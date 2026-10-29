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Ευρώπη: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν την Ιαπωνία για πρώτη φορά

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα

World 29.10.2026, 20:20
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Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν σε πωλήσεις τους Ιάπωνες ανταγωνιστές τους στην Ευρώπη για πρώτη φορά σε διάστημα ενός ολόκληρου τριμήνου, υπογραμμίζοντας πόσο γρήγορα μάρκες όπως η BYD Co. και η Chery Automobile Co. κερδίζουν έδαφος στη γηραιά ήπειρο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται την εταιρεία έρευνας αγοράς Dataforce, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, αποτελώντας το 12,7% των συνολικών πωλήσεων σε ολόκληρη την περιοχή, με επικεφαλής τα υβριδικά.

Αυτό τις τοποθετεί μπροστά από τους Ιάπωνες κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Toyota Motor Corp., με ποσοστό 11,9%.

Ενώ οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές όπως η Volkswagen AG ή η Renault SA εξακολουθούν να κυριαρχούν  στην Ευρώπη, η ταχύτητα της κινεζικής αύξησης ήταν έκπληξη.

Πριν από πέντε χρόνια, οι κινεζικές μάρκες αντιπροσώπευαν μόλις το 1% των ευρωπαϊκών πωλήσεων.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντίθετα, έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην οικοδόμηση της θέσης τους στην Ευρώπη.

Η Toyota πουλάει αυτοκίνητα στην Ευρώπη από το 1963 και τώρα λειτουργεί εργοστάσια σε όλη την ήπειρο, ενώ η Nissan Motor Co. παράγει οχήματα στο εργοστάσιό της στο Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1986.

Η «εισβολή» της Κίνας είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το SUV Jaecoo 7 της Chery ήταν το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις της χώρας τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο.

Η μετατόπιση αυτή αποτελεί διπλό πλήγμα για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οι οδηγοί της Κίνας εγκαταλείπουν την VW και την BMW AG στη μεγαλύτερη αγορά τους υπέρ των εγχώριων ανταγωνιστών τους, οι οποίοι παράγουν νέα μοντέλα ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.

Και η συρρίκνωση της ζήτησης στην Κίνα αναγκάζει την BYD και άλλους να αναζητήσουν νέες αγορές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Chery, η BYD και η Zeekr της Geely παρουσίασαν μια σειρά από νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού, προσφέροντας αυτοκίνητα σε προσιτές τιμές όπως το BYD Dolphin G DM-i, ένα συμπαγές plug-in υβριδικό που αναπτύχθηκε ειδικά για την Ευρώπη.

Η μεταφορά των ηλεκτρικών τους μοντέλων στην Ευρώπη τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την αύξηση της ζήτησης, καθώς οι τιμές των καυσίμων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μετριάσει την κινεζική  επέκταση που τροφοδοτείται εν μέρει από κρατικές επιδοτήσεις. Μετά την προσθήκη επιπλέον δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία που κατασκευάζονται στην Κίνα, η ΕΕ συμφώνησε αυτόν τον μήνα κατ’ αρχήν να περιορίσει τις ταχέως αυξανόμενες εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα.

Ξεχωριστά, η ΕΕ εξετάζει νέους κανόνες για τη στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας της, μεταξύ άλλων με παροχή επιδοτήσεων και άλλων κινήτρων. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη σύνδεση ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων για τα εταιρικά αυτοκίνητα με την ευρωπαϊκή παραγωγή, ένα ισχυρό εργαλείο σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία, όπου κυριαρχούν οι εταιρικοί αγοραστές και οι αγοραστές στόλων.

Κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Mercedes-Benz Group AG έχουν χαιρετίσει την πολιτική υποστήριξη, αλλά προειδοποίησαν για στρεβλώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες αυξάνουν το κόστος.

Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και το Μαρόκο αποστέλλουν οχήματα και ανταλλακτικά στην ΕΕ που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες λόγω των κανόνων Made in Europe.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές προετοιμάζονται ήδη για την τοπική παραγωγή. Η Chery προετοιμάζει την παραγωγή στη Βαρκελώνη και η BYD πλησιάζει στην ολοκλήρωση μιας μονάδας παραγωγής στην Ουγγαρία.

Η Zhejiang Leapmotor Technology Co. ξεκίνησε την κατασκευή του SUV B10 στο εργοστάσιο της Stellantis NV στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης των εταιρειών.

Volkswagen: Το πιο ηχηρό «θύμα» του αναγωνισμού

Η Volkswagen συνιστά την πιο χαρακτηριστική συνέπεια της παραπάνω κατάστασης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία ζημία της εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς επηρεάστηκε από απομείωση της αξίας της συμμετοχής της στην Porsche και από τις αδύναμε επιδόσεις της στην κινεζική αγορά, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη για το σαρωτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο, ωθώντας τη διοίκηση να επαναλάβει τις εκκλήσεις για ριζικές περικοπές κόστους, καθώς διαφαίνεται μια σύγκρουση με τα γερμανικά συνδικάτα.

Λόγω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εφάπαξ χρεώσεις, η ζημία ήταν το μεγαλύτερο τριμηνιαίο έλλειμμα της Volkswagen από το τέταρτο τρίμηνο του 2015, όταν ο όμιλος κατέγραψε υψηλά έξοδα που συνδέονται με το σκάνδαλο απάτης εκπομπών «Dieselgate».

Η Volkswagen αντιμετωπίζει συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη μετά τον τερματισμό της κυριαρχίας του ομίλου στην Κίνα, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε ριζικά το επιχειρηματικό μας μοντέλο», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικών Arno Antlitz κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen, το οποίο συμφωνήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον όμιλο και το κλείσιμο έως και τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία, πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα, πρόσθεσε.

«Η οικονομική μας απόδοση δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις.»

«Μεταβατικό έτος»

Οι μετοχές της Volkswagen έχουν χάσει περισσότερο από τα τρία τέταρτα της αξίας τους από την κορύφωση του 2021.

Ωστόσο, οι επενδυτές αντιμετώπισαν την απώλεια της Πέμπτης με ψυχραιμία, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε έκτακτα έξοδα ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και μείωσε τις προβλέψεις για το περιθώριο κέρδους.

Οι μετοχές, οι οποίες αρχικά υποχώρησαν, σημείωσαν άνοδο 1,7% έως τις 11:00 GMT.

«Τα στοιχεία δεν σοκάρουν πλέον κανέναν», δήλωσε ένας χρηματιστής με έδρα τη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με το Reuters.

Τα προβλήματα της Volkswagen αντικατοπτρίζουν αυτά που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κλάδου αυτοκινήτων.

Η BMW και η Mercedes έχουν επίσης μειώσει τους ετήσιους στόχους τους λόγω αδυναμίας στην Κίνα.

«Τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις χαμηλές προσδοκίες. Η VW βρίσκεται σε μια μεταβατική χρονιά», δήλωσε ο Ingo Speich της Deka Investment, ενός από τους 10 κορυφαίους επενδυτές της Volkswagen.

Κίνδυνοι στο προσκήνιο

Η αναδιάρθρωση της Volkswagen οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρακμή της κάποτε εξαιρετικά κερδοφόρας επιχείρησής της στην Κίνα, όπου ο όμιλος μειώνει επίσης θέσεις εργασίας και παραγωγική ικανότητα.

Οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν στραφεί ολοένα και περισσότερο προς εγχώριες μάρκες που προσφέρουν προηγμένη τεχνολογία σε χαμηλότερες τιμές, ωθώντας την Porsche να μειώσει την παρουσία της στην αγορά. Εν τω μεταξύ, η Volkswagen αυξάνει τις εξαγωγές από την Κίνα για να αντισταθμίσει την επιβράδυνση της τοπικής ζήτησης.

Η επιχείρηση Anhui είναι επί του παρόντος ζημιογόνος, με τη διοίκηση να στοχεύει σε επιστροφή τουλάχιστον στο νεκρό σημείο έως το 2030, δήλωσε ο Antlitz.

Η αδύναμη εγχώρια αγορά της Κίνας ανάγκασε την Volkswagen να επιταχύνει την κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων χαμηλότερου κόστους για να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς. Αυτή η προσπάθεια επιβαρύνει τα περιθώρια κέρδους, επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιο ακριβά στην παραγωγή από τα οχήματα με κινητήρα καύσης.

Ο Moritz Kronenberger της Union Investment δήλωσε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω απομειώσεις.

«Εάν οι επιχειρήσεις στην Κίνα και το ανταγωνιστικό τοπίο έναντι των Κινέζων ανταγωνιστών σε άλλες αγορές δεν βελτιωθούν σύντομα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για απομειώσεις στο μέλλον», δήλωσε ο Kronenberger.

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