ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων

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Αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023- 27 περιλαμβάνει η απόφαση της ΑΑΔΕ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, η ΕΑΕ είναι γεωχωρική, αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της Ελλάδας και υποβάλλεται ψηφιακά στην εφαρμογή myAGRO της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2026

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2026. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Να σημειωθεί ότι ανάλογα με το χρόνο υποβολής της ΕΑΕ μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως 31 Οκτωβρίου 2026, σε όσους αγρότες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 και έως 30 Νοεμβρίου 2026 σε όσους την υποβάλλουν από 16 Σεπτεμβρίου 2026 έως την καταληκτική ημερομηνία της.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

ΑΑΔΕ: Πώς γίνεται η υποβολή των δηλώσεων

Ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία ή να απευθυνθεί σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, γεωπόνο, δασολόγο, κτηνίατρο, λογιστή ή νομικό πρόσωπο που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες.

Προβλέπεται επίσης η υποβολή από άλλο φυσικό πρόσωπο χωρίς αμοιβή, το οποίο μπορεί να αναλάβει έως πέντε παραγωγούς κάθε έτος. Σε όλες τις περιπτώσεις εκπροσώπησης απαιτούνται ειδική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, έγγραφη συμφωνία και καταχώριση του εξουσιοδοτούμενου προσώπου στα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, η υποβολή των δηλώσεων γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Απευθείας από τον γεωργό ή

β) από ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτόν φυσικό πρόσωπο, άνευ αμοιβής, το οποίο δύναται να υποβάλλει EAE για λογαριασμό έως πέντε (5) γεωργών κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ή γ) μέσω:

γα) Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ή

γβ) φυσικού προσώπου που ασκεί το επάγγελμα του γεωπόνου, δασολόγου και κτηνιάτρου, εγγεγραμμένου στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και λογιστή, εγγεγραμμένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή

γγ) νομικού προσώπου που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, εγγεγραμμένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

Οι προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

i) έχει προηγηθεί ειδική εξουσιοδότηση του γεωργού. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης ή παύσης της ισχύος της δεν επιτρέπεται η υποβολή, τροποποίηση ή εν γένει διαχείριση της ΕΑΕ από το μέχρι τότε εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο,

ii) έχει καταρτισθεί έγγραφη συμφωνία μεταξύ του γεωργού και του προσώπου που αναλαμβάνει την υποβολή, τροποποίηση ή διαχείριση της ΕΑΕ και,

iii) έχουν καταχωρισθεί στα οικεία πληροφοριακά συστήματα τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

Η ευθύνη στον… αγρότη

Παρά την ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο, η τελική ευθύνη παραμένει στον παραγωγό. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των δηλωμένων στοιχείων, την ακριβή αποτύπωση των αγροτεμαχίων, την πληρότητα των δικαιολογητικών και την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση.

Χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ «η ορθή γεωχωρική καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης, η πληρότητα του ψηφιακού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, είναι ευθύνη του αιτούντα γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καν. (ΕΕ) 2022/1173. Ο γεωργός ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη νομιμότητα των δηλούμενων στοιχείων και ιδίως για τον σαφή προσδιορισμό των ορίων, της θέσης και έκτασης κάθε αγροτεμαχίου και των ζωικών εκμεταλλεύσεών του».

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση όσοι διαχειρίζονται τις αιτήσεις, υποχρεούνται να τηρούν ψηφιακό φάκελο, να προστατεύουν τα δεδομένα των δικαιούχων και να απέχουν από περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η αμοιβή τους δεν επιτρέπεται να υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ενίσχυσης ή να συνδέεται με την έγκριση της αίτησης.

Τι δηλώνεται

Στην ΕΑΕ δηλώνεται ολόκληρη η γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ακόμη και για αγροτεμάχια που δεν καλλιεργούνται. Η αίτηση περιλαμβάνει τη βασική και αναδιανεμητική στήριξη, την ενίσχυση νέων γεωργών, τα οικολογικά προγράμματα, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, την ειδική ενίσχυση βάμβακος και τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Όλα τα αγροτεμάχια πρέπει να αποτυπώνονται ψηφιακά. Όσα δεν ψηφιοποιούνται θεωρούνται μη δηλωθέντα. Καταχωρίζονται η θέση, η έκταση, η καλλιέργεια, η χρήση, τα στοιχεία άρδευσης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για τις ιδιόκτητες εκτάσεις σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο απαιτούνται ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, ενώ για τις μισθωμένες δηλώνονται και τα στοιχεία της μίσθωσης.

Το σύστημα θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις με φορολογικά, κτηματολογικά και κτηνιατρικά αρχεία. Πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, οι παραγωγοί θα ενημερώνονται για πιθανά σφάλματα και θα μπορούν να τα διορθώνουν χωρίς μειώσεις.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις. Δεν μπορεί, ωστόσο, να προστεθεί νέα έκταση, παρέμβαση ή δικαίωμα που δεν είχε συμπεριληφθεί στην εμπρόθεσμη αίτηση.