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VIDCAST – Finance Views | Γιώργος Στάμτσης: Η Αραβική Χερσόνησος, η Ρωσία και γιατί ακριβαίνουν τα καύσιμα

Σε αυτό το επεισόδιο του VIDCAST - Finance Views ο Γιώργος Στάμτσης, Στέλεχος στην Αγορά Ενέργειας αναλύει τις συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς καυσίμων - Εξηγεί γιατί το Μπρεντ δεν επηρεάζει πια τις τιμές στα βενζινάδικα - Μιλά για τους φόρους και τις επιδοτήσεις

Finance Views 30.10.2026, 09:10
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Digital content & Editorial Production: Ελένη Στεργίου
Κάμερα: Δημήτρης Μιχαλάκης, Ρωμανός Λιούτας, Κώστας Βλαχόπουλος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπανικολάου
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου, Γιάννης Κανελλόπουλος
Παραγωγή: Μαρίκα Βερνίκου
Συνέντευξη Χρήστος Κολώνας

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Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και το vidcast Finance Views δίνουν το λόγο στους ειδικούς και επιχειρούν να αναλύσουν και να φωτίσουν πτυχές γεγονότων που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις καθημερινές συναλλαγές.

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον Γιώργο Στάμτση, Στέλεχος στην Αγορά Ενέργειας.

Ο Γιώργος Στάμτσης αναλύει τις συνθήκες της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς καυσίμων μετά τους δύο πολέμους Ουκρανίας – Ρωσίας και στην Αραβική Χερσόνησο και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα: «Γιατί ακριβαίνουν τα καύσιμα»;

Ο Γιώργος Στάμτσης περιγράφει τον περιορισμό της προσφοράς σε διυλισμένα προϊόντα καυσίμων, μετά τα χτυπήματα σε διυλιστήρια της Αραβικής Χερσονήσου και της Ρωσίας.

Ο Γιώργος Στάμτσης στο vidcast Finance Views: Το ντίζελ καθορίζει τις τιμές στα βενζινάδικα

Το έμπειρο στέλεχος της αγοράς ενέργειας επισημαίνει πώς οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές των ντίζελ και της βενζίνης επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων κίνησης στα βενζινάδικα φανερώνοντας τη μεγάλη ανατροπή που έχει προκαλέσει ο περιορισμός της προσφοράς προϊόντων: «Το πετρέλαιο Μπρεντ έχει ανέβει 50%, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή του ντίζελ έχει διπλασιαστεί συγκριτικά με την περίοδο πριν τον πόλεμο στην Αραβική Χερσόνησο», επιχειρηματολογεί χαρακτηριστικά.

Μιλά για το πρόβλημα επάρκειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αποδίδοντας το στο κλείσιμο διυλιστηρίων την περίοδο της πράσινης μετάβασης και τονίζει το πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα με τους δύο ενεργειακούς ομίλους που διαθέτουν τέσσερα διυλιστήρια.

Εντοπίζει το πρόβλημα στη διεθνή αγορά στο ντίζελ υπογραμμίζοντας πώς αντιστοιχει στο 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμων. Εξηγεί γιατί μετά τον πόλεμο ενώ το Μπρεντ υποχωρεί, εντούτοις δεν βλέπουμε μειώσεις στα βενζινάδικα.

Η επίδραση της μείωσης των φόρων είναι βραχυχρόνια, ενώ η μείωση των φόρων έχει μόνιμη επίδραση

Παρουσιάζει τους συντελεστές κόστους που διαμορφώνουν την τελική τιμή της βενζίνης και δίνει έμφαση στην υψηλή φορολογία: «Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν επιλέξει να υπερφορολογούν τα καύσιμα», σημειώνει για να υπογραμμίσει με βεβαιότητα: «Επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα». Συμπληρώνει βέβαια την παράμετρο των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δαπάνες.

Ο Γιώργος Στάμτσης είναι κατηγορηματικός ως προς το θέμα των επιδοτήσεων: «Η επίδραση της μείωσης των φόρων είναι βραχυχρόνια, ενώ η μείωση των φόρων έχει μόνιμη επίδραση». Ο ίδιος αποκαλύπτει πώς το Fuel Pass στη βενζίνη έγινε ψώνια στα σούπερ μάρκετ…

Ερωτηθείς για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εξηγεί πώς θα μπορούσε να έχει όφελος 32 λεπτών το λίτρο με τη μείωση των φόρων έναντι της κρατικής επιδότησης.

Τέλος προχωρά σε σύγκριση του κόστους θέρμανσης ανάμεσα σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και πέλετ.

Γιώργος Στάμτσης

Ο Γιώργος Στάμτσης, Στέλεχος της Αγοράς Ενέργειας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr και το Spotify

To Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου 

Ευχαριστούμε το ΕΒΕΑ για την ευγενή παραχώρηση αίθουσας του για το γύρισμα του επεισοδίου vidcast – Finance Views

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Σε αυτό το επεισόδιο του VIDCAST - Finance Views ο Γιώργος Στάμτσης, Στέλεχος στην Αγορά Ενέργειας αναλύει τις συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς καυσίμων - Εξηγεί γιατί το Μπρεντ δεν επηρεάζει πια τις τιμές στα βενζινάδικα - Μιλά για τους φόρους και τις επιδοτήσεις

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