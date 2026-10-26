Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τράπεζες και ΔΕΗ η ανοδική αντίδραση

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς έλαβε σημαντικές βοήθειες τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από το βελτιωμένο ευρωπαϊκό κλίμα, οι οποίες συνέβαλαν στο να ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών του διημέρου που προηγήθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,56% στις 2.569,82 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.537,51 μονάδων (+0,28%) και 2.569,82 μονάδων (+1,56%). Ο τζίρος ανήλθε στα 254,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,3 εκατ. τεμάχια αξίας 23,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,70% στις 6.567,60 μονάδες, ενώ στο +0,90% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.040,05 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 3,19% στις 2.922,77 μονάδες.

Αντίδραση μετά την μεγάλη πίεση

Μετά από ένα διήμερο ισχυρών πιέσεων, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ανακτήσει μέρος των απωλειών του και να απομακρυνθεί από τη ζώνη των 2.500 μονάδων, με τη βοήθεια κυρίως των τραπεζών.

Η διατήρηση της αξιολόγησης της Ελλάδας από τη S&P στο BBB/A-2 με σταθερές προοπτικές, αλλά και η απόφαση της Moody’s να μην υποβαθμίσει τη Γαλλία, πρόσφεραν μια ανάσα στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ΧΑ να ακολουθεί την αντίδραση, αν και ο Οκτώβριος εξελίσσεται σε έναν ακόμη δύσκολο μήνα, καθώς η διόρθωση μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων μηνών έχει εγκλωβίσει αρκετά χαρτοφυλάκια.

Οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο, με τον κλαδικό δείκτη να αντιδρά σήμερα, μετά τα χαμηλά επίπεδα από τις 9 Οκτωβρίου στα οποία βρέθηκε την Παρασκευή. Η αναβάθμιση των τιμών-στόχων από την KBW, με τον οίκο να εντοπίζει ελκυστικά σημεία εισόδου μετά την πρόσφατη διόρθωση, αποτέλεσε θετική ένδειξη για τις αποτιμήσεις.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον ήταν σήμερα και στην Allwyn, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον στοιχηματισμό στη Βραζιλία διατηρεί στο προσκήνιο τον κίνδυνο επιπτώσεων μέσω της συμμετοχής της στην Betano.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Fast Finance, η εικόνα έχει επιβαρυνθεί αισθητά. Η διάσπαση των 2.541 μονάδων ενεργοποίησε νέους πωλητές, ενώ το επίπεδο των 2.643 μονάδων αποτελεί πλέον το όριο που θα πρέπει να ανακτηθεί, σε επίπεδο ημερήσιου κλεισίματος, για να περιοριστούν οι ενδείξεις συνέχισης της πτωτικής τάσης. Η επόμενη ζώνη στήριξης είναι στις 2.434-2.450 μονάδες.

Η δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να ανακόψει την υποχώρηση πριν από την προσέγγιση αυτών των επιπέδων θα εξαρτηθεί από την επιστροφή αγοραστών και τη βελτίωση της συναλλακτικής δραστηριότητας, σε μια αγορά όπου η διόρθωση μπορεί να θεωρείται εύλογη μετά την προηγούμενη άνοδο, αλλά η ένταση και η έκτασή της παραμένουν το βασικό ζητούμενο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημείωσε άλμα 4,27%, με τις Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Πειραιώς να κλείνουν με κέρδη άνω του 3%. Η άνοδος σε Aegean, Κύπρου, Εθνική και Metlen ξεπέρασε το 2%, ενώ σε ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Aktor, Optima Bank και Credia Bank το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Cenergy, Jumbo και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, η Allwyn έχασε 4,52%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, Coca Cola, ΟΤΕ, Λάμδα, ΔΑΑ, Τιτάν και Helleniq Energy. Η ΕΛΧΑ έκλεισε αμετάβλητη.