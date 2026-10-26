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ΣΕΒΤ: Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 5% το Σεπτέμβριο

Τι δείχνει η ανάλυση των ΣΕΒΤ και ΙΟΒΕ για την εξέλιξη των τιμών στα τρόφιμα στην Ελλάδα - Μεγαλύτερη αύξηση στο κρέας με 7%

Τρόφιμα – ποτά 26.10.2026, 17:19
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ΣΕΒΤ: Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 5% το Σεπτέμβριο
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Αύξηση 5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) το Σεπτέμβριο , ενισχυμένος τόσο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (+3,8%) όσο και με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (+1,9%), κυρίως λόγω στέγασης (+14,7%) και μεταφορών (+11,3%), σύμφωνα με την έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) σε συνεργασία με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικώνν Ερευνών (ΙΟΒΕ) .

Στην ίδια ανάλυση, η κατηγορία «Διατροφή» σημείωσε σαφώς χαμηλότερη αύξηση, κατά +0,8%, συμβάλλοντας μόλις κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική άνοδο του πληθωρισμού.

Στα επεξεργασμένα και τυποποιημένα τρόφιμα, οι τιμές μειώθηκαν κατά -1,1% τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, στα νωπά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, καταγράφηκε αύξηση κατά +0,9%, επιβεβαιώνοντας τις διαφορετικές τάσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών.

Στις επιμέρους κατηγορίες τροφίμων, η σημαντικότερη αύξηση καταγράφηκε στο κρέας (+7,0%), αν και με επιβράδυνση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.
Πτωτικά κινήθηκαν τα φρούτα (-8,0%), τα έλαια και λίπη (-6,2%), τα λοιπά τρόφιμα (-1,3%), τα ψάρια (-0,4%), καθώς και η κατηγορία «Ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά και παγωτά» (-0,3%).

ΙΕΛΚΑ

Σύγκριση με Ευρωζώνη

Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα κατέγραψαν οριακή μείωση κατά -0,1%, έναντι αύξησης +1,1% στην Ευρωζώνη.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κυρίως η πτώση των τιμών των επεξεργασμένων τροφίμων κατά -1,1% στην Ελλάδα, έναντι ηπιότερης μείωσης -0,5% στην Ευρωζώνη, ενώ οι τιμές στα νωπά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα κατέγραψαν άνοδο 0,9% στην Ελλάδα, έναντι +4,0% στην Ευρωζώνη.

Τα κόστη συνεχίζουν να ασκούν υψηλές πιέσεις

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις του κλάδου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής. Τον Σεπτέμβριο, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 63,8% σε ετήσια βάση και κατά 19,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, φθάνοντας τα 157,7 ευρώ/MWh.

Πιέσεις καταγράφονται επίσης στις μεταφορές, στην αποθήκευση και στην εργασία. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι τιμές παραγωγού στις χερσαίες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 6,9% και στην αποθήκευση και τα logistics κατά 4,8%, ενώ το κόστος εργασίας στη Μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου καταδεικνύουν ότι παρά τη σημαντική επιτάχυνση του γενικού πληθωρισμού, οι πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα παραμένουν ιδιαίτερα συγκρατημένες, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πορεία των επεξεργασμένων και τυποποιημένων τροφίμων, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις που καταγράφονται στα νωπά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους, με σημαντικές επιβαρύνσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, στις μεταφορές, στα logistics και στην εργασία.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι τιμές στα επεξεργασμένα και τυποποιημένα τρόφιμα παραμένουν συγκρατημένες, περιορίζοντας τις όποιες πιέσεις στο καθημερινό καλάθι του καταναλωτή.

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