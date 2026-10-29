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Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο – Ανακάμπτει το ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες

Ανακοινώθηκαν επενδύσεις ύψους 230 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 95 δισεκ. από το εξωτερικό - Πόλος έλξης η Γερμανία

World 29.10.2026, 22:15
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Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο – Ανακάμπτει το ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες
Επιμέλεια Τάσος Μαντικίδης

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Νέες επενδύσεις ύψους 230 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 95 δισεκ. από το εξωτερικό, ανακοινώθηκαν στην 1η «Επενδυτική Σύνοδο Κορυφής» με τη συμμετοχή 200 διεθνών επενδυτών, υπό την αιγίδα του ίδιου του Καγκελαρίου Merz, που έλαβε χώρα προσφάτως στο Βερολίνο.

Ειδικότερα,  σε σχέση με τους ξένους επενδυτές, σύμφωνα με ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στη Γερμανία, επισημαίνονται:

Η Amazon ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 16 δισεκ. Ευρώ στη Γερμανία το 2027, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), της τεχνητής νοημοσύνης, του δορυφορικού διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης.

Η καναδική πολυεθνική επενδυτική Brookfield σχεδιάζει να επενδύσει δεκάδες δισεκ. στη Γερμανία κατά την επόμενη 5ετία, εστιάζοντας στην ενέργεια, τις ψηφιακές υποδομές και τη βιομηχανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, ο οποίος συμμετείχε προσωπικά στη Σύνοδο και συναντήθηκε με τον Καγκελάριο Merz, δήλωσε ότι η εταιρεία του σκοπεύει να επενδύσει σε τέσσερις γερμανικές νεοφυείς — τις Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo και Reflex Aerospace— στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη στήριξη ευρωπαϊκών εταιρειών με κονδύλια ύψους 10 δισεκ. δολαρίων.

Η Γερμανία συνεργάζεται με την Nvidia

Επιπλέον, η Γερμανική Κυβέρνηση και, συγκεκριμένα, τα Υπουργεία Οικονομίας και Έρευνας, συμφώνησαν με την Nvidia να προχωρήσουν σε στενότερη συνεργασία για την προώθηση της βιομηχανικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη Γερμανία.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, παρά τη γενικευμένη δυσαρέσκεια του γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου για το επενδυτικό περιβάλλον στη Γερμανία, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό και ειδικότερα από τις ΗΠΑ φαίνεται να ανακάμπτει.

Ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών

Συγκεκριμένα, η PwC βλέπει αύξηση των οικονομικών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ αμερικανικών και γερμανικών εταιρειών, αναφέροντας ως παράδειγμα την απόκτηση πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου στην BASF Coatings (πλέον Surventis) από το αμερικανικό fund Carlyle.

Μάλιστα, το ενδιαφέρον των αμερικανικών εταιρειών επεκτείνεται και στις γερμανικές οικογενειακές / μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τις λεγόμενες «Mittelständler») με πιο πρόσφατο παράδειγμα την εξαγορά τον Αύγουστο της ebm-papst (ηλεκτροκινητήρες και έλικες) από την αμερικανική Madison Air.

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