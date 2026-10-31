Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου

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Καθώς η υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο φθίνει και ένα τρίτο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς την περιοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια νέας επίθεσης κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το δίκτυο MS NOW, ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι αυτή θα είναι η «χαριστική βολή» και αυτή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου. Η πληροφορία έρχεται μια μέρα αφότου ενημέρωθηκε από τη CENTCOM για τις επιλογές που έχει.

Κατά το ρεπορτάζ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επαναλάβει τα πλήγματα κατά του Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμη και στις 4 Νοεμβρίου. Ένας από τους λόγους είναι ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές η εσωτερική πολιτική του ισχύς αναμένεται να μειωθεί.

Έχει ενημερώσει τους συμμάχους

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει τους συμμάχους της στον Κόλπο να προετοιμαστούν για έναν σύντομο, σφοδρό γύρο πληγμάτων την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών. Την πληροφορία έδωσαν τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι αραβικών κρατών του Κόλπου, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στον Κόλπο πιέζουν έντονα για αποκλιμάκωση, ανησυχώντας για το πώς ενδέχεται να απαντήσει το Ιράν. Ένας από τους αξιωματούχος δήλωσε ότι «δεν θα εκπλαγεί» εάν ορισμένα κράτη της περιοχής αντιταχθούν στη διεξαγωγή αμερικανικών πληγμάτων από βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα. «Δεν σχολιάζουμε ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια, τα οποία μπορεί να υφίστανται ή και όχι. Ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα». «Τους διαλύουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι. Και στη συνέχεια προέβλεψε ότι «θα έχουμε ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ούτε θα αποκτήσει, και αυτό θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Πυρηνικά και τρομοκρατία

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι λαμβάνει υπ’ όψιν την πίεση από τη βάση του κόμματός του. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι όσον αφορά το Ιράν και τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση, εξαιτίας της βάσης», δήλωσε πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, με επαφές στον στενό κύκλο του Τραμπ. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε: «Θα έλεγα ότι αυτό στο οποίο εστιάζει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι η απειλή από το Ιράν. Όχι μόνο η πυρηνική απειλή, αλλά και η τρομοκρατία».

Πέρα από την προσπάθεια καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν —ένα μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται βαθιά υπόγεια— ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει ένοπλες ομάδες που δρουν ως πληρεξούσιοί του και να χρησιμοποιεί την τρομοκρατία για να προβάλλει ισχύ στην περιοχή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center, περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών (65%) αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Ρεπουμπλικάνοι και ανεξάρτητοι ψηφοφόροι που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους εκφράζουν όλο και πιο αρνητική στάση απέναντι στη σύγκρουση.

«Έχει εμμονή με το να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο», ανέφερε άλλος πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Έχει πειστεί ότι, μέσω αυτής της τελικής επίθεσης, μπορούμε είτε να επιτύχουμε μια συμφωνία με τους Ιρανούς είτε να καταστρέψουμε οριστικά το πυρηνικό τους πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox, ο Τραμπ δήλωσε ότι η τοποθεσία «Pickaxe Mountain» στο Ιράν —ένας χώρος βαθιά θαμμένος στο υπέδαφος και συνδεδεμένος με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας— θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό στόχο για τις ΗΠΑ.

«Μπορούμε να διαβάσουμε την επιγραφή στην ταυτότητα που φέρει κάποιος στο πουκάμισό του από το διάστημα, καταλαβαίνετε; Γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο Pickaxe Mountain. Ξέρουμε ότι οι άλλες τρεις [πυρηνικές εγκαταστάσεις] έχουν ισοπεδωθεί», είπε.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να εξαπολύσουν περισσότερες επιθέσεις. «Ίσως κάνουμε άλλη μια μικρή επιχείρηση “Επική Οργή”», δήλωσε ο Τραμπ. «Ή μπορεί να συμφωνήσουν. Αν είναι έξυπνοι, απλώς θα πουν: “Ας μπούμε στην ουσία”».

Τεχεράνη: Είμαστε προετοιμασμένοι

Στο μεταξύ το Ιράν οριστικοποίησε ένα επικαιροποιημένο στρατιωτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε νέας επίθεσης, δήλωσε στο δίκτυο Al Mayadeen υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας και πολιτικής.

Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, ο αξιωματούχος —το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε— ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για την εφαρμογή του σχεδίου. Επίσης είπε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει την οριστική απόφαση να δώσει μια «συνολική και πολύ εκτεταμένη» απάντηση σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση.

Ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν, καθώς και οι περιφερειακοί υποστηρικτές τους, θα εκπλαγούν από την κλίμακα και την ένταση των αντιποίνων.

Επιπλέον, δήλωσε ότι, εάν το Ιράν βρεθεί αντιμέτωπο με αυτό που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως «τρομοκρατική επιχείρηση», η απάντησή του θα στοχεύσει σε ένα εξίσου ευρύ —ή και ευρύτερο— φάσμα στόχων.

Σε αυτούς ενδέχεται να περιλαμβάνονται πολιτικές εγκαταστάσεις, κέντρα και αρχηγεία που ανήκουν στους αντιπάλους του Ιράν και στους περιφερειακούς υποστηρικτές τους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: in.gr