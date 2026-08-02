ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού

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Η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, φέρνοντας από το 2027 την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου στο επίκεντρο του προσδιορισμού της φορολογητέας επιφάνειας των ακινήτων. Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η παρέμβαση αποσκοπεί στη διόρθωση περιπτώσεων όπου ιδιοκτήτες επιβαρύνονταν με φόρο για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα διαθέτουν στην πραγματικότητα. Η χρονική συγκυρία της ρύθμισης, πάντως, αναμένεται να τροφοδοτήσει πολιτική συζήτηση, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή λίγο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες εκτός απροόπτου θα διεξαχθούν μέσα στο 2027.

Πώς αλλάζει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η φορολογητέα επιφάνεια ενός ακινήτου προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια. Εφόσον, όμως, διαπιστώνεται ότι το ακίνητο έχει μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση, ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Με τη νέα διάταξη, εφόσον έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και από αυτή προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με εκείνη που αναγράφεται στα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό, ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική εικόνα του ακινήτου.

Από πότε εφαρμόζεται

Η τροπολογία προβλέπει ακόμη ότι οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ανακριβή ούτε θα επιβάλλονται κυρώσεις, όταν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ που αφορούν το φορολογικό έτος 2027 και εφεξής.

Στόχος της αλλαγής είναι ο υπολογισμός του φόρου να βασίζεται στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η πραγματική επιφάνεια όσο και η χρήση κάθε ακινήτου.