 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Business 29.10.2026, 15:45
Σχολιάστε
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 6,20 ευρώ από 6 ευρώ προηγουμένως αυξάνει την τιμή – στόχο για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η Ambrosia Capital, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς (Buy) και εκτιμώντας ότι η μετοχή προσφέρει περιθώριο ανόδου 44%, το οποίο διαμορφώνεται στο 47% μαζί με τη μερισματική απόδοση 2,6%.

Όπως επισημαίνει η Ambrosia η αποτίμηση της εταιρείας δεν αντανακλά ακόμη τις προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα ενισχύει σημαντικά τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για υπέρβαση των εκτιμήσεων κερδοφορίας του 2026.

Ταχεία αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης

Σύμφωνα με την Ambrosia Capital, το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο υποστηρίχθηκε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, τοποθετεί την εταιρεία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτιμά επίσης ότι η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (RAB) στο τέλος του έτους θα αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό περίπου 22% την περίοδο 2026-2028, έναντι μέσου όρου περίπου 11% για τις εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα, προβλέπει ανάκαμψη της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων (RoE), από 7,3% το 2026, μετά την αύξηση κεφαλαίου, σε 11,6% το 2029, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διοίκησης για περίπου 11%, και σε 13,5% το 2030.

Παρά τις προοπτικές αυτές, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στη μία φορά την επιχειρηματική αξία προς ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (EV/RAB) για το 2026, έναντι περίπου 1,4 φορές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου. Κατά την Ambrosia Capital, η απόκλιση αυτή δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την αναπτυξιακή δυναμική του ΑΔΜΗΕ.

Ορατή η υπέρβαση των εκτιμήσεων για το 2026

Η χρηματιστηριακή θεωρεί σχεδόν βέβαιη την υπέρβαση των προβλέψεων της διοίκησης για την κερδοφορία του 2026, μετά την εφαρμογή των νέων χρεώσεων χρήσης του συστήματος μεταφοράς (TUoS) από τον Μάρτιο. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ενισχύουν αυτή την εκτίμηση, καθώς τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη κατά 37%.

Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο, το πρώτο πλήρες τρίμηνο εφαρμογής των νέων χρεώσεων, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία και 27% σε ετήσια βάση.

Η εκτίμηση της Ambrosia Capital για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 παραμένει στα 398 εκατ. ευρώ, επίπεδο περίπου 4% υψηλότερο από το ανώτατο όριο των προβλέψεων της διοίκησης.

Παράλληλα, αναθεωρεί ανοδικά την πρόβλεψή της για τα καθαρά κέρδη στα 188 εκατ. ευρώ, περίπου 2% πάνω από το ανώτατο όριο της εταιρικής καθοδήγησης, καθώς η σταδιακή ολοκλήρωση της ωφέλιμης ζωής παλαιότερων παγίων οδηγεί σε χαμηλότερες αποσβέσεις.

Πρόσθετα περιθώρια υπεραπόδοσης εντοπίζονται και στον χρόνο ενσωμάτωσης των νέων χρεώσεων στα οικονομικά αποτελέσματα. Όπως εξηγεί η Ambrosia Capital, όσο οι μοναδιαίες χρεώσεις προσεγγίζουν τα απαιτούμενα έσοδα (Required Revenue – RR) του έτους εφαρμογής τους, οι αυξήσεις των επιτρεπόμενων εσόδων (Allowed Revenue – AR) θα αποτυπώνονται στα αποτελέσματα μέσα στην ίδια χρονιά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές κερδοφορίας.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο περιορίζει τις χρηματοδοτικές πιέσεις

Θετικά αξιολογεί η Ambrosia Capital και το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς για την περίοδο 2027-2036, το οποίο αυξάνει το συνολικό ύψος των επενδύσεων στα 9 δισ. ευρώ ή στα 7,4 δισ. ευρώ χωρίς τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), την οποία η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να εξαιρεί από τις εκτιμήσεις της.

Το νέο χρονοδιάγραμμα κατανέμει πιο ομαλά τις επενδύσεις, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2027-2030. Καθώς οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βόρειου Αιγαίου προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το 2030, οι δαπάνες κατανέμονται περισσότερο στην περίοδο 2028-2030, αντί να συγκεντρώνονται στα πρώτα χρόνια του σχεδίου.

Η ανακατανομή αυτή περιορίζει κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ τις επενδυτικές δαπάνες της διετίας 2027-2028, με αποτέλεσμα ο δείκτης καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA να υποχωρεί στις 3,5 φορές το 2027 και στις 4,6 φορές το 2028, από 4 και 5,2 φορές αντίστοιχα που προέβλεπε προηγουμένως η χρηματιστηριακή.

Παρά τη βελτίωση, τα περιθώρια χρηματοδοτικής ευελιξίας παραμένουν περιορισμένα. Ο λόγος καθαρού χρέους προς ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση αναμένεται να κορυφωθεί στο 57% το 2030, κάτω από το όριο του 60% που έχει θέσει η διοίκηση. Αντίστοιχα, ο δείκτης ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς καθαρό χρέος δεν προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από το 12,6% την περίοδο 2027-2030, έναντι ελάχιστου στόχου άνω του 10%.

Συνολικά, η νέα κατανομή των επενδύσεων οδηγεί, σύμφωνα με την Ambrosia Capital, σε ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση 8,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2030, περίπου 16% υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση της χρηματιστηριακής. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το αναπτυξιακό προφίλ του ΑΔΜΗΕ, διατηρώντας παράλληλα στο προσκήνιο την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης της μόχλευσης κατά την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.
DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Business
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει την εξέλιξη της Μασούτης στην εφαρμογή των αρχών ESG, με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρώτο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Eldorado Gold: Έσοδα 511,9 εκατ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο 2026 – Ποιες είναι οι προοπτικές παραγωγής
Business

Πόσο χρυσό εξόρυξε η Eldorado Gold - Η πρωτοπορία στις Σκουριές

Η Eldorado Gold αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις παραγωγής για το 2026, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, σε 405.000–440.000 ουγκιές χρυσού

ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν 965.000 οι ενεργές επιχειρήσεις το 2024 – Οι πρωταγωνιστές
Business

Σχεδόν 965.000 οι ενεργές επιχειρήσεις το 2024 - Οι πρωταγωνιστές

Τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ

Latest News
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

Μασκ: Ο Πούτιν εξάρει την «ιδιοφυΐα» του Ίλον, εν μέσω σχεδίων για ρωσικό Starlink
Κόσμος

Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ

Η Ρωσία του Πούτιν σχεδιάζει να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών του Μασκ, προκειμένου να συνδράμει στην επίθεση κατά της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο

Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alphabet: Ιστορική βουτιά 13% απειλεί να σβήσει σχεδόν 500 δισ. από την αξία της
Τεχνολογία

Βυθίζεται η μετοχή της Alphabet: Χάνει 500 δισ. σε μία συνεδρίαση

Η πτώση της μετοχής της Alphabet μετά τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια αξίας που έχει καταγραφεί ποτέ για εταιρεία εισηγμένη στις ΗΠΑ

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings

Η νέα εταιρεία προκύπτει από την απόσχιση των κλάδων Financial Advisory και αξιοποίησης επιχορηγήσεων, μεταφέροντας προσωπικό, πελατολόγιο και συμβάσεις

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»
World

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»

Δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή για να φύγεις είπε η Κριστίν Λαγκάρντ - Ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο

Τζούλη Καλημέρη
ΥπΑΑΤ: Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής
AGRO

Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο φιλοξένησε την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτώ

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει την εξέλιξη της Μασούτης στην εφαρμογή των αρχών ESG, με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Υπό πίεση η Wall Street – Βουτιά για Alphabet και Caterpillar
Wall Street

Υπό πίεση η Wall Street, βουτιά για Alphabet και Caterpillar

O Dow Jones σημειώνει πτώση 0,40% στις 52.264 μονάδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026-2030 για τους ημιαγωγούς και τη μικροηλεκτρονική
Τεχνολογία

Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026-2030 για τους ημιαγωγούς

«Η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των ημιαγωγών» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρώτο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies