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Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Business 04.08.2026, 10:29
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Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Με περισσότερα από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Kayak διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa, ενώ παράγει το σύνολο του χαρτοφυλακίου της στο Κορωπί.

Από την ίδρυσή της το 1993 από το Γιώργο Σταυρίδη, μέχρι σήμερα η Kayak ακολουθεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης, επενδύοντας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ελληνική παραγωγή. Πλέον έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο στον χώρο του premium παγωτού, του frozen yogurt και των επιδορπίων, με τρία διακριτά και δυναμικά brands – Kayak, Chillbox και Goatit – που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες της αγοράς και απευθύνονται σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η επιχείρηση έχει περάσει στα χέρια των παιδιών του ιδιοκτήτη, του Άκη Σταυρίδη και της Σαλώμης Σταυρίδου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επιτυχημένη διαχείρισή της μαζί με τον Στέλιο Ξενάκη. Η εταιρεία μετέφερε τις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί το 2000. Το 2009, η Kayak ανακαίνισε και επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στο στη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίες πλέον καλύπτουν 3.000 τ.μ., ενώ το εργοστάσιο σχεδιάστηκε και εξοπλίστηκε σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα και τηρεί αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής.

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες η είσοδος του Halcyon Equity Partners στο μετοχικό της κεφάλαιο, σηματοδότησε την αρχή της νέας φάσης ανάπτυξης της εταιρείας.

Kayak

Διψήφια άνοδος πωλήσεων

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η Kayak κατέγραψε το 2025 διψήφια αύξηση πωλήσεων, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 10,8% και να διαμορφώνεται στα 13,27 εκατ. ευρώ, από 11,98 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, συνεπεία της ενίσχυσης των πωλήσεων παγωτού και των ειδών ζαχαροπλαστικής.

Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε ταχύτερα από τις πωλήσεις, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να υποχωρήσει στο 42,8% από 44,7% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 990 χιλ. ευρώ, έναντι 1,04 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στις 527 χιλ. ευρώ, από 571 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, που αυξήθηκαν στο 1,86 εκατ. ευρώ, από μόλις 101 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2024. Επίσης ενισχύθηκε και ο τραπεζικός δανεισμός, με τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις να διαμορφώνονται σε περίπου 5,84 εκατ. ευρώ, από 3,04 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 246 χιλ. ευρώ, έναντι 225 χιλ. ευρώ που διανεμήθηκαν μέσα στη χρήση.

Η διοίκηση υπό τον Άκη Σταυρίδη, εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει μία ακόμη θετική χρήση για την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των διεθνών εμπορικών εντάσεων και της μεταβλητότητας στις αγορές. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος των πρώτων υλών, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη γενικότερη καταναλωτική ζήτηση.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση διαχείρισης στο ΓΕΜΗ, «παρά τη μειωμένη ορατότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στις διεθνείς αγορές, εκτιμάται ότι η εταιρεία διαθέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία, αξιοποιώντας την ισχυρή της θέση στην αγορά, τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας και την ευελιξία της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων».

«Κύριοι στόχοι της διοίκησης για το 2026 αποτελούν η διατήρηση της κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον χώρο της εστίασης, η αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές και κατηγορίες προϊόντων».

Στρατηγική επέκτασης

Η Kayak εξαγόρασε την αλυσίδα παγωμένου γιαουρτιού Chillbox τον Μάιο του 2020, μιας καινοτόμου αλυσίδας παγωμένου γιαουρτιού που ξεκίνησε δυναμικά το 2011 με 41 καταστήματα στην Ελλάδα και 10 στο εξωτερικό.

Η συμφωνία περιελάμβανε την απόκτηση του 70% της Chillbox Α.Ε. και του 100% της Chillbox Global Α.Ε. από το fund NBGI.

Λίγο αργότερα, μπήκε με πλειοψηφικό πακέτο που έφτασε το 53%, στην Κρητικά Παγωτά ΙΚΕ και το brand της «Goat It», μιας μονάδας παραγωγής παγωτού στην Κρήτη που παράγει παγωτό με 100% κρητικό κατσικίσιο γάλα. Το 30% κατέχει ο επιχειρηματίας Γιάννης Σφηνιάς και το 17% ο Μάνος Κοκολάκης.

Επιπλέον, η Kayak Ice Cream εστιάζει στη διεθνή επέκταση, με εξαγωγικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο και τη Γερμανία, όπως και στις ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω του eshop της.

Kayak

Το Halcyon Equity Partners

Στις αρχές Ιουλίου το fund Halcyon Equity Partners ανακοίνωσε την επένδυσή του στην επόμενη φάση ανάπτυξης της, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του «Invest in the Best of Greece», ενισχύοντας τη διεθνή της επέκταση, διευρύνοντας την εμπορική της παρουσία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επενδύσεις στην καινοτομία των προϊόντων και στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Βασικός άξονας του σχεδίου ανάπτυξης είναι μια στοχευμένη στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία αναμένεται να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σημάτων και τη γεωγραφική παρουσία της εταιρείας.

Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη και τις λειτουργικές βελτιώσεις, η στρατηγική αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Kayak στην αγορά premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

Όπως σημειώνεται και στην έκθεση διαχείρισης στο ΓΕΜΗ: «Η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες για την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και για την πραγματοποίηση στρατηγικής επένδυσης μέσω απόκτησης συμμετοχής σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του παγωτού. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς, αναμένεται να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, να δημιουργήσουν σημαντικές συνέργειες και να διευρύνουν τις αναπτυξιακές της προοπτικές».

Kayak

Η κίνηση με την Da Vinci Artisan Gelato

Στις 23 Ιουλίου, η Kayak προχώρησε στην εξαγορά της Da Vinci Artisan Gelato, της αλυσίδας που ιδρύθηκε το 2012 και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στον χώρο του artisan gelato. Σήμερα διαθέτει 18 καταστήματα στα καλύτερα σημεία στον Ελλαδικό χώρο, Κύπρο και Γαλλία, ενώ προσφέρει περισσότερες από 60 μοναδικές γεύσεις χειροποίητου gelato, που παρασκευάζονται με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις αυθεντικές συνταγές.

Μέσω της εξαγοράς, ο Όμιλος Kayak στοχεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη της Da Vinci, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην αγορά, τις οργανωτικές του δυνατότητες και το ισχυρό επιχειρηματικό του αποτύπωμα.

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