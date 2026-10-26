Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανάκαμψη με ώθηση από πετρέλαιο και Γαλλία

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Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η απόφαση της Moody’s να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας ενίσχυσαν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παρέμεινε ενόψει των κρίσιμων συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών και των αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,77% στις 640 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,72% στις 10.767 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,91% στις 25.410 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,83% στις 7.847 μονάδες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και μετοχές

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η ισπανική Telefónica υποχώρησε κατά 7,7%, επιβαρύνοντας τον IBEX 35, μετά την υποβάθμιση της σύστασης της JPMorgan σε «underweight» από «neutral». Ο οίκος εξέφρασε ανησυχίες για τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με το χρέος της κοινοπραξίας Virgin Media O2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας την υψηλή μόχλευση και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Στον αντίποδα, η δανέζικη βιοτεχνολογική εταιρεία Genmab ενισχύθηκε κατά 13%, μετά την ανακοίνωση ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων από κλινική δοκιμή φάσης 2. Σύμφωνα με την εταιρεία, το πειραματικό αντίσωμα petosemtamab, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, οδήγησε σε συρρίκνωση των όγκων στο 75% των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου που δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά περίπου 1%, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση στις ευρωπαϊκές οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας. Η πτώση ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία διαμεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονταν την Κυριακή στην Τεχεράνη, συντονίζοντας με την Ουάσιγκτον προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η υποχώρηση ήρθε μετά την άνοδο κατά 6,2% που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα το Brent, με την τιμή του να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο εβδομαδιαίου κλεισίματος από τα μέσα του 2022. Η άνοδος είχε πυροδοτηθεί από επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους κατά μεταφορικών και ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Παρά τη διόρθωση των τιμών τη Δευτέρα, οι πληθωριστικές πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθούν να απασχολούν τις αγορές, ενόψει μιας εβδομάδας με αυξημένο ενδιαφέρον για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4% κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων αποτυπώνουν πιθανότητα περίπου 80% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Ανάλογες προσδοκίες διαμορφώνονται για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν προς το παρόν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους, πριν προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου τριμήνου, εφόσον οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις το απαιτήσουν.