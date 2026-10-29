 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό

Η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της χρηματοδότησης, αλλά παραμένει η απόσταση μεταξύ επιχειρήσεων και μικρών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Economy 29.10.2026, 22:45
Σχολιάστε
Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα νέο πιστωτικό «φρένο» αρχίζει να διαμορφώνεται στην Ευρώπη, απειλώντας να προσθέσει ακόμη ένα εμπόδιο στην ήδη εύθραυστη αναπτυξιακή δυναμική της. Οι τράπεζες γίνονται πιο επιφυλακτικές, το κόστος χρηματοδότησης αυξάνεται και οι επιχειρήσεις περιορίζουν τη ζήτηση δανείων για παραγωγικές επενδύσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η οικονομική αβεβαιότητα επιβαρύνουν τις προοπτικές τους.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αυστηροποιούν τα κριτήρια χορηγήσεων υπό το βάρος της αβεβαιότητας, των υψηλότερων επιτοκίων και των ενεργειακών πιέσεων

Η Ελλάδα εμφανίζει προς το παρόν μεγαλύτερη αντοχή, με τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης να παραμένουν αμετάβλητα και τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ωστόσο, η πιστωτική επέκταση χάνει ταχύτητα, ενώ η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρηματικών κατηγοριών.

Οι δύο έρευνες τραπεζικών χορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος, αποκαλύπτουν αυτή τη διαφορετική πορεία. Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία για τις τραπεζικές πιστώσεις τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι η ελληνική αγορά αρχίζει να αισθάνεται τις πιέσεις σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.

Η ευρωπαϊκή επιβράδυνση και οι αιτίες της

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το καθαρό ποσοστό των τραπεζών που αυστηροποίησαν τα κριτήρια επιχειρηματικού δανεισμού έφτασε στο 9% το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αυστηροποίηση ήταν εντονότερη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 11%, έναντι 8% στις μεγάλες, ενώ το 5% των τραπεζών σε καθαρούς όρους ανέφερε αύξηση της αναλογίας απορριπτόμενων αιτήσεων.

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην επιδείνωση των εκτιμήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και στη μειωμένη διάθεση των τραπεζών να αναλάβουν πρόσθετους κινδύνους. Οι ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές, η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές τιμές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν την επιφυλακτικότητα, ενώ οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν ήδη οδηγήσει σε αυστηρότερους πραγματικούς όρους δανεισμού.

Στη Γαλλία που καταγράφεται η σημαντικότερη επιδείνωση μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης το καθαρό ποσοστό αυστηροποίησης των επιχειρηματικών πιστοδοτικών κριτηρίων φτάνει στο 27%, έναντι 6% στη Γερμανία. Στην Ισπανία τα κριτήρια παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ στην Ιταλία καταγράφηκε χαλάρωση.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των δημοσιονομικών αναταράξεων και της αύξησης του κόστους κρατικού δανεισμού. Η έρευνα της ΕΚΤ δεν αποδίδει αποκλειστικά σε αυτές τις εξελίξεις την πιστωτική αυστηροποίηση, καταγράφει όμως αυξημένη αντίληψη κινδύνου και περιορισμένη διάθεση ανάληψής του από τις γαλλικές τράπεζες.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση επιχειρηματικών δανείων υποχώρησε στην Ευρωζώνη, με καθαρό ποσοστό -6%, ανατρέποντας τις προηγούμενες προσδοκίες για αύξηση. Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με το επίπεδο των επιτοκίων, αλλά και με την υποχώρηση της ζήτησης χρηματοδότησης πάγιων επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντίθετα, οι ανάγκες χρηματοδότησης αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης συνέχισαν να ενισχύουν τη ζήτηση δανείων. Πρόκειται για μια μεταβολή με ιδιαίτερη οικονομική σημασία, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές απέναντι σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια, ενώ εξακολουθούν να χρειάζονται κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της καθημερινής λειτουργίας τους.

Η πίεση δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική πίστη, καθώς η ζήτηση στεγαστικών δανείων υποχώρησε σημαντικά, με καθαρό ποσοστό -27%, ενώ οι τράπεζες αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η ελληνική εξαίρεση

Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή εικόνα, η ελληνική τραπεζική αγορά δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής γενικευμένη αυστηροποίηση των επιχειρηματικών χορηγήσεων. Η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι τα πιστοδοτικά κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα κατά το τρίτο τρίμηνο. Η ζήτηση παρουσίασε μόνο ελαφρά κάμψη, ενώ η αναλογία των αιτήσεων που απορρίφθηκαν δεν μεταβλήθηκε.

Ωστόσο, τα στοιχεία της ΤτΕ για τον Σεπτέμβριο αποκαλύπτουν ότι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας επιβραδύνεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε στο 6%, από 7,3% τον Αύγουστο. Ειδικά στις επιχειρήσεις περιορίστηκε στο 7,8%, από 9,6%, παρά το γεγονός ότι η μηνιαία καθαρή χρηματοδότηση παρέμεινε θετική, στα 549 εκατ. ευρώ.

Η διαφοροποίηση γίνεται εντονότερη όταν εξεταστούν οι επιμέρους κατηγορίες δανειοληπτών. Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατέγραψαν θετική καθαρή ροή χρηματοδότησης 964 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των πιστώσεων να διαμορφώνεται στο 7,8%.

Αντίθετα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης παρέμεινε αρνητικός, στο -2,2%. Παρότι η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε θετική μηνιαία ροή 60 εκατ. ευρώ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαφορετική πιστωτική τροχιά από τον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα.

Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό, καθώς πολλές περιλαμβάνονται στην κατηγορία των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Αναδεικνύουν, όμως, μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της συνολικής επιχειρηματικής χρηματοδότησης και των μικρότερων ατομικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Το παράδοξο είναι ότι η επιβράδυνση καταγράφεται σε μια περίοδο ισχυρής τραπεζικής ρευστότητας. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,79 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Economy

Δανεισμός: Η ελληνική εξαίρεση εν μέσω επιβράδυνσης
Τράπεζα Πειραιώς: Θετική η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με τα νοικοκυριά
Economy

Δυναμική η ελληνική οικονομία, συγκρατημένα τα νοικοκυριά
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]
Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα
Economy

Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις
EY-Parthenon: Σε φάση μετασχηματισμού η ελληνική αγορά σουπερμάρκετ – Σημαντική πρόκληση η κερδοφορία
Economy

Σε καμπή τα ελληνικά σούπερ μάρκετ - Στα 16 δισ. ο τζίρος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»
World

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»

Δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή για να φύγεις είπε η Κριστίν Λαγκάρντ - Ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Economy

Δανεισμός: Η ελληνική εξαίρεση εν μέσω επιβράδυνσης

Η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της χρηματοδότησης, αλλά παραμένει η απόσταση μεταξύ επιχειρήσεων και μικρών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα
Economy

Αρτοποιοί: Να διαχωριστεί ο φούρνος της γειτονιάς από τα πρόσφατα σκάνδαλα

Τι αναφέρουν οι Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος και Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
EY-Parthenon: Σε φάση μετασχηματισμού η ελληνική αγορά σουπερμάρκετ – Σημαντική πρόκληση η κερδοφορία
Economy

Σε καμπή τα ελληνικά σούπερ μάρκετ - Στα 16 δισ. ο τζίρος

Αξιοποίηση δεδομένων, AI και νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία σύμφωνα με την EY-Parthenon

«Ανακαινίζω»: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την επιχορήγηση
Ακίνητα

Ξεκινάει το «Ανακαινίζω» - Πώς θα πάρετε έως 36.000 ευρώ

Ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο «Ανακαινίζω»

Επίδομα θέρμανσης: Μέσα Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα – Τα βήματα για την αίτηση
Economy

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Τα SOS για την αίτηση

Το ύψος της ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Latest News
GEK TERNA: Komotini Plant A Global Success Story
English Edition

GEK TERNA: Komotini Plant A Global Success Story

The plant built by TERNA was presented as a global benchmark at an international Siemens Energy conference

Wall Street: «Έσπασε» το τριήμερο θετικό σερί του S&P 500
Wall Street

«Έσπασε» το θετικό σερί του S&P 500 στην Wall Street

Η Wall Street βρέθηκε υπό πίεση την Πέμπτη, επηρεασμένη αρνητικά από τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα

Τράπεζες: Πιστωτική επέκταση δύο ταχυτήτων, η Ευρώπη φρενάρει τον δανεισμό
Economy

Δανεισμός: Η ελληνική εξαίρεση εν μέσω επιβράδυνσης

Η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της χρηματοδότησης, αλλά παραμένει η απόσταση μεταξύ επιχειρήσεων και μικρών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Eurobank: Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματά της
Τράπεζες

Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματα της Eurobank

Υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις Jefferies και Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Big Oil: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες μάζεψαν αστρονομικά μετρητά – Να τι θα κάνουν με αυτά
World

Τι θα κάνουν το βουνό μετρητών οι Big Oil

Ακόμα και μετά την πληρωμή για τις λειτουργίες και τα κεφαλαιουχικά τους έργα, στις Big Oil θα απομείνουν 54 δισ. δολάρια σε μετρητά για οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν με αυτά

Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο – Ανακάμπτει το ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες
World

Γερμανία: «Επενδυτική Σύνοδος Κορυφής» στο Βερολίνο

Ανακοινώθηκαν επενδύσεις ύψους 230 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 95 δισεκ. από το εξωτερικό - Πόλος έλξης η Γερμανία

Τάσος Μαντικίδης
Πετρέλαιο: Γιατί παραμένει στα 110 δολάρια παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο
Πετρέλαιο

Γιατί το πετρέλαιο μένει στα 110 δολάρια παρά την ανάκαμψη εξαγωγών

Οι υψηλότερες τιμές στις οποίες «παίζει» το πετρέλαιο αφήνουν ελάχιστες ελπίδες στους οδηγούς που αναζητούν ανακούφιση στα πρατήρια καυσίμων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hello Kitty: Πως εμπλέκεται στη διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας
World

Η Hello Kitty μπλέκεται στη διαμάχη Ιαπωνίας-Κίνας

Η Sanrio πίσω από την Hello Kitty ζητά συγγνώμη για τη συνεργασία της με έργο που αφορά κατασκόπους κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οποία προκάλεσε κατακραυγή λόγω της απεικόνισης βασανιστηρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Mitsotakis At UN: Turkey-Libya Memorandum Illegal (Vid)
English Edition

Mitsotakis At UN: Turkey-Libya Memorandum Illegal (Vid)

Chairing a UN Security Council session, the PM said international law cannot be applied selectively and Greek islands cannot be ignored

Τράπεζα Πειραιώς: Θετική η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με τα νοικοκυριά
Economy

Δυναμική η ελληνική οικονομία, συγκρατημένα τα νοικοκυριά

Οι εκτιμήσεις του Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας Πειραιάς για την ελληνική και διεθνή οικονομία

Πούτιν: Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη
Κόσμος

Δεν θα υπάρξουν νικητές αν κλιμακωθεί η ένταση στην Ευρώπη λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για ενδεχόμενο πόλεμο, αν και δεν τον επιθυμεί, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης
Κοινωνία

Χωριάτικο: Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Πρόκειται για την έκτη προφυλάκιση για την υπόθεση

Ευρώπη: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν την Ιαπωνία για πρώτη φορά
World

Ξεπέρασαν τους Ιάπωνες οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων κινεζικής μάρκας στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα

ΑΕΠ ΗΠΑ: Στο 3,4% το τρίτο τρίμηνο
World

Με ρυθμό 3,4% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία

Το αμερικανικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων
Τράπεζες

Eurobank: Ολοταχώς για επίτευξη ή και υπέρβαση των ήδη αναβαθμισμένων στόχων

O CEO του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών

Αγης Μάρκου
Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα
Τράπεζες

Citi: Στα 20 ευρώ η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα

Σε μικρές αναπροσαρμογές των εκτιμήσεών της για τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε η Citi, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση αγοράς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies