιαστικά ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ της στάθμης του από το 2018.

Εκτόξευση του κόστους

Μόνο κάποια μικρότερα και πιο «ρηχά» πλοία μπορούν πλέον να μετακινηθούν, αλλά η χωρητικότητά τους είναι σαφώς μικρότερη, ενώ η μεταφορά του περιεχομένου μιας φορτηγίδας οδικώς θα απαιτούσε δεκάδες νταλίκες, ανεβάζοντας το κόστος σε απαγορευτικά ύψη. Αλλά και τα κόμιστρα μεταφοράς μέσω του ποταμού έχουν ακριβύνει σημαντικά.

Είναι και αυτή μια ακόμα συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, που αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της απλώνονται σε πάρα πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η καθυστέρηση της αντιμετώπισής της λόγω οικονομικών υπολογισμών θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να αποδειχτεί πολύ πιο κοστοβόρα.

Ακόμα και αν περάσει ο καύσωνας που αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί στη Γερμανία, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ημέρες και… βροχές για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αφού στεγνοί είναι και όλοι οι ποταμοί που «γεμίζουν» τον Ρήνο κατά μήκος της διαδρομής του.

Συναγερμός και στον Δούναβη

Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο δεύτερος μεγάλος ποταμός της Ευρώπης, ο Δούναβης. Μάλιστα Ουγγαρία και Ρουμανία υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τους διακόπτες σε σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη τους, και ειδικά στη Ρουμανία οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξουν και προβλήματα στην τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια.

Συνέπειες υπάρχουν όμως και για τον τουρισμό σε θέρετρα, όπως η λίμνη Μπάλατον στην Ουγγαρία, που έχουν επίσης «στερέψει» και εκεί που άλλοτε κανείς κολυμπούσε, τώρα μπορεί να περπατήσει. Αυτό έχει την αντανάκλασή του και σε ακυρώσεις κρατήσεων στα γύρω ξενοδοχεία, καθώς η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα. Η κλιματική κρίση δείχνει αυτό το καλοκαίρι τα «δόντια της» σε πολλά πεδία.

Πηγή: in.gr

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