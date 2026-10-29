 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "Aviation Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου η ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Μεταφορές 29.10.2026, 18:35
Σχολιάστε
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας (Umbrella Sandbox) στις εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου υπεγράφη, σήμερα, στο Καστέλλι Ηρακλείου, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ Α.Ε.) Νίκο Αναστασίου.

Το Μνημόνιο αποτυπώνει την κοινή βούληση των μερών και των υπόλοιπων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός Πολυτομεακού Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου («Umbrella Sandbox»), με υποδομή υλοποίησης τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Πού αποσκοπεί η πρωτοβουλία

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οργανωμένου περιβάλλοντος, όπου θα μπορούν να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας αυτής βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης του νέου αεροδρομίου ως πεδίου δοκιμών και εφαρμογής τεχνολογιών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση δεδομένων, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, το οποίο έχει τριετή ισχύ, οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν στη σύσταση ομάδας εργασίας και θα καταρτίσουν από κοινού βασικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την περαιτέρω διεύρυνση του Umbrella Sandbox.

Οι δηλώσεις

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Πολυτομεακό Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο (Umbrella Sandbox) θα αποτελέσει ένα οργανωμένο περιβάλλον δοκιμών και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας, της αεροναυτιλίας και του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή τόσο του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη ελληνικών τεχνολογικών προϊόντων, τα οποία θα μπορούν να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται μέσω αυτής της υποδομής, αξιοποιώντας τα πραγματικά δεδομένα του νέου αεροδρομίου.

Στην πράξη, λοιπόν, σήμερα, προχωράμε σε μία ακόμη ενέργεια, που προετοιμάζει το έδαφος ώστε να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους, για τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου, σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ Α.Ε.) Νίκος Αναστασίου, δήλωσε: «Φιλοδοξία του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης είναι να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της Κρήτης, όχι μόνο λόγω του τουρισμού και των μεταφορών, αλλά και λόγω της ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εξαγωγών, των επαγγελματικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα που δημιουργείται, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.

Σήμερα, με την πρωτοβουλία αυτή, ολοκληρώνεται η δημιουργία ενός ολιστικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με κέντρο το νέο αεροδρόμιο, όπου το διεθνές αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο του νησιού μπορεί να υποστηριχθεί πλέον και από ένα σημαντικό πεδίο δοκιμών και εφαρμογής. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί πλέον να πρωτοπορεί στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένας πρωτοποριακός διατομεακός κόμβος καινοτομίας, καθιστώντας την Κρήτη γέφυρα ανάμεσα στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη».

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης, οι βουλευτές Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκέρογλου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πούτιν: Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη
Κόσμος

Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη λέει ο Πούτιν
Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Κοινωνία

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Ευρώπη: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν την Ιαπωνία για πρώτη φορά
World

Ξεπέρασαν τους Ιάπωνες οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη
ΑΕΠ ΗΠΑ: Στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο
World

Με ρυθμό 3,4% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία
Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Μεταφορές
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Μεταφορές

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου η ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

Παπασταύρου: Νέες αφαλατώσεις και έργα ύδρευσης σε Πάτμο και Λέρο
Κατασκευές

Παπασταύρου: Νέες αφαλατώσεις και έργα ύδρευσης σε Πάτμο και Λέρο

Ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου εγκαινίασε μονάδα αφαλάτωσης στην Πάτμο – Στη Λέρο προχωρούν παρεμβάσεις ύδρευσης 5,3 εκατ. ευρώ και έργο διαχείρισης απορριμμάτων 4,7 εκατ. ευρώ

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Στρατηγική συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Μεταφορές

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Στρατηγική συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Στο επίκεντρο η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αεροδρομίου με διεθνή προσανατολισμό

Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης
ΕΣΠΑ

Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για Προαστιακό και λιμάνι Θεσσαλονίκης

Βασικοί στόχοι των έργων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι η ανάπτυξη των υποδομών και των μεταφορών

Μαρούσι: «Πράσινο φως» για αντιπλημμυρικό έργο 18,52 εκατ. ευρώ στο ρέμα Σαπφούς
Κατασκευές

«Πράσινο φως» για αντιπλημμυρικό έργο 18,52 εκατ. ευρώ στο ρέμα Σαπφούς

Υπεγράφη η σύμβαση για παρεμβάσεις σε μήκος 4,16 χιλιομέτρων – Ποιες γειτονιές θα θωρακιστούν απέναντι στις πλημμύρες μετά τις πολυετείς καθυστερήσεις

Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ
Κατασκευές

Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χλμ. του νέου ΒΟΑΚ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας δηλώνει ότι έως το τέλος του έτους έτους θα ολοκληρωθεί και η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Latest News
Πούτιν: Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη
Κόσμος

Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενο πόλεμο, αν και δεν τον επιθυμεί, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Κοινωνία

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Πρόκειται για την έκτη προφυλάκιση για την υπόθεση

Ευρώπη: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν την Ιαπωνία για πρώτη φορά
World

Ξεπέρασαν τους Ιάπωνες οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα

ΑΕΠ ΗΠΑ: Στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο
World

Με ρυθμό 3,4% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία

Το αμερικανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα

Σε μικρές αναπροσαρμογές των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε η Citi, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση αγοράς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρά τα κέρδη μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια

Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Ενέργεια

Ευρωπαϊκή ευελιξία για στήριξη πολιτών - επιχειρήσεων προτείνει η Ελλάδα

Πρόταση για κοινή συνεδρίαση Υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ECOFIN και το Eurogroup πρόετινε η Ελλάδα για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Υιοθετεί μαζί με την ΤτΕ το αναθεωρημένο πλαίσιο TIBER-EU
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΤτΕ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θωρακίζουν ψηφιακά τις τράπεζες

Συστήνεται Ομάδα Συντονισμού Δοκιμών TIBER, η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την υποστήριξη των δοκιμών TLPT

QatarEnergy: Αγοράζει LNG απ’ έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ
Φυσικό αέριο

Η Qatar Energy αγοράζει LNG απ' έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ

Η QatarEnergy υπέγραψε την Πέμπτη 20ετή συμφωνία για την αγορά 3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως (mtpa) από τις εγκαταστάσεις της Woodside στις ΗΠΑ

ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη παρέλαβε την επιστολή του Αμερικανού αντιπρόεδρου και δεν έχει ακόμη απαντήσει
World

Η Τεχεράνη παρέλαβε επιστολή του Βανς και δεν έχει ακόμη απαντήσε

Η προσέγγιση Βανς, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Ιράν σχετίζεται με ιατρικές προμήθειες, λέει ο Τραμπ

«Χωριάτικο»: Στους τέσσερις οι προφυλακισμένοι – Απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στους τέσσερις οι προφυλακισμένοι – Απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός κατηγορούμενος  προβάλει τον ισχυρισμό πως ήταν στις προθέσεις του να ενταχθεί σε ρύθμιση, για τις οφειλές που είχε

Μίνα Μουστάκα
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Μεταφορές

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου η ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Καταναλωτικές δαπάνες: Στο 3,6% ο προτιμώμενος πληθωριστικός δείκτης της Fed
World

Καταναλωτικές δαπάνες: Στο 3,6% ο προτιμώμενος πληθωριστικός δείκτης της Fed

Η ανησυχητική εικόνα για τον Αμερικανό καταναλωτή

Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies