McDonald’s: Τα κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

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Ανάμεικτα τριμηνιαία αποτελέσματα ανακοίνωσε η McDonald’s την Τρίτη, καθώς η αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι η Σκάι Άντερσον αναλαμβάνει τον ρόλο του προέδρου της αμερικανικής της επιχείρησης, με ισχύ από την Τρίτη, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την απόδοση στην εγχώρια αγορά της. Διαδέχεται τον Τζο Έρλινγκερ, ο οποίος ηγήθηκε του τμήματος για περισσότερα από έξι χρόνια. Η Άντερσον, με 26 χρόνια εμπειρίας στα McDonald’s, διετέλεσε προηγουμένως διευθύνουσα σύμβουλος της McDonald’s USA και ηγήθηκε της μονάδας Global Business Services πριν από αυτό, σύμφωνα με το CNBC.

«Ενώ το εγχειρίδιό μας λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε μια ευκαιρία να ανεβάσουμε τον πήχη στις ΗΠΑ και να επιταχύνουμε την απόδοση στη μεγαλύτερη αγορά μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της McDonald’s, Κρις Κεμπτζίνσκι.

Οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Ακολουθούν τα στοιχεία της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου σε σύγκριση με τις προβλέψεις της Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: 3,38 δολάρια προσαρμοσμένα έναντι 3,32 δολαρίων που αναμενόταν

Έσοδα: 7,10 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 7,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν

Ο γίγαντας των burger ανακοίνωσε καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου ύψους 2,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 3,32 δολαρίων ανά μετοχή, αυξημένα από 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια ή 3,14 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Εξαιρώντας τα έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα στοιχεία, τα McDonald’s κέρδισαν 3,38 δολάρια ανά μετοχή.

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% στα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πιο επιθετική πολιτική της McDonald’s στις ΗΠΑ

Οι παγκόσμιες πωλήσεις ίδιων καταστημάτων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 1,3%, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες της Wall Street, σύμφωνα με εκτιμήσεις της StreetAccount.

Οι πωλήσεις ίδιων καταστημάτων των McDonald’s στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,8% στο τρίμηνο. Η αλυσίδα δήλωσε ότι ο μέσος όρος λογαριασμού αυξήθηκε, αλλά η επισκεψιμότητα στα εγχώρια εστιατόριά της μειώθηκε.

Στις αρχές Μαΐου, η αλυσίδα burger λάνσαρε μια νέα σειρά ποτών και αναψυκτικών στην εγχώρια αγορά της. Ωστόσο, αντιμετώπισε δύσκολες συγκρίσεις με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν κυκλοφόρησε μια παγκόσμια προσφορά περιορισμένης διάρκειας γευμάτων με θέμα την ταινία “Minecraft”.

Η McDonald’s σημείωσε ισχυρότερα αποτελέσματα εκτός των ΗΠΑ. Το τμήμα διεθνών αγορών της ανέφερε αύξηση πωλήσεων ίδιου καταστήματος κατά 1,5%, ενώ το τμήμα διεθνών αναπτυξιακών αδειοδοτημένων αγορών σημείωσε αύξηση πωλήσεων ίδιου καταστήματος κατά 1,9%.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία αποκάλυψε μια νέα στρατηγική ανάπτυξης στο διετές παγκόσμιο συνέδριο για τους franchisees. Ένας νέος σχεδιασμός εστιατορίου, φαγητό και ποτά με καλύτερη γεύση, καινοτομία με επίκεντρο τον καταναλωτή και βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών είναι οι τέσσερις ακρογωνιαίοι λίθοι του νέου σχεδίου. Η αλυσίδα θέλει να γίνεται η πρώτη επιλογή των πελατών, κάθε φορά.