Η FIFA και ο Ινφαντίνο έστειλαν επιστολή: «Έγιναν λάθη και ζητάμε συγγνώμη»

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Η FIFA και ο Τζιάνι Ινφαντίνο μετά την κατακραυγή για το σκάνδαλο με την ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ και μετά τις αντιδράσεις των περισσότερων ομοσπονδιών, άρχισε τις… απολογίες με επιστολή σε όλους τους φορείς.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας Ματίας Γκράφστρεμ δημοσίευσαν επιστολή με την οποία ζητούν συγγνώμη για το σχέδιό τους να ανοίξουν την παγκόσμια διοικητική αρχή σε ιδιώτες επενδυτές.

Στο ίδιο έγγραφο, η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA και ο Ματίας Γκράφστρεμ επιβεβαίωσαν την «πλήρη υποστήριξή» τους προς την ιταλοελβετική εκτελεστική εξουσία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η επιστολή FIFA και Ινφαντίνο:

«Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη κατά την προτεινόμενη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE)», έγραψαν από κοινού σε έγγραφο που μετέδωσε το Sky News. «Σίγουρα δεν υπήρχε πρόθεση το Συμβούλιο της FIFA και οι ομοσπονδίες-μέλη της FIFA να αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη διαδικασία και θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι έγιναν λάθη μετά τη διαρροή της πρότασης στα μέσα ενημέρωσης.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας συγγνώμες για αυτά τα λάθη και δεσμευόμαστε ότι δεν θα ξανασυμβούν. Για τον σκοπό αυτό, θα διεξάγουμε την απαραίτητη αναθεώρηση και μια έκθεση θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο της FIFA στην επόμενη συνεδρίασή του».

🔴 Infantino refuses to quit despite grovelling apologyhttps://t.co/rdYjYNk2OL — The Telegraph (@Telegraph) August 5, 2026

Από εκεί και πέρα, τα κορυφαία στελέχη της FIFA έδειξαν την αισιοδοξία τους, δηλώνοντας ότι δεν θα ανεχθούν πλέον «οποιαδήποτε παραβίαση της ακεραιότητάς της, της χρηστής διακυβέρνησής της και της νόμιμης διαδικασίας» και θα λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση του ονόματος και της φήμης της».

Παράλληλα, πρόσθεσαν: «Πάντα υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να αντλήσουμε και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας υπό το φως αυτής της εμπειρίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, παρά τα λάθη που έγιναν, όλα όσα έγιναν ήταν σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA».

Gianni Infantino is planning to fight on after marathon crisis meeting ⚽️ He believes he is accountable to the 211 football associations which make up FIFA. pic.twitter.com/BBGGaZR9q5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2026

Το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας της FIFA και το Εκτελεστικό Συμβούλιο που παρευρέθηκαν στη συνάντηση στο Μαρόκο «επιβεβαίωσαν εκ νέου την πλήρη υποστήριξή τους» στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της FIFA επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή του προς τον Γενικό Γραμματέα της FIFA και τη διοίκηση της FIFA για το ουσιαστικό και αξιοσημείωτο έργο τους στην υλοποίηση του οράματός του», αναφέρει.