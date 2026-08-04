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Μειώσεις τιμών: Αποδίδει η πρωτοβουλία των υπ. Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ και βιομηχανίας τροφίμων

Αρνητικός ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ - Σε εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από την 31η Αυγούστου

Economy 04.08.2026, 16:46
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Μειώσεις τιμών: Αποδίδει η πρωτοβουλία των υπ. Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ και βιομηχανίας τροφίμων
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Αποδίδει η συναντίληψη κυβέρνησης – επιχειρηματικότητας αρχικά για πάγωμα τιμών το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και στην συνέχεια για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, μετά και τη δημοσιοποίηση στοιχείων από το ΙΕΛΚΑ, που καταγράφουν αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο.

Μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου

Όπως αναφέρουν, ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ  (-0,47%), για τον Ιούλιο αποτελεί την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα. Την ώρα, δε, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από την 31η Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Πρωτοβουλία  ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνεται συνεχώς για τη διαμόρφωση των τιμών από την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Τι έδειξε η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στοχευμένης έρευνας του ΙΕΛΚΑ, μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά με -6,97%, τροφές και είδη για κατοικίδια με -5,21%, ζύμες νωπές και κατεψυγμένες με -4,27%, είδη πρωινού και ροφήματα με -1,98%, αλλά και τυροκομικά με -1,69%.

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σημαντική θεωρείται η μείωση που καταγράφεται στα νωπά είδη. Στα φρούτα και λαχανικά λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και στο νωπό κρέας λόγω της ομαλοποίηση των τιμών παραγωγών και εισαγωγών.

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economy
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