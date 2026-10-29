Eurobank: Πώς είδαν οι Citi και Jefferies τα αποτελέσματά της

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Υψηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις Jefferies και Citi, με την τράπεζα να ενισχύει την κερδοφορία της και να διατηρεί ισχυρό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης.

Στο επίκεντρο της θετικής αξιολόγησης βρίσκονται τα καθαρά έσοδα από τόκους, η ανθεκτικότητα των περιθωρίων, τα έσοδα από προμήθειες και η συγκρατημένη πορεία του λειτουργικού κόστους, ενώ η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη ή και υπέρβαση των ετήσιων στόχων.

Η Jefferies υπενθυμίζει ότι η Eurobank κατέγραψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 433 εκατ. ευρώ, κατά 4% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που διαμορφωνόταν στα 417 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ προβλέψεων ξεπέρασαν επίσης κατά 4% τις προσδοκίες, με βασικούς μοχλούς τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα από συναλλαγές, ενώ το κόστος κινήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoTBV) διαμορφώθηκε στο 17,8%, προσεγγίζοντας τον στόχο της διοίκησης για περίπου 17% στο σύνολο του 2026.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Citi χαρακτηρίζει ισχυρό το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε τριμηνιαία και 24% σε ετήσια βάση. Η επίδοση ήταν κατά 6% υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση της αγοράς και κατά 10% από τις προβλέψεις της Citi. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 433 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 18%.

Τα επιτοκιακά έσοδα και η πιστωτική επέκταση στηρίζουν την κερδοφορία

Κοινός παρονομαστής στις αξιολογήσεις των αναλυτών είναι η ισχυρή επίδοση των καθαρών εσόδων από τόκους. Η Jefferies σημειώνει ότι διαμορφώθηκαν 2% πάνω από τις εκτιμήσεις, καταγράφοντας αύξηση 5% σε τριμηνιαία βάση και 9% στο εννεάμηνο του 2026 σε ετήσια βάση. Η Citi αναφέρει ότι τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο και κατά 14% σε ετήσια βάση.

Η άνοδος αποδίδεται στην ενίσχυση των εσόδων από δάνεια και τίτλους, καθώς και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από το κόστος χρηματοδότησης. Σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026, στο περίπου 9% από 7% προηγουμένως.

Ταυτόχρονα, η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή. Τα οργανικά νέα δάνεια ανήλθαν σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 3,8 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους. Το συνολικό υπόλοιπο καθαρών δανείων διαμορφώθηκε στα 57,9 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση περίπου 10% κατά τη Citi και 11% κατά τη Jefferies, βάσει των αντίστοιχων μεγεθών που εξετάζει κάθε οίκος.

Η διοίκηση διατήρησε τον στόχο για πιστωτική επέκταση περίπου 4,5 δισ. ευρώ το 2026, εκτιμώντας ότι μπορεί να τον επιτύχει με άνεση ή και να τον ξεπεράσει. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει η Βουλγαρία, όπου η ετήσια αύξηση των δανείων έφθασε το 17%, σύμφωνα με τη Jefferies. Για το 2027, η διοίκηση αναμένει ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή, αν και ενδέχεται να υποχωρήσει από τα εξαιρετικά επίπεδα της διετίας 2025-2026.

Τα περιθώρια αντέχουν στις πιέσεις

Θετική ένδειξη για τη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας αποτελεί η εξέλιξη του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. Σύμφωνα με τη Jefferies, το περιθώριο σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στις 253 μονάδες βάσης, καθώς η βελτίωση των περιθωρίων στις καταθέσεις υπεραντιστάθμισε τις πιέσεις στις χορηγήσεις. Η Citi καταγράφει επίσης διεύρυνση του περιθωρίου, κατά 3 μονάδες βάσης, στο 2,51%, βάσει του μέσου ενεργητικού.

Οι πιέσεις παραμένουν εντονότερες στα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα. Η Jefferies αναφέρει ότι τα περιθώρια των ελληνικών χορηγήσεων υποχώρησαν κατά 12 μονάδες βάσης στο τρίμηνο, με τα περιθώρια των επιχειρηματικών δανείων να μειώνονται κατά 9 μονάδες βάσης, στις 164 μονάδες βάσης. Η διοίκηση αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί με ηπιότερο ρυθμό, με τα περιθώρια των επιχειρηματικών δανείων να προσεγγίζουν τις 160 μονάδες βάσης στο τέταρτο τρίμηνο.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, με τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές εργασίες να αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης. Η Jefferies επισημαίνει ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, στα 11,4 δισ. ευρώ. Ο στόχος για οργανική αύξηση των προμηθειών κατά 10% το 2026 παραμένει αμετάβλητος.

Η Eurolife ενισχύει τη διαφοροποίηση, με τίμημα για τα κεφάλαια

Σημαντική εξέλιξη για την επόμενη ημέρα της Eurobank αποτελεί η ενσωμάτωση της Eurolife, η οποία θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα από το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ασφαλιστική δραστηριότητα θα συνεισφέρει έσοδα από προμήθειες περίπου 20-25 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ η ετήσια συνεισφορά εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Η Citi εκτιμά ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και θα στηρίξει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας. Ωστόσο, η συναλλαγή θα έχει επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια: ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, αλλά υποχωρεί στο 14,3% σε pro forma βάση, μετά την ενσωμάτωση της Eurolife, αντανακλώντας επίπτωση περίπου 120 μονάδων βάσης.

Σταθερή η ποιότητα ενεργητικού, υπό έλεγχο το κόστος

Η εικόνα της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει θετική. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε κοντά στο 82%. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης, κοντά στον ετήσιο στόχο των 55 μονάδων βάσης.

Η Citi επισημαίνει, πάντως, ότι η επικείμενη εφαρμογή του νόμου για τη μετατροπή δανείων σε ελβετικό φράγκο θα μπορούσε να ασκήσει ανοδική πίεση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη NPE στο τέταρτο τρίμηνο, χωρίς, σύμφωνα με τη διοίκηση, να αναμένεται αντίστοιχη επίπτωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Στο σκέλος των εξόδων, οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 36%, ενώ η Eurobank διατήρησε τον στόχο για αύξηση του κόστους κατά 5,5% το 2026.

Θετικό το σήμα και από NBG Securities

Υψηλότερα και των εκτιμήσεων της NBG Securities τα αποτελέσματα της Eurobank, η οποία ξεχωρίζει την ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τη βελτίωση της κερδοφορίας και τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού.

Ειδικότερα, η NBG Securities επισημαίνει τη δυναμική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, με ισχυρή επίδοση στην Ελλάδα και ικανοποιητική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές. Η αύξηση των χορηγήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, τα υψηλότερα επιτόκια, η βελτίωση των περιθωρίων καταθέσεων και τα έσοδα από ομόλογα αντιστάθμισαν τις πιέσεις στα περιθώρια των δανείων, οδηγώντας σε διεύρυνση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM) του ομίλου.

Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες ήταν ηπιότερη λόγω εποχικότητας, παρέμεινε ωστόσο σε υγιή επίπεδα. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και μετά. Αντίθετα, τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις υποχώρησαν σε τριμηνιαία βάση, υπό την επίδραση της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, επιβραδύνοντας την αύξηση των συνολικών εσόδων.

Στο μέτωπο του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα τη διαδοχική βελτίωση των δεικτών κόστους προς έσοδα και κόστους προς βασικά έσοδα. Παράλληλα, η ανθεκτικότητα της ποιότητας του ενεργητικού αποτυπώθηκε στον δείκτη κόστους πιστωτικού κινδύνου (CoR), ο οποίος κινήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η NBG Securities υπογραμμίζει επίσης την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Eurobank, η οποία υποστηρίζεται από την οργανική δημιουργία κεφαλαίου χάρη στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει στη διοίκηση ευελιξία για τη χρηματοδότηση της οργανικής ανάπτυξης, την εξέταση νέων εξαγορών και την επιβράβευση των μετόχων.

Optima Bank: Ισχυρότερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα της Eurobank

Ισχυρές επιδόσεις, υψηλότερες των εκτιμήσεών της, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της Eurobank και η Optima Bank, με βασικό μοχλό τα καθαρά έσοδα από τόκους. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) ανήλθε στις 253 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σημαντικότερη εξέλιξη αποτελεί η αναβάθμιση της πρόβλεψης της διοίκησης για την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026 στο 9%, από 7% προηγουμένως.

Σύμφωνα με την Optima Bank, η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 0,014 ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με τις νέες χορηγήσεις να ανέρχονται σε 1,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ανεβάζοντας την καθαρή αύξηση των δανείων στο εννεάμηνο στα 3,8 δισ. ευρώ. Με βάση την πορεία αυτή, η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου για αύξηση των δανείων κατά 4,5 δισ. ευρώ το 2026.

Θετική παραμένει και η δυναμική των εσόδων από προμήθειες, με τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες να συνεισφέρουν περίπου το 25% του συνόλου. Η Optima Bank εκτιμά ότι η εποχικά ισχυρή δραστηριότητα του τέταρτου τριμήνου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των προμηθειών υψηλότερη από τον στόχο του 10% για το σύνολο του 2026.

Σε ό,τι αφορά την εξαγορά της Eurolife Life Insurance, δεν υπήρξε αλλαγή στις οικονομικές παραδοχές που είχαν ήδη ανακοινωθεί. Ωστόσο, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων οφελών, τα οποία αναμένεται να ενσωματωθούν στο επόμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Eurobank.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού εξακολουθεί να κινείται σε θετική τροχιά, με τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια να παραμένουν υπό έλεγχο και το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) να διαμορφώνεται χαμηλότερα από τον στόχο των 55 μονάδων βάσης για το 2026.

Τέλος, οι αναλυτές της Optima Bank δεν εντοπίζουν ενδείξεις εξασθένησης σε καμία από τις τρεις βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Eurobank. Η διατήρηση της κερδοφορίας και των θετικών λειτουργικών τάσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ανάλυση, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας.

AXIA Alpha Finance: Ισχυρό τρίμηνο για τη Eurobank, στο 17% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο ανακοίνωσε η Eurobank, επιβεβαιώνοντας τη θετική λειτουργική δυναμική του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 433 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) να διαμορφώνεται στο 17,8%. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 423 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, κυρίως χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και στα λοιπά έσοδα.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της AXIA Alpha Finance, το βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων ήταν η περαιτέρω επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά τη συνεχιζόμενη συμπίεση των περιθωρίων χορηγήσεων. Παράλληλα, η διψήφια αύξηση των προμηθειών, η ισχυρή πιστωτική επέκταση και ο αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους ενίσχυσαν την κερδοφορία, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού και η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμειναν σε άνετα επίπεδα.

Ισχυρή επιτάχυνση στα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση και 5% σε τριμηνιαία, στα 719 εκατ. ευρώ. Σε τριμηνιαία βάση, τα έσοδα από δάνεια αυξήθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ, στα 630 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από ομόλογα ενισχύθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ, στα 263 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τοποθετήσεις στην κεντρική τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16 εκατ. ευρώ, στα 68 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους καταθέσεων, το οποίο ανήλθε σε 147 εκατ. ευρώ από 129 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) διευρύνθηκε κατά 5 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 2,53%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,07 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας σαφώς ισχυρότερη πορεία από εκείνη που αναμενόταν στην αρχή του έτους, χάρη στα υψηλότερα βασικά επιτόκια και την αύξηση των όγκων.

Η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι το τέταρτο τρίμηνο μπορεί να αποδειχθεί ακόμη ισχυρότερο, καθώς τα στοιχεία του ενεργητικού αναπροσαρμόζονται στα νέα επιτοκιακά δεδομένα ταχύτερα από τις υποχρεώσεις, ενώ οι όγκοι αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τα έσοδα. Επιπλέον, το τέταρτο τρίμηνο είναι συνήθως εποχικά ισχυρό.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026 στο 9%, από 7% προηγουμένως, επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της AXIA Alpha Finance και της αγοράς.

Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν ότι η πρόβλεψη παραμένει συντηρητική, καθώς συνεπάγεται σταθεροποίηση των εσόδων από τόκους σε τριμηνιαία βάση στο τέταρτο τρίμηνο, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω αναθεώρησης.

Διαφοροποιημένη κερδοφορία με ισχυρή διεθνή συνεισφορά

Η γεωγραφική διαφοροποίηση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ομίλου. Στο εννεάμηνο του 2026, η Ελλάδα συνεισέφερε 654 εκατ. ευρώ ή το 54% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, η Κύπρος 356 εκατ. ευρώ ή 29% και η Βουλγαρία 182 εκατ. ευρώ ή 15%.

Το Λουξεμβούργο πρόσθεσε 16 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 2% της κερδοφορίας.

Συνολικά, οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδας απέφεραν προσαρμοσμένα κέρδη 555 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 45,9% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.

Η Κύπρος παρέμεινε η μεγαλύτερη διεθνής πηγή κερδών, παρά την ετήσια υποχώρηση κατά 3,9%, ενώ η Βουλγαρία κατέγραψε ισχυρότερη δυναμική, με αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών κατά 9,2%.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με την οργανική αύξηση των δανείων να φθάνει τα 1,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και τα 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 10,5% σε ετήσια βάση.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ελλάδα συνεισέφερε 500 εκατ. ευρώ στην αύξηση των δανείων και η Βουλγαρία 300 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με ετήσιο ρυθμό 10,6%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 600 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και κατά 300 εκατ. ευρώ στην Κύπρο.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 66,4% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 174,4%, υποδεικνύοντας άνετη ρευστότητα.

Ελκυστική αποτίμηση και μέρισμα

Για το σύνολο του 2026, η AXIA Alpha Finance εκτιμά ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 17% ή υψηλότερα, καθώς η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου, όταν το RoTBV έφθασε το 16,9%, αναμένεται να ενισχυθεί από ένα δυνατό τέταρτο τρίμηνο.

Η δική της εκτίμηση τοποθετεί την ετήσια απόδοση στο 17,1%.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ισχυρή λειτουργική δυναμική της Eurobank, με την κερδοφορία να στηρίζεται ολοένα περισσότερο στους βασικούς επιχειρηματικούς παράγοντες: τα καθαρά έσοδα από τόκους, τις προμήθειες, την πιστωτική επέκταση και τον έλεγχο του κόστους.

Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 1,49 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) και στις 9,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027. Κατά την AXIA Alpha Finance, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%, τη διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή και τη μερισματική απόδοση που υπερβαίνει άνετα το 5%.

Η διοίκηση ανακοίνωσε, τέλος, ενδιάμεσο μέρισμα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός των ισχυρών αποτελεσμάτων και της ελκυστικής αποτίμησης δικαιολογεί θετική αντίδραση της μετοχής, εφόσον δεν υπάρξουν άλλοι παράγοντες που να μεταβάλουν το επενδυτικό κλίμα.