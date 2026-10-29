Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Αψηφά την ίδια τη γεωγραφία

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«Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στην ίδια τη γεωγραφία», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτηση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντάς το «κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός παρενέβη ειδικότερα στην ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Έδειξε μάλιστα στα μέλη του ΟΗΕ τον χάρτη της περιοχής, εξηγώντας ότι Τουρκία και Λιβύη επιχειρούν να οριοθετήσουν ΑΟΖ σα να μην υπάρχουν ελληνικά νησιά μεταξύ τους.

«Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους. Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι» επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εξήγησε: «Η Κρήτη, η πατρίδα των προγόνων μου είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, με περισσότερους από 620.000 κατοίκους. Στη Ρόδο ζουν άλλοι 125.000 άνθρωποι. Και τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος, με χιλιάδες ακόμη κατοίκους. Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

Επανέλαβε την «παρανομία του μνημονίου» που «έχει γίνει ξεκάθαρη από τη διεθνή κοινότητα» και τόνισε πως «απειλεί την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, υπονομεύει τους κανόνες που προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατών».

«Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα»

Μίλησε για τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που συνήφθη μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, το 2020, η οποία «αποτελεί πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο γειτονικά κράτη μπορούν να καταλήξουν σε αμοιβαία συμφωνημένες λύσεις, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Διεθνές Δίκαιο».

Υπογράμμισε πως «χωρίς σεβασμό στους κοινούς κανόνες, «η θάλασσά μας» (Mare Nostrum) κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ζούγκλα ανταγωνιστικών διεκδικήσεων και ιδιοτελών ρυθμίσεων».

Φανταστείτε, είπε, «η Ελλάδα και η Τυνησία να αποφάσιζαν να οριοθετήσουν θαλάσσιες ζώνες μεταξύ τους σαν να μην υπήρχαν καθόλου η Σικελία και η Μάλτα. Θα θεωρούσε κανείς, σοβαρά, νόμιμη μια τέτοια ρύθμιση;».

Και συνέχισε: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι απολύτως σαφές: τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν -το επαναλαμβάνω- εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη.

Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Και η πρόσφατη επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μπορεί να μετατρέψει ένα παράνομο μνημόνιο σε νόμιμη συμφωνία».

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Οι συνέπειες δεν είναι απλά νομικές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συνέπειες αυτού του παράνομου μνημονίου που όπως είπε δεν είναι απλώς νομικές. «Δεν μπορεί ένα τέτοιο μνημόνιο να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αμφισβητηθούν νόμιμες δραστηριότητες στη θάλασσα ή να ανακόψουν στρατηγικές συνδεσιμότητας έργα που είναι επειγόντως απαραίτητα. Αυτά είναι έργα ειδικά όταν μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, τεράστιας στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Υπόσχονται μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία, καλύτερη συνδεσιμότητα δεδομένων, τελικά συμβάλλουν στη διαρκή ειρήνη».

Ωστόσο, «η ανάπτυξη περιπλέκεται από μονομερείς αξιώσεις και προσπάθειες να αμφισβητηθούν νόμιμες δραστηριότητες στη θάλασσα. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που η θαλάσσια ασφάλεια έχει σημασία».

Πηγή: In.gr