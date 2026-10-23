Λιμάνι Πειραιά: Έως 8,5 ώρες καθυστερήσεις στις πλοηγήσεις

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Σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των εμπορικών πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά καταγγέλλει η Διεθνής Ναυτιλιακή Ένωσις εν Ελλάδι (ΔΝΕ), προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις στις πλοηγήσεις υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε από εταιρείες-μέλη της, μέσα σε μόλις 15 ημέρες καταγράφηκαν 40 περιπτώσεις καθυστερήσεων σε πλοία τακτικών γραμμών, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει ακόμη και τις 8,5 ώρες.

Με νέα επιστολή της προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΔΝΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί πριν από λίγους μήνες, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά επιδεινώθηκε σημαντικά.

Οι καθυστερήσεις αφορούν τόσο πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι και αναμένουν την επιβίβαση πλοηγού όσο και πλοία που έχουν ολοκληρώσει τις φορτοεκφορτώσεις τους, αλλά παραμένουν δεμένα στους προβλήτες αδυνατώντας να αποπλεύσουν εγκαίρως.

Σαράντα καθυστερήσεις σε 15 ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, κατά το διάστημα από 5 έως 20 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 40 καθυστερήσεις σε πλοία τακτικών γραμμών, διάρκειας από μιάμιση έως οκτώμισι ώρες.

Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η κατάσταση στις 19 Οκτωβρίου, όταν, όπως αναφέρει η ΔΝΕ, οι καθυστερήσεις επηρέασαν σχεδόν το σύνολο των πλοίων της συγκεκριμένης κατηγορίας που κατέπλευσαν ή απέπλευσαν από το λιμάνι.

Η Ένωση αποδίδει σημαντικό μέρος του προβλήματος στην ανεπαρκή στελέχωση του Πλοηγικού Σταθμού, σημειώνοντας ότι, παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις για ενίσχυση και καλύτερη κατανομή του προσωπικού, πλέον πραγματοποιούνται βάρδιες με μόλις δύο έως τρεις πλοηγούς.

Κίνδυνος για την ανταγωνιστικότητα

Η ΔΝΕ υπογραμμίζει ότι οι πολύωρες αναμονές έχουν άμεσες οικονομικές και επιχειρησιακές συνέπειες, επηρεάζοντας τα προγράμματα των διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, την αξιοποίηση των πλοίων και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, επαναφέρει την προειδοποίησή της για τον κίνδυνο υποβάθμισης της ανταγωνιστικής θέσης του Πειραιά απέναντι σε άλλα μεγάλα εμπορικά λιμάνια.

Όπως επισημαίνει, οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες γνωρίζουν ήδη τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουν αρνητικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εικόνα και την αξιοπιστία του λιμανιού.

Στην προηγούμενη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, η Ένωση είχε επισημάνει ότι οι χρόνοι αδράνειας στις πλοηγήσεις ήταν ήδη πολλαπλάσιοι σε σύγκριση με άλλους λιμένες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν συχνά τις τρεις ώρες.

Οι δύο προτάσεις της ΔΝΕ

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η Διεθνής Ναυτιλιακή Ένωσις επαναφέρει δύο συγκεκριμένες προτάσεις.

Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας δεύτερης υπηρεσίας παροχής πλοηγικών υπηρεσιών, κατά τα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών λιμένων, με πλήρη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας.

Η δεύτερη προβλέπει τη δημιουργία πλοηγικής βάσης ή υποσταθμού στην κεφαλή του προβλήτα ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, ώστε να περιοριστούν οι χρόνοι μετακίνησης και αναμονής των πλοηγών.

Για τη συγκεκριμένη πρόταση, όπως καταγγέλλει, δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προειδοποίηση για προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Η ΔΝΕ συνδέει τη σοβαρότητα της κατάστασης με τις ευρύτερες γεωπολιτικές αναταράξεις, οι οποίες ήδη επιβαρύνουν τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και ασκούν πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμά ότι οι πρόσθετες καθυστερήσεις στον Πειραιά δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στις ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και συνολικά στη διακίνηση εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά.

«Ο κόμπος έφτασε στο χτένι», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το υπουργείο Ναυτιλίας.

Όπως γνωστοποιεί, μετά τη νέα επιστολή της θα αναμείνει εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να αξιολογήσει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και τα αποτελέσματά τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, προειδοποιεί ότι θα εξετάσει περαιτέρω παρεμβάσεις, τόσο σε θεσμικό όσο και σε νομικό επίπεδο, για την προστασία των συμφερόντων των εταιρειών-μελών της.