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ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών

Η Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της προσπάθειας, με έμφαση στην έγκαιρη διάθεση στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Tax 02.08.2026, 16:48
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ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
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Στην επιβεβαίωση της επαναφοράς της διαπίστευσης του ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιβεβαίωση περιλαμβάνεται στην επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DG AGRI), μετά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2026, με αντικείμενο την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της περιόδου Σεπτεμβρίου 2024 – Μαρτίου 2026.

Η Επιτροπή αποτιμά θετικά, μεταξύ άλλων:

-⁠την αύξηση των οργανικών θέσεων της ΓΔΕΛΕΠ σε 775 και τον σχεδιασμό πρόσληψης 230 νέων υπαλλήλων, με πρόθεση μονιμοποίησης των θέσεων,

-την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Γενικής Διευθύντριας στην ΓΔΕΛΕΠ,

-το πλαίσιο διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων, που έχει εγκατασταθεί και εφαρμόζεται,
⁠την ανάπτυξη στρατηγικής κατά της απάτης και τη λειτουργία Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Επίσης, εξετάστηκαν και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρατηρήσεων ή συστάσεων οι δράσεις ενσωμάτωσης του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της προσπάθειας, με έμφαση στην έγκαιρη διάθεση στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, την ολοκλήρωση της στελέχωσης, τη βελτίωση της εποπτείας των εξουσιοδοτημένων φορέων και την πλήρη ενσωμάτωση του νέου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Πιερρακάκης: Αποκατάσταση αξιοπιστίας

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτεί την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών.  Οικοδομούμε ένα σύστημα με λογοδοσία, ισχυρούς ελέγχους και σύγχρονες διαδικασίες, που προστατεύει τους Έλληνες φορολογούμενους, τους ευρωπαϊκούς πόρους και, πάνω απ’ όλα, τους έντιμους παραγωγούς.

Η σημερινή εξέλιξη είναι μια σημαντική δικαίωση της προσπάθειας, αλλά όχι το τέλος της διαδρομής. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε κάθε ευρώ ενίσχυσης να καταβάλλεται έγκαιρα, δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια στους πραγματικούς δικαιούχους. Οι ισχυροί θεσμοί σημαίνουν αξιοπιστία για τη χώρα και δικαιοσύνη για τους πολίτες.»

Σχοινάς: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια περίοδο αμφισβήτησης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε: «Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα το Υπουργείο είχα πει ότι η πιο επείγουσα πρόκληση ήταν να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του συστήματος των αγροτικών πληρωμών και τη σχέση εμπιστοσύνης της χώρας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύει ότι αυτό το δύσκολο εργοτάξιο έχει πλέον περάσει στη φάση της ολοκλήρωσής του. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια περίοδο αμφισβήτησης και αποκτά ξανά έναν οργανισμό πληρωμών που λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και ευρωπαϊκούς κανόνες. Η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών ήταν και παραμένει η απαραίτητη προϋπόθεση ώστε κάθε ευρώ να καταλήγει νόμιμα, δίκαια και αξιόπιστα σε εκείνον που πραγματικά το δικαιούται. Τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα θα διαθέτει -εν όψει και της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. -έναν οργανισμό πληρωμών αντάξιο της αξιοπιστίας που οφείλει να έχει ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πιτσιλής: Έγινε σκληρή δουλειά

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η άρση της αναστολής διαπίστευσης του ελληνικού οργανισμού πληρωμών αποτυπώνει τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες για τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος αγροτικών πληρωμών. Μετά από 18 μήνες σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης, γυρίζουμε σελίδα. Το ελληνικό σύστημα αγροτικών πληρωμών επιστρέφει σε καθεστώς κανονικότητας, με την αναμόρφωσή του να αναγνωρίζεται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ουσιαστική μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακολουθούμε με στοχοπροσήλωση το σχέδιό μας, ώστε κάθε ευρώ ενίσχυσης να φτάνει μόνο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται».

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