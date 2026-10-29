Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

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Στα 6,20 ευρώ από 6 ευρώ προηγουμένως αυξάνει την τιμή – στόχο για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η Ambrosia Capital, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς (Buy) και εκτιμώντας ότι η μετοχή προσφέρει περιθώριο ανόδου 44%, το οποίο διαμορφώνεται στο 47% μαζί με τη μερισματική απόδοση 2,6%.

Όπως επισημαίνει η Ambrosia η αποτίμηση της εταιρείας δεν αντανακλά ακόμη τις προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα ενισχύει σημαντικά τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για υπέρβαση των εκτιμήσεων κερδοφορίας του 2026.

Ταχεία αύξηση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης

Σύμφωνα με την Ambrosia Capital, το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο υποστηρίχθηκε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, τοποθετεί την εταιρεία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτιμά επίσης ότι η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (RAB) στο τέλος του έτους θα αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό περίπου 22% την περίοδο 2026-2028, έναντι μέσου όρου περίπου 11% για τις εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα, προβλέπει ανάκαμψη της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων (RoE), από 7,3% το 2026, μετά την αύξηση κεφαλαίου, σε 11,6% το 2029, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διοίκησης για περίπου 11%, και σε 13,5% το 2030.

Παρά τις προοπτικές αυτές, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στη μία φορά την επιχειρηματική αξία προς ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (EV/RAB) για το 2026, έναντι περίπου 1,4 φορές για τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου. Κατά την Ambrosia Capital, η απόκλιση αυτή δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την αναπτυξιακή δυναμική του ΑΔΜΗΕ.

Ορατή η υπέρβαση των εκτιμήσεων για το 2026

Η χρηματιστηριακή θεωρεί σχεδόν βέβαιη την υπέρβαση των προβλέψεων της διοίκησης για την κερδοφορία του 2026, μετά την εφαρμογή των νέων χρεώσεων χρήσης του συστήματος μεταφοράς (TUoS) από τον Μάρτιο. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ενισχύουν αυτή την εκτίμηση, καθώς τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη κατά 37%.

Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο, το πρώτο πλήρες τρίμηνο εφαρμογής των νέων χρεώσεων, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία και 27% σε ετήσια βάση.

Η εκτίμηση της Ambrosia Capital για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 παραμένει στα 398 εκατ. ευρώ, επίπεδο περίπου 4% υψηλότερο από το ανώτατο όριο των προβλέψεων της διοίκησης.

Παράλληλα, αναθεωρεί ανοδικά την πρόβλεψή της για τα καθαρά κέρδη στα 188 εκατ. ευρώ, περίπου 2% πάνω από το ανώτατο όριο της εταιρικής καθοδήγησης, καθώς η σταδιακή ολοκλήρωση της ωφέλιμης ζωής παλαιότερων παγίων οδηγεί σε χαμηλότερες αποσβέσεις.

Πρόσθετα περιθώρια υπεραπόδοσης εντοπίζονται και στον χρόνο ενσωμάτωσης των νέων χρεώσεων στα οικονομικά αποτελέσματα. Όπως εξηγεί η Ambrosia Capital, όσο οι μοναδιαίες χρεώσεις προσεγγίζουν τα απαιτούμενα έσοδα (Required Revenue – RR) του έτους εφαρμογής τους, οι αυξήσεις των επιτρεπόμενων εσόδων (Allowed Revenue – AR) θα αποτυπώνονται στα αποτελέσματα μέσα στην ίδια χρονιά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές κερδοφορίας.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο περιορίζει τις χρηματοδοτικές πιέσεις

Θετικά αξιολογεί η Ambrosia Capital και το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς για την περίοδο 2027-2036, το οποίο αυξάνει το συνολικό ύψος των επενδύσεων στα 9 δισ. ευρώ ή στα 7,4 δισ. ευρώ χωρίς τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), την οποία η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να εξαιρεί από τις εκτιμήσεις της.

Το νέο χρονοδιάγραμμα κατανέμει πιο ομαλά τις επενδύσεις, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2027-2030. Καθώς οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βόρειου Αιγαίου προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το 2030, οι δαπάνες κατανέμονται περισσότερο στην περίοδο 2028-2030, αντί να συγκεντρώνονται στα πρώτα χρόνια του σχεδίου.

Η ανακατανομή αυτή περιορίζει κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ τις επενδυτικές δαπάνες της διετίας 2027-2028, με αποτέλεσμα ο δείκτης καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA να υποχωρεί στις 3,5 φορές το 2027 και στις 4,6 φορές το 2028, από 4 και 5,2 φορές αντίστοιχα που προέβλεπε προηγουμένως η χρηματιστηριακή.

Παρά τη βελτίωση, τα περιθώρια χρηματοδοτικής ευελιξίας παραμένουν περιορισμένα. Ο λόγος καθαρού χρέους προς ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση αναμένεται να κορυφωθεί στο 57% το 2030, κάτω από το όριο του 60% που έχει θέσει η διοίκηση. Αντίστοιχα, ο δείκτης ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς καθαρό χρέος δεν προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από το 12,6% την περίοδο 2027-2030, έναντι ελάχιστου στόχου άνω του 10%.

Συνολικά, η νέα κατανομή των επενδύσεων οδηγεί, σύμφωνα με την Ambrosia Capital, σε ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση 8,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2030, περίπου 16% υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση της χρηματιστηριακής. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το αναπτυξιακό προφίλ του ΑΔΜΗΕ, διατηρώντας παράλληλα στο προσκήνιο την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης της μόχλευσης κατά την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.