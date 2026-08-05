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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασταθής η ανοδική συνέχεια της αγοράς

Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Euronext Athens είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενες και σήμερα

Xρηματιστήριο Αθηνών 05.08.2026, 11:08
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασταθής η ανοδική συνέχεια της αγοράς
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Έντονη νευρικότητα επικρατεί στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να επιχειρεί να βρει τις νέες ισορροπίες της και να συνεχίσει το εντυπωσιακό ανοδικό σερί που έχει προηγηθεί.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,29% στις 2.636,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 35,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,8 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,24% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.729,58 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,39% στις 3.058,94 μονάδες.

Διαφοροποιήσεις

Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Euronext Athens είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενες και σήμερα, καθώς το πρόσφατο ράλι χρειάζεται χρόνο για να αφομοιωθεί, χωρίς όμως να διαφαίνονται ενδείξεις ότι αλλάζει η συνολική εικόνα της αγοράς.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον από τις τράπεζες προς τις μεγάλες βιομηχανικές και ενεργειακές εισηγμένες, καθώς η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται. Τα μεγέθη των ΔΕΗ, Metlen, Cenergy, Viohalco, Coca-Cola HBC και HELLENiQ Energy δίνουν ή αναμένεται να δώσουν τον τόνο, με την αγορά να εστιάζει κυρίως στις αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για την κερδοφορία του 2026.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μέχρι στιγμής, η εικόνα της περιόδου αποτελεσμάτων λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό κλίμα, προσφέροντας τα θεμελιώδη που χρειάζεται η αγορά για να διατηρήσει την ανοδική της τάση. Από τεχνικής πλευράς, ο Γενικός Δείκτης έφθασε έως τις 2.630 μονάδες, προσεγγίζοντας την ισχυρή αντίσταση των 2.650 μονάδων. Εντούτοις, για το επόμενο μεγάλο τεστ, η αγορά χρειάζεται να αφομοιώσει την πρόσφατη μεγάλη κίνηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα 6μηνου, σημειώνει κέρδη 2,46%, με τη ΔΕΗ να είναι στο +2,14%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Λάμδα, Aegean, CrediaBank, Metlen, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ και Eurobank.

Στον αντίποδα, η Κύπρου και η Optima Bank σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική, Πειραιώς, Motor Oil, Τιτάν, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Allwyn, Aktor, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ και ΔΑΑ. Χωρίς μεταβολή η Cenergy.

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