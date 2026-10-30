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ΗΠΑ: Ελεγχόμενη αβεβαιότητα

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πολιτική αβεβαιότητα, αλλά χωρίς ανατροπή του επενδυτικού σκηνικού

Experts 30.10.2026, 07:00
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ΗΠΑ: Ελεγχόμενη αβεβαιότητα
Γιώργος Λαγαρίας

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Πολλή φασαρία για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, χωρίς όμως αυτές να είναι ικανές να αλλάξουν το σκηνικό στις ΗΠΑ, ούτε να μεταβάλουν ουσιαστικά το πλαίσιο άσκησης της προεδρικής εξουσίας. Οι δημοσκοπήσεις και οι στοιχηματικές αγορές προεξοφλούν την επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη.

Η βασική μας εκτίμηση είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα αυξήσει την πολιτική αβεβαιότητα, χωρίς να προκαλέσει ριζική αλλαγή στην οικονομική και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι επενδυτές αυτό πρέπει να γνωρίζουν: η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου μπορεί να περιορίσει την ευελιξία του Λευκού Οίκου, αλλά δεν συνεπάγεται επουδενί ανατροπή των υφιστάμενων πολιτικών επιλογών.

Η διαφαινόμενη ανάκτηση της Βουλής από τους Δημοκρατικούς θα τους προσφέρει μεγαλύτερη επιρροή στη δημοσιονομική πολιτική και τη δυνατότητα να κινήσουν διαδικασίες παραπομπής του Προέδρου. Εάν αποκτήσουν και τον έλεγχο της Γερουσίας, θα μπορούν να εμποδίζουν προεδρικούς διορισμούς και να εντείνουν την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, η δυνατότητα ανατροπής προεδρικών αποφάσεων θα παραμείνει περιορισμένη. Το προεδρικό βέτο μπορεί να παρακαμφθεί μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, ενώ η καταδίκη και αποπομπή του Προέδρου μετά από παραπομπή απαιτεί αντίστοιχα αυξημένη πλειοψηφία στη Γερουσία, κάτι πρακτικά αδύνατο.

Για τις αγορές, το σημαντικότερο ενδεχόμενο είναι η επιδείνωση των δημοσιονομικών αντιπαραθέσεων. Η αδυναμία συμφωνίας για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών (government shutdown) το Δεκέμβρη. Αν και τέτοια επεισόδια συνήθως προκαλούν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, οι οικονομικές τους επιπτώσεις είναι συνήθως διαχειρίσιμες, εφόσον δεν παρατείνονται.

Μεγαλύτερος κίνδυνος για τις ήδη κουρασμένες αγορές ομολόγων ίσως προκύψειι από μια παρατεταμένη αντιπαράθεση για το ανώτατο όριο του ομοσπονδιακού χρέους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου, να ενισχύσει τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και να προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Η σχετική ανησυχία θα μπορούσε να ενταθεί προς τα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028, ανάλογα με τις δημοσιονομικές ανάγκες και τις πολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή στην εμπορική πολιτική και οι υφιστάμενοι δασμοί δεν είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστούν άμεσα. Επομένως, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να θεωρήσουν μια πιθανή νίκη των Δημοκρατικών ως αυτόματο καταλύτη για την ανατροπή των σημερινών οικονομικών και εμπορικών πολιτικών.

Συνολικά, το βασικό σενάριο είναι η αυξημένη πολιτική αντιπαράθεση χωρίς ουσιαστική αλλαγή καθεστώτος. Για τους επενδυτές, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί λιγότερο στο εκλογικό αποτέλεσμα καθαυτό και περισσότερο στις συνέπειές του για τη δημοσιονομική πολιτική, το δημόσιο χρέος και τη μεταβλητότητα των αγορών. Οι ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις, αλλά δεν αποτελούν από μόνες τους επαρκή λόγο για ριζική αναθεώρηση της επενδυτικής στρατηγική

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