Κινεζικές πλατφόρμες: H επιπλέον χρέωση, οι κερδισμένοι των τελωνείων και η διαδρομή μέσω Τουρκίας

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Δύο ευρώ αρκούν για να περιορίσουν την επέλαση των κινεζικών πλατφορμών στην ευρωπαϊκή αγορά; Οι Βρυξέλλες προσθέτουν μία ακόμη επιβάρυνση στις εισαγόμενες διαδικτυακές αγορές, όμως οι μεγάλοι παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν ήδη προετοιμάσει την επόμενη κίνησή τους με περισσότερα αποθέματα σε ευρωπαϊκές αποθήκες, μαζικές εισαγωγές και ταχύτερη διανομή μέσα στην ενιαία αγορά.

Το νέο τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ, που εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2026, ανοίγει έτσι μια συζήτηση που ξεπερνά την τελική τιμή της παραγγελίας. Αφορά και τη γεωγραφία των εσόδων σε ποια χώρα θα εκτελωνίζονται τα προϊόντα, ποιο δημόσιο ταμείο θα ωφελείται και πόσο αποτελεσματικά θα ελέγχονται όσα φθάνουν στον Ευρωπαίο καταναλωτή.

Ο λογαριασμός των φθηνών αγορών

Το δίευρο έρχεται να προστεθεί στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ που επιβάλλεται από τον Ιούλιο στις επιλέξιμες αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Οι δύο χρεώσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.Ο δασμός επιβαρύνει την εισαγωγή, ενώ το τέλος χρηματοδοτεί τη διαχείριση και τους τελωνειακούς ελέγχους. Το δεύτερο καλύπτει και εισαγόμενες εξ αποστάσεως πωλήσεις πάνω από τα 150 ευρώ.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι οι χρεώσεις υπολογίζονται ανά διακριτό τελωνειακό είδος. Για μια αποστολή με τρεις διαφορετικές κατηγορίες που υπάγονται και στις δύο επιβαρύνσεις, ο λογαριασμός φθάνει τα 15 ευρώ, εννέα ευρώ δασμός και έξι ευρώ τέλος, πριν από ΦΠΑ και τυχόν χρεώσεις του μεταφορέα. Για προϊόντα χαμηλής αξίας, η διαφορά μπορεί να αλλάξει αισθητά το κόστος της αγοράς.

Η υποχρέωση καταβολής βαρύνει τους εμπλεκόμενους πωλητές και εισαγωγείς, σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανόνες. Το πόσο θα περάσει στον καταναλωτή θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική κάθε επιχείρησης.

Οι χώρες που εισπράττουν

Πίσω από τα εκατομμύρια μικροδέματα βρίσκεται μια σημαντική πηγή δημόσιων εσόδων. Στους δασμούς, το 75% κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το 25% παραμένει στο κράτος που τους εισπράττει, ως αποζημίωση για το κόστος είσπραξης.

Η Ολλανδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2025 εισέπραξε συνολικά περίπου 4,7 δισ. ευρώ από δασμούς, διατηρώντας περίπου 1,2 δισ. ευρώ και αποδίδοντας τα υπόλοιπα 3,5 δισ. στην ΕΕ. Τα ποσά αφορούν το σύνολο των δασμών και δείχνουν πόσο αποδοτικός μπορεί να είναι ο ρόλος μιας χώρας ως εμπορικής πύλης για ολόκληρη την Ευρώπη.

Για το νέο τέλος διαχείρισης, η προτεινόμενη μεταβατική ρύθμιση προβλέπει ότι τα έσοδα θα παραμένουν εξ ολοκλήρου στα κράτη-μέλη έως το τέλος του 2027. Το οικονομικό ενδιαφέρον είναι προφανές για χώρες με ισχυρές υποδομές εισαγωγών, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία.

Στη θαλάσσια διακίνηση εμπορευμάτων, το Ρότερνταμ, η Αμβέρσα-Μπριζ και το Αμβούργο κατέχουν τις τρεις πρώτες θέσεις στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat για το 2024. Η κατάταξη δεν μετρά τα μικροδέματα, αποτυπώνει όμως τη συγκέντρωση των εμπορευματικών υποδομών στον ευρωπαϊκό Βορρά.

Η απάντηση βρίσκεται στις αποθήκες

Την ώρα που η Ευρώπη αυξάνει τις επιβαρύνσεις, οι πλατφόρμες μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας κοντά στον πελάτη.Η Shein ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2025 νέο ευρωπαϊκό κόμβο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, με αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή που σε πλήρη ανάπτυξη φθάνουν τις 740.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η Temu έχει επίσης στραφεί σε ευρωπαϊκές αποθήκες, με δημοσιευμένο στόχο να εξυπηρετεί από τοπικά αποθέματα το 80% των ευρωπαϊκών παραγγελιών.

Η τουρκική διαδρομή

Στην ίδια εξίσωση μπαίνει και η Τουρκία, ως δυνητική εναλλακτική πύλη για κινεζικά προϊόντα. Η τελωνειακή ένωσή της με την ΕΕ επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την ελεύθερη κυκλοφορία καλυπτόμενων βιομηχανικών αγαθών τρίτων χωρών που έχουν ήδη εκτελωνιστεί νόμιμα στην τουρκική αγορά.

Η διαδρομή αυτή μπορεί να προσφέρει δασμολογική μεταχείριση διαφορετική από την απευθείας αποστολή, εφόσον πληρούνται οι όροι της συμφωνίας και της τελωνειακής διαδικασίας.