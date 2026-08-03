Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς

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Μια ιδιόμορφη εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έτσι όπως καταγράφεται στην Eurostat. Στην έκθεση απεικονίζεται ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της απασχόλησης. Η εικόνα αυτή εξηγείται από τους συντάκτες της έκθεσης ως εξής: «Η αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό δεν απορρόφησε εξ ολοκλήρου την αυξημένη προσφορά».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που παρατίθενται, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή αύξηση και το εποχικά διορθωμένο του πρώτου τριμήνου του 2026 ανήλθε σε 9,5% έναντι 9,3% το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 454.000 άτομα, αυξημένος κατά 13.000 άτομα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (αύξηση 2,9%), και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας παρουσίασε αύξηση (+1,2 ποσοστιαίες μονάδες), όπως και ο αριθμός των απασχολουμένων (+1,4% τον τελευταίο χρόνο).

Το ισοζύγιο ροών

Η αύξηση στην απασχόληση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2025. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης παρουσίασαν σημαντική μείωση (11%).

Ως εκ τούτου η μερική απασχόληση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 5,1% του συνόλου της απασχόλησης (έναντι 5,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2025), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην EE για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν 18,7% και για το ίδιο τρίμηνο του 2025 ήταν 18,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας (προσλήψεις μείον απολύσεις) ήταν θετικό και ανήλθε στις 54.904 θέσεις εργασίας, αυξημένο (+3,3%) σε σχέση με το 2025. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 640.854 προσλήψεις, με το 55,2% να είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής.

Τα υψηλότερα ισοζύγια ροών νέων θέσεων εργασίας σημειώθηκαν στα «Καταλύματα (ΚΑΔ: 55)», στις «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ: 56)», στο «Λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ: 47)» και στη «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΚΑΔ: 84)».

H ανεργία των νέων 15-29 ετών αυξήθηκε ελαφρώς σε 19,1% το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι 18,4% του 2025 (αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες).

Ιδιαιτέρως παραστατική για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι η ανάλυση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. «Η αγορά εργασίας εμφανίζει μια εικόνα ουσιαστικής αλλά άνισης και ποιοτικά ανεπαρκούς ανάκαμψης» σημειώνει στην έκθεσή του το ΙΝΕ. Το 2025 η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται, η ανεργία υποχωρεί και η υποαπόδοση της αγοράς εργασίας περιορίζεται σημαντικά. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν αρκεί για να τεκμηριώσει ότι η χώρα έχει περάσει σε ένα σταθερό και κοινωνικά βιώσιμο υπόδειγμα εργασίας. Το κεντρικό συμπέρασμα της ανάλυσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας έχει ανακάμψει ποσοτικά, αλλά δεν έχει αναβαθμιστεί επαρκώς ποιοτικά.

Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σημαντική μείωση κατά 10,9% παρουσιάζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά τον μήνα Ιούνιο. Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 672.293 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 11.611 άτομα (1,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο του 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 106.727 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 10.091 άτομα (10,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά 4.129 άτομα (-3,7%) σε σχέση με τον Μάιο του 2026.

Πηγή: ΈΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ