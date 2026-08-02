 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού

Τι σημαίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τους ιδιοκτήτες

Tax 02.08.2026, 19:15
Σχολιάστε
ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, φέρνοντας από το 2027 την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου στο επίκεντρο του προσδιορισμού της φορολογητέας επιφάνειας των ακινήτων. Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η παρέμβαση αποσκοπεί στη διόρθωση περιπτώσεων όπου ιδιοκτήτες επιβαρύνονταν με φόρο για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα διαθέτουν στην πραγματικότητα. Η χρονική συγκυρία της ρύθμισης, πάντως, αναμένεται να τροφοδοτήσει πολιτική συζήτηση, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή λίγο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες εκτός απροόπτου θα διεξαχθούν μέσα στο 2027.

Πώς αλλάζει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, η φορολογητέα επιφάνεια ενός ακινήτου προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια. Εφόσον, όμως, διαπιστώνεται ότι το ακίνητο έχει μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση, ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Με τη νέα διάταξη, εφόσον έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και από αυτή προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με εκείνη που αναγράφεται στα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό, ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική εικόνα του ακινήτου.

Από πότε εφαρμόζεται

Η τροπολογία προβλέπει ακόμη ότι οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ανακριβή ούτε θα επιβάλλονται κυρώσεις, όταν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ που αφορούν το φορολογικό έτος 2027 και εφεξής.

Στόχος της αλλαγής είναι ο υπολογισμός του φόρου να βασίζεται στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η πραγματική επιφάνεια όσο και η χρήση κάθε ακινήτου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Holcim: Πουλά τη μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ. στην κινεζική Huaxin
World

H Holcim πουλά μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ.
Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
World

Μπορούν οι «κόφτες» να μειώσουν τα ενοίκια;
Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες
Κόσμος

Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες
Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Επικαιρότητα

Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο στη Βρετανία
ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027
Reuters: Η Κίνα αξιοποιεί αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα
World

Ο κινεζικός στρατός αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απο τις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη
World

Νέο κοίτασμα βολφραμίου στις ΗΠΑ - Εμπόδια βάζει η NASA στην εξόρυξη

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα - Τι ισχυρίζεται για το κοίτασμα σε βολφράμιο η αμερικανική εξορυκτική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Tax
ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027

Τι σημαίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τους ιδιοκτήτες

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών
Economy

Τεκμήρια και ελάχιστα εισοδήματα: Η νέα σχέση κράτους–ελευθέρων επαγγελματιών

Πώς αντιμετωπίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω ελάχιστων τεκμαρτών εισοδημάτων και αυστηρότερων κανόνων τεκμηρίων

Χρήστος Λεμονάκης-Αντώνης Ζαΐρης
Μερική απασχόληση: Σύγχυση με τα στοιχεία από ΕΦΚΑ, Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μερική απασχόληση: Σύγχυση με τα στοιχεία από ΕΦΚΑ, Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ

Το 20,23% των ασφαλισμένων έχουν μόνο μερική απασχόληση - Τα αντιφατικά στοιχεία

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΥΠΑ: 10.038 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περ. Διεύθυνση Κρήτης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 10.038 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περ. Διεύθυνση Κρήτης

Το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ στην Κρήτη είναι γυναίκες και το 38% νέοι έως 29 ετών

Φιλοδωρήματα: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι ισχύει πλέον με τη φορολόγηση των tips - Τα νέα όρια

Πώς θα υπολογίζονται τα φιλοδωρήματα - Σχετικά παραδείγματα - Πότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά

Συνταξιούχοι: Με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, μισά αναδρομικά 11μήνου σε 20.000 δικαιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Κουρεμένα» αναδρομικά με καθυστέρηση 4 ετών για 20.000 δικαιούχους

Τα ποσά που εκκρεμούν αφορούν τις επικουρικές συντάξεις του 11μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) και τα δώρα

Ηλίας Γεωργάκης
Μακροχρόνια άνεργοι: Δικαίωμα δωρεάν ενσήμων πέντε ετών πριν τη συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορεί να πάρουν δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια

Οι μακροχρόνια άνεροι και ολόκληρη η εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής διάταξης του νόμου 5239/2025 

Κώστας Παπαδής
Latest News
Holcim: Πουλά τη μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ. στην κινεζική Huaxin
World

H Holcim πουλά μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ.

Η Holcim είχε δηλώσει ότι διέθετε έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε εξαγορές έως το 2030

Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
World

Μπορούν οι «κόφτες» να μειώσουν τα ενοίκια;

Η πολιτική ελέγχου στα ενοίκια έχει ξανακερδίσει την εύνοια των προοδευτικών, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ωφελεί μόνο τους υφιστάμενους ενοικιαστές και αποθαρρύνει τις επενδύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες
Κόσμος

Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες

Αυξάνονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να μπουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα

Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Επικαιρότητα

Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο στη Βρετανία

Η ηλιακή ενέργεια, για πρωτη φορά συνέβαλε με ποσοστό το 14,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία

ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027

Τι σημαίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τους ιδιοκτήτες

Reuters: Η Κίνα αξιοποιεί αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για αμυντικά συστήματα
World

Ο κινεζικός στρατός αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απο τις ΗΠΑ

Στρατιωτικοί στην Κίνα αξιοποιούν τα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη δικών τους εξειδικευμένων συστημάτων

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών
Κόσμος

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικό στέλεχος και πρώην αντιπρόεδρος της ΝΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των γενεθλίων του.

Suspect Identified in Killing of British Woman Found Dead in Suitcase in Athens
English Edition

Suspect Identified in Killing of British Woman Found Dead in Suitcase in Athens

British volunteer Elizabeth-Jane Ross was found dead in a suitcase in Athens. Police identified a 26-year-old suspect in the murder case

Ουράνιο: Ποσότητες που θα αρκούσαν για εκατοντάδες πυρηνικά όπλα εξήχθη από το Κονγκό, αγνοούνται
World

Χιλιάδες τόνοι ουρανίου εξηχθησαν απο το Κονγκό αλλά αγνοούνται

Το ουράνιο παράγεται ως «παραπροϊόν» της εξόρυξης κοβαλτίου και δεν δηλώνεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας

Firefighting Helicopters Collide During Psatha Operation
English Edition

Firefighting Helicopters Collide During Psatha Operation

Two Bell firefighting helicopters collided while battling the Psatha wildfire near Megara, triggering a major search-and-rescue operation for their crews

Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth
Κόσμος

Fake news: Σάλος με τις εικόνες ΑΙ στο Google Earth

Η Google αναγκάστηκε να αποσύρει το εργαλείο ΑΙ ύστερα από ρερορτάζ του BBC με προειδοποιήσεις ειδικών για παραπληροφόρηση.

Αερομεταφορές: Γιατί οι πτήσεις είναι ακριβές και θα παραμείνουν έτσι
World

Γιατι οι πτήσεις θα παραμείνουν ακριβές

Παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ταξίδια - Αυξημένο το κόστος στις αερομεταφορές

ΑΑΔΕ: H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών
Tax

H Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΑΔΕ

Η Επιτροπή ζητά τη συνέχιση της προσπάθειας, με έμφαση στην έγκαιρη διάθεση στοιχείων προς τον Οργανισμό Πιστοποίησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Amazon: Εκτόξευση κερδών το β’ τρίμηνο του 2026 – «Σιγή ιχθύος» για τη φετινή Prime Day
World

«Έσπασε τα ταμεία» η Amazon το β' 3μηνο του 2026 - Σιωπή για τη φετινή Prime Day

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών AWS, αυξήθηκαν κατά  245% - Χωρίς επίσημα αποτελέσματα οι επιδόσεις της Prime Day που έγινε τον Ιούνιο

Τεκμήρια: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
Experts

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Ποιες δαπάνες αποτελούν τεκμήριο, σε ποιο φορολογικό έτος δηλώνονται, ποιες εξαιρούνται από το τεκμήριο

Απόστολος Αλωνιάτης
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies