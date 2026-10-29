Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -ΔΑΗΚ: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

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Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας (Umbrella Sandbox) στις εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου υπεγράφη, σήμερα, στο Καστέλλι Ηρακλείου, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ Α.Ε.) Νίκο Αναστασίου.

Το Μνημόνιο αποτυπώνει την κοινή βούληση των μερών και των υπόλοιπων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός Πολυτομεακού Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου («Umbrella Sandbox»), με υποδομή υλοποίησης τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Πού αποσκοπεί η πρωτοβουλία

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οργανωμένου περιβάλλοντος, όπου θα μπορούν να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας αυτής βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης του νέου αεροδρομίου ως πεδίου δοκιμών και εφαρμογής τεχνολογιών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση δεδομένων, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, το οποίο έχει τριετή ισχύ, οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν στη σύσταση ομάδας εργασίας και θα καταρτίσουν από κοινού βασικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την περαιτέρω διεύρυνση του Umbrella Sandbox.

Οι δηλώσεις

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Πολυτομεακό Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο (Umbrella Sandbox) θα αποτελέσει ένα οργανωμένο περιβάλλον δοκιμών και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας, της αεροναυτιλίας και του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή τόσο του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη ελληνικών τεχνολογικών προϊόντων, τα οποία θα μπορούν να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται μέσω αυτής της υποδομής, αξιοποιώντας τα πραγματικά δεδομένα του νέου αεροδρομίου.

Στην πράξη, λοιπόν, σήμερα, προχωράμε σε μία ακόμη ενέργεια, που προετοιμάζει το έδαφος ώστε να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους, για τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου, σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ Α.Ε.) Νίκος Αναστασίου, δήλωσε: «Φιλοδοξία του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης είναι να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της Κρήτης, όχι μόνο λόγω του τουρισμού και των μεταφορών, αλλά και λόγω της ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εξαγωγών, των επαγγελματικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα που δημιουργείται, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.

Σήμερα, με την πρωτοβουλία αυτή, ολοκληρώνεται η δημιουργία ενός ολιστικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με κέντρο το νέο αεροδρόμιο, όπου το διεθνές αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο του νησιού μπορεί να υποστηριχθεί πλέον και από ένα σημαντικό πεδίο δοκιμών και εφαρμογής. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί πλέον να πρωτοπορεί στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένας πρωτοποριακός διατομεακός κόμβος καινοτομίας, καθιστώντας την Κρήτη γέφυρα ανάμεσα στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη».

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης, οι βουλευτές Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκέρογλου.