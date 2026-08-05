Αυτοκίνητα: Τέλος στα πανίσχυρα ΙΧ για τους νέους οδηγούς στη Γαλλία

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Μία από τις πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις στην οδική ασφάλεια των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να εφαρμόσει η Γαλλία, βάζοντας φρένο στους νέους οδηγούς που επιλέγουν αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Η νέα νομοθεσία RIPOST, η οποία εγκρίθηκε από το γαλλικό Κοινοβούλιο και αναμένει πλέον την οριστική έγκριση από το Συνταγματικό Συμβούλιο, προβλέπει ότι όσοι αποκτούν για πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης δεν θα μπορούν να οδηγούν οχήματα που ξεπερνούν συγκεκριμένο όριο ισχύος.

Το ακριβές όριο των ίππων ή της ισχύος θα καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα, ωστόσο η φιλοσοφία του μέτρου είναι ήδη ξεκάθαρη: οι οδηγοί με προσωρινή άδεια δεν θα επιτρέπεται να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι ισχυρών αυτοκινήτων, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα, δανεικά είτε ενοικιαζόμενα.

Η απαγόρευση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου του διπλώματος, δηλαδή για τρία χρόνια στη συνήθη διαδικασία έκδοσης άδειας και για δύο χρόνια για όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα μέσω του συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης. Το μοντέλο θυμίζει τους περιορισμούς που εφαρμόζονται ήδη στις μοτοσικλέτες κατηγορίας Α2, όπου η ισχύς του οχήματος αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με την εμπειρία του οδηγού.

Εξοντωτικές ποινές

Οι κυρώσεις που προβλέπει η νέα νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Όποιος νέος οδηγός εντοπιστεί να οδηγεί αυτοκίνητο μεγαλύτερης ισχύος από την επιτρεπόμενη κινδυνεύει με πρόστιμο έως 15.000 ευρώ και φυλάκιση έως ενός έτους.

Εάν, μάλιστα, οι Αρχές κρίνουν ότι η παράβαση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή συνδέεται με επικίνδυνη οδήγηση, οι ποινές διπλασιάζονται, φτάνοντας τις 30.000 ευρώ και τα δύο χρόνια φυλάκισης. Παράλληλα προβλέπεται ακόμη και κατάσχεση ή ακινητοποίηση του οχήματος.

Υποχρεώσεις αποκτούν και οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι οποίες θα τιμωρούνται με πρόστιμο έως 1.500 ευρώ εάν παραδώσουν αυτοκίνητο υψηλής ισχύος σε οδηγό με προσωρινό δίπλωμα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Στόχος η μείωση των δυστυχημάτων

Η κυβέρνηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές θεωρεί ότι οι νέοι οδηγοί εμπλέκονται δυσανάλογα συχνά σε σοβαρά τροχαία όταν οδηγούν αυτοκίνητα μεγάλων επιδόσεων. Για τον λόγο αυτό η απαγόρευση αποτελεί βασικό μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων για την οδική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Η ίδια νομοθεσία αυστηροποιεί σημαντικά και τις ποινές για παράνομους αγώνες δρόμου και τις λεγόμενες «αστικές επιδείξεις» με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, δίνοντας στις Αρχές τη δυνατότητα να αφαιρούν άδειες οδήγησης, να κατάσχουν οχήματα και να επιβάλλουν βαρύτερες ποινές στους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, από την 1η Φεβρουαρίου 2027 θα απαγορευτεί και η πώληση του υποξειδίου του αζώτου («αέριο του γέλιου») σε ιδιώτες, καθώς οι γαλλικές Αρχές καταγράφουν ολοένα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας.

Τι ισχύει στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

Σε αντίθεση με τη Γαλλία, στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει σήμερα κανένας περιορισμός στην ισχύ του αυτοκινήτου που μπορεί να οδηγήσει ένας νέος κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β. Έτσι, ακόμη και ένας οδηγός που απέκτησε μόλις την άδεια οδήγησης μπορεί νόμιμα να βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου εκατοντάδων ίππων, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια.

Η γαλλική πρωτοβουλία αναμένεται να ανοίξει συζήτηση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι η σταδιακή πρόσβαση σε ισχυρότερα οχήματα θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων μεταξύ των νεότερων οδηγών.

Πηγή: in.gr