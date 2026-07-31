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Γερμανία: Στερεύει ο Ρήνος – Τα εργοστάσια μειώνουν την παραγωγή

Η στάθμη των νερών του σημαντικότερου εσωτερικού εμπορικού διαδρόμου για τη Γερμανία έχει πέσει κοντά στο ιστορικό χαμηλό που καταγράφηκε το 2018

World 31.07.2026, 11:49
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Γερμανία: Στερεύει ο Ρήνος – Τα εργοστάσια μειώνουν την παραγωγή
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Προς τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ ετών τείνουν τα επίπεδα του νερού στον Ρήνο, λόγω της ακραίας ζέστης και της ξηρασίας στην Ευρώπη, διαταράσσοντας τη ροή των εμπορευμάτων και αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να μειώσουν την παραγωγή.

Το σημείο αναφοράς για στάθμη των νερών του σημαντικότερου εσωτερικού εμπορικού διαδρόμου της Γερμανίας έχει πέσει κοντά στα 25 εκατοστά τις τελευταίες ημέρες, κοντά στο ιστορικό χαμηλό που καταγράφηκε το 2018.

Η ξηρασία σημαίνει ότι τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν σημαντικά λιγότερο φορτίο κατά μήκος του Ρήνου, απαιτώντας περισσότερα σκάφη για τη μεταφορά του ίδιου όγκου και καθιστώντας τη διαδικασία πιο ακριβή, από τις πιο κραυγαλέες οικονομικές επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στη δυτική Ευρώπη.

Οπως δήλωσε στους FT ο Marc Schattenberg, οικονομολόγος στη Deutsche Bank, όσο περισσότερο περιορίζεται η ναυσιπλοΐα, τόσο αυξάνεται η πίεση. «Οι όγκοι που θα έπρεπε να μετατοπιστούν είναι τόσο μεγάλοι που η αντικατάστασή τους μέσω σιδηροδρόμου ή οδικού δικτύου θα ήταν δύσκολη, δεδομένου μάλιστα ότι ορισμένες σημαντικές συνδέσεις βρίσκονται αυτήν τη στιγμή υπό κατασκευή», ανέφερε.

A drone picture shows the banks of the river Rhine during a period of low water level in Cologne, Germany, July 30, 2026. REUTERS/Stephane Nitschke

Ξανά στους 40°C

Στη Γερμανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν ξανά σχεδόν τους 40°C αυτή την εβδομάδα, μετά από το κύμα καύσωνα του Ιουνίου που έσπασε κάθε ρεκόρ. Η περίοδος χαμηλής στάθμης υδάτων ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος, επισημαίνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πλωτών Οδών και Ναυσιπλοΐας.

Ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η αναταραχή λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού θα μπορούσε να αφαιρέσει έως και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ της Γερμανίας.

Προειδοποιήσεις βιομηχανιών για ελλείψεις

Οι γερμανικές χημικές εταιρείες, όπως η BASF, η Covestro και η Evonik, διαθέτουν εργοστάσια συγκεντρωμένα στις όχθες του ποταμού και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περαιτέρω αναταραχές. Η BASF ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα από το εργοστάσιό της στο Ludwigshafen εάν τα επίπεδα του νερού συνεχίσουν να υποχωρούν, αν και διαθέτει επιλογές για την ανάπτυξη εξειδικευμένων πλοίων ή τη μεταφορά όγκων φορτίου σε άλλα μέσα μεταφοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος Markus Kamieth δήλωσε στους αναλυτές αυτή την εβδομάδα ότι «δεν θα ήταν σοφό να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ανακοινώσεων ανωτέρας βίας ή ελλείψεων προϊόντων σε ορισμένες περιπτώσεις». Σημείωσε ότι οι οξείες ελλείψεις εφοδιασμού σε μεμονωμένες πρώτες ύλες θα μπορούσαν να έχουν «ντόμινο επιπτώσεων» στην παραγωγή σύνθετων χημικών εργοστασίων.

Παρόλα αυτά, η BASF ανέφερε ότι είναι καλύτερα εξοπλισμένη σε σύγκριση με μια προηγούμενη περίοδο ξηρασίας το 2018, όταν υπέστη πλήγμα 250 εκατομμυρίων ευρώ στα λειτουργικά της κέρδη καθώς αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή.

Η Covestro ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργήσει αποθέματα πρώτων υλών «πριν από αρκετές εβδομάδες» για να διατηρήσει την παραγωγή. Παράλληλα, έχει στραφεί σε σκάφη τα οποία δεν βυθίζονται τόσο βαθιά στο νερό. Τα μέτρα αυτά «συνεπάγονταν υψηλότερο κόστος» για την Covestro, καθώς οι όγκοι που μεταφέρονταν από κάθε πλοίο μειώθηκαν, ο αριθμός των διαδρομών αυξήθηκε και επομένως χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα καύσιμα, ανέφερε η εταιρεία.

Boats lie in the partially dried-up Rheinauhafen harbour basin during low water levels on the Rhine river in Cologne, Germany, July 30, 2026. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Η βαριά βιομηχανία που βρίσκεται πάνω ή κοντά στον Ρήνο αντιμετωπίζει επιπλοκές στη μεταφορά υλικών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών. Η Thyssenkrupp αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή υγρού σιδήρου στο Duisburg μετά τις διαταραχές στην παράδοση πρώτων υλών, αλλά, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο εφοδιασμός των πελατών «δεν τρέχει κίνδυνο προς το παρόν».

Η εταιρεία έχει αποσύρει τον δικό της στόλο φορτηγίδων από τη λειτουργία και έχει μισθώσει σκάφη ικανά να πλέουν σε πιο αβαθή νερά για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό.

Προβλήματα και με τον Δούναβη

Ο Δούναβης έχει επίσης πέσει σε επίπεδο ρεκόρ στην Ουγγαρία, αναγκάζοντας τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτεί σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια της χώρας να τεθεί εκτός λειτουργίας μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη. Ο πρωθυπουργός Péter Magyar δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «πρωτοφανής» και ζήτησε από τον πληθυσμό να αποφύγει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής το βράδυ.

Η Ρουμανία αναγκάστηκε επίσης να θέσει εκτός λειτουργίας έναν από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Cernavodă, ο οποίος επίσης λαμβάνει νερό ψύξης από τον Δούναβη.

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