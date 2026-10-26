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Πιερρακάκης: Λελογισμένες οι αυξήσεις στη φορολογία καπνικών προϊόντων, θα «τρέξουν» από 2036

«Έχουμε πετύχει μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την εφαρμογή τους και πιο ρεαλιστική», τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης

Economy 26.10.2026, 19:10
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Πιερρακάκης: Λελογισμένες οι αυξήσεις στη φορολογία καπνικών προϊόντων, θα «τρέξουν» από 2036
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Οι αυξήσεις στη φορολογία θα είναι πολύ πιο λελογισμένες και δεν θα ισχύσουν από το 2028, όπως ήταν και η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από το 2036 για τη χώρα μας, σημείωσε κατά την επίσκεψή του στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) στην Ξάνθη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχουμε πετύχει μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την εφαρμογή τους και πιο ρεαλιστική».

Η δήλωση Πιερρακάκη

Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ, Κώστα Καραμανλή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αλέξανδρο Κοντό, ο κ. Πιερρακάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού, όχι απλώς της Ελλάδας, αλλά των Βαλκανίων. Με πάρα πολύ σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία στις δύο περιοχές.

Θεωρώ ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το υπογραμμίσω, σε συνάρτηση και με όσα θα συζητήσουμε στο προσεχές ECOFIN, όπου στη συμβιβαστική πρόταση για την φορολογία των καπνικών προϊόντων, η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες, έχει καταφέρει να πετύχει ένα πολύ καλύτερο κείμενο, μια πολύ καλύτερη διαπραγμάτευση, σε σχέση με αυτό το οποίο αρχικά είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Να τονίσω ότι έχουμε πετύχει οι αυξήσεις στη φορολογία να είναι πολύ πιο λελογισμένες και να μην ισχύσουν από το 2028, όπως ήταν και η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Άρα, από το 2036 για τη χώρα μας. Δηλαδή, έχουμε πετύχει μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την εφαρμογή τους και πιο ρεαλιστική.

Αυτονοήτως προτεραιοποιούμε τη δημόσια υγεία. Ακριβώς επειδή προτεραιοποιούμε τη δημόσια υγεία, θέλαμε οι φορολογικοί συντελεστές να είναι πιο ρεαλιστικοί, πιο αναλογικοί και με μια πιο λογική περίοδο προσαρμογής. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος κλάδος, η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία, όχι απλώς για τη χώρα μας, όχι απλώς για τον τόπο μας, αλλά και για αυτήν εδώ την περιοχή, για την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη για την Ξάνθη. Και αυτό για εμάς σημαίνει πολλά.

Κλείνω με μια φράση, ότι στην Ευρώπη μπορούμε να πετύχουμε και να διεκδικήσουμε πολλά, με σχέδιο, με επιμονή και με διαρκή διαπραγμάτευση. Όταν αυτό το καταφέρνουμε, πραγματικά η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός».

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