Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

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Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα της HSBC και της Bayer αντισταθμίζουν την αδυναμία του κλάδου καταναλωτικών αγαθών και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,64% στις 656 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,56% στις 10.919 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,97% στις 26.255 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,46% στις 8.655 μονάδες.

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται στη θετική εικόνα των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, τα οποία διατηρούν τη δυναμική που διαμορφώθηκε μετά το χθεσινό ράλι των αγορών.

Παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, καθώς οι ισχυροί ισολογισμοί των επιχειρήσεων και η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στις μακροοικονομικές πιέσεις.

Παρόλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν είχαν υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη διπλωματικών συνομιλιών με το Ιράν.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών περιορίστηκε, καθώς πληροφορίες ανέφεραν ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να πραγματοποιείται με σημαντικά μειωμένους ρυθμούς, γεγονός που διατηρεί τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Στο εταιρικό μέτωπο, η HSBC υποχωρεί κατά 0,4%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα στηρίχθηκαν στη διατήρηση υψηλών καθαρών εσόδων από τόκους και στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα διαχείρισης περιουσίας, ενώ η τράπεζα ανακοίνωσε και νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Επίσης, η Beiersdorf, κατασκευάστρια των προϊόντων Nivea, υποχωρεί κατά 1,1%, αφού αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις του 2026, επικαλούμενη το δύσκολο καταναλωτικό περιβάλλον και την επιβράδυνση της ζήτησης στις βασικές διεθνείς αγορές.

Αντίθετα, η Bayer καταγράφει άνοδο 4,3%, καθώς ανακοίνωσε απροσδόκητη αύξηση 1,9% στα προσαρμοσμένα EBITDA του δεύτερου τριμήνου. Η θετική επίδοση αποδίδεται στις ισχυρές πωλήσεις του φαρμακευτικού τομέα, οι οποίες αντιστάθμισαν τις πιέσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος του ομίλου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων που θα ακολουθήσουν μετά το κλείσιμο της Wall Street, με τις AMD και SpaceX να βρίσκονται στο επίκεντρο.