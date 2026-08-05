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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται για 6η μέρα η μάχη της κατάσβεσης Στάχτη 144.243 στρέμματα

Η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ο κίνδυνος τυχόν αναζωπυρώσεων ελλοχεύει καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και «καντηλάκια»

Κοινωνία 05.08.2026, 08:00
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Συνεχίζεται για 6η μέρα η μάχη της κατάσβεσης Στάχτη 144.243 στρέμματα
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Συνεχίζεται για 6η μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπη μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία τα λεγόμενα «καντηλάκια» που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης. Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

Στα καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται. Παράλληλα συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4 ελικόπτερα.

Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι αρχές δεν εφησυχάζουν

Τα κρίσιμα μέτωπα

Τα τρία κύρια σημεία που απασχολούσαν τις δυνάμεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδήλι Μεγάρων αλλά και προς Αγία Παρασκευή – Άγιο Νεκτάριο

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Οι δασοκομάντος παρέμειναν αναπτυγμένοι μέσα στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία της περιμέτρου.

Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις και παρακολουθούσαν την προσπάθεια των πυροσβεστών και από τον αέρα αλλά και από τις επίγειες δυνάμεις.

Στη Λούμπα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης, όταν και άρχισε να φυσάει υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα «κυνήγι» από την πλευρά των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για να τις σβήσουν καθώς εκτείνονταν σε μεγάλη έκταση πέρα από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδήλι πάνω στο όρος Πατέρα.

Στάχτη 144.243 στρέμματα και ο μοναδικός μεγάλος πνεύμονας πρασίνου που είχε απομείνει στην Αττική

Συνολικά, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη πρωινές ώρες την Τρίτη 4 Αυγούστου η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα και συγκεκριμένα σε Βοιωτία (Ξηρονομή) 30.966 στρέμματα, ενώ σε Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 113.277 στρέμματα.

Στον δασικό πλούτο της περιοχής, η καταστροφή είναι ολική, καθώς έχει καεί το 90% του Όρους Πατέρα και πολύ μεγάλο μέρος του Κιθαιρώνα που έχει ένα σπάνιο δάσος με έλατα και κέδρους.

Ολοκληρωτική καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό

Στο Πόρτο Γερμενό, όπου η γη καπνίζει ακόμα, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλωνόταν ένα καταπράσινο πευκοδάσος, τώρα υπάρχει ένα θλιβερό σεληνιακό τοπίο.

Δεκάδες σπίτια -πάνω από 100- έχουν καταστραφεί.

Σε βίντεο timelapse καταγράφεται η μεγάλη πυρκαγιά από τον Κιθαιρώνα προς το Πόρτο Γερμενό

Βίντεο timelapse κατέγραψε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την ταχεία εξάπλωση του πύρινου μετώπου στις νότιες πλαγιές του Kιθαιρώνα, αποτυπώνοντας την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη νότια Βοιωτία και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, τη Ψάθα και το Κανδύλι.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη συμβολή εθελοντών και φίλων του συλλόγου, στο πλαίσιο της λειτουργίας δικτύου παρακολούθησης των καιρικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Το βίντεο δείχνει την πορεία της δασικής πυρκαγιάς και το πύρινο μέτωπο, το οποίο όντας ενισχυμένο από τους ισχυρούς ανέμους κινήθηκε προς την περιοχή του Πόρτο Γερμενού τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου.

Οι εικόνες καταγράφουν την ανάπτυξη πολλαπλών εστιών σε μεγάλη έκταση στη Δυτική Αττική, ενώ διακρίνεται και ο σχηματισμός πυροσωρειτών των χαρακτηριστικών νεφών που δημιουργούνται από τη θερμότητα και τα αέρια που παράγονται κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: in.gr

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