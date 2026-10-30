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Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιος φοβάται ποιον στις Βρυξέλλες

Ποια πρόσωπα «στοιχειώνουν» τον κλειστό μικρόκοσμο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής στις Βρυξέλλες

Κόσμος 30.10.2026, 22:00
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Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιος φοβάται ποιον στις Βρυξέλλες
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Σκηνικό… Halloween έχει στηθεί στις Βρυξέλλες, με διάφορα «φαντάσματα» να «στοιχειώνουν» τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Politico συνόψισε ποιος φοβάται ποιον στις Βρυξέλλες, μέσα στον κλειστό μικρόκοσμο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής.

Όλοι φοβούνται τη Μαρίν Λεπέν

Το πρόσωπο που στοιχειώνει τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, αξιωματούχους και νομοθέτες είναι η Μαρίν Λεπέν, η οποία εμφανίζεται ως φαβορί για την προεδρία της Γαλλίας.

Θα μειώσει πράγματι στο μισό τη συνεισφορά του Παρισιού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως έχει υποσχεθεί; Θα παρασύρει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μακριά από την κυρίαρχη πολιτική γραμμή των Βρυξελλών; Και θα απαιτήσει την απομάκρυνση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Ο ευρωπαϊκός πολιτικός μικρόκοσμος είχε αρχίσει να εξοικειώνεται – έστω και συγκρατημένα – με την ιδέα να βρεθεί ο Ζορντάν Μπαρντελά στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τα χρόνια που ηγήθηκε της ευρωπαϊκής πολιτικής δραστηριότητας του Εθνικού Συναγερμού είχαν αναδείξει μια κάποια διάθεση πραγματισμού απέναντι στις Βρυξέλλες. Οι προσδοκίες αυτές, ωστόσο, διαψεύστηκαν όταν εφετείο του Παρισιού έκρινε ότι η Λεπέν μπορεί να είναι υποψήφια για την προεδρία.

Ο επόμενος επικεφαλής της ΕΚΤ φοβάται τον Ζαν-Λικ Μελανσόν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας του ευρώ απέναντι σε ανορθόδοξες οικονομικές αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ο ρόλος αυτός, ωστόσο, ενδέχεται να δοκιμαστεί από τον υποψήφιο για τη γαλλική προεδρία Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος φαίνεται να οδεύει προς τον δεύτερο γύρο των εκλογών, αφού έχει δεσμευτεί να «κάψει» δισεκατομμύρια ευρώ γαλλικού δημόσιου χρέους.

Το ριζοσπαστικό σχέδιό του προβλέπει ότι η ΕΚΤ, με έδρα τη Φρανκφούρτη, θα παραιτηθεί από την είσπραξη τόκων για ένα τεράστιο μέρος των γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Πρόκειται για μια ανορθόδοξη και ενδεχομένως ανεφάρμοστη κίνηση, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές της, θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει στην έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωζώνη.

Τώρα που έγινε γνωστό ότι η Κριστίν Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο, οι προτάσεις των υποψηφίων για τη γαλλική προεδρία σχετικά με το τεράστιο δημόσιο χρέος της χώρας αναμένεται να επηρεάσουν και την κούρσα για τη διαδοχή της.

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη θέση είναι ο Ολλανδός Κλάας Νοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

Οι λομπίστες φοβούνται το ChatGPT

Ο αριθμός των τροπολογιών που καταθέτουν οι ευρωβουλευτές έχει εκτοξευθεί από τότε που εμφανίστηκε η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, με σημαντικά νομοθετήματα της ΕΕ να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με χιλιάδες προτεινόμενες αλλαγές στο κείμενό τους.

Οι αρμόδιοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θεωρούν ότι πρόκειται για σύμπτωση.

Ορισμένοι επισημαίνουν ότι αρκετές τροπολογίες είναι γραμμένες με ύφος που παραπέμπει ύποπτα σε κείμενα παραγόμενα από αυτοματοποιημένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι τροπολογίες παραπέμπουν σε νομοθετικές διατάξεις που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.

Ο ολοένα αυξανόμενος όγκος των τροπολογιών έχει γίνει εφιάλτης για τους λομπίστες, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες και τους αξιωματούχους, οι οποίοι καλούνται να τις παρακολουθούν, να τις ταξινομούν και να τις επεξεργάζονται.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, τους στοιχειώνει και ο φόβος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε τελικά να τους αντικαταστήσει.

Αξίζει, βέβαια, να σκεφτεί κανείς και τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδέχεται να κληθούν να ψηφίσουν τις τροπολογίες μία προς μία, σηκώνοντας το χέρι τους στην ολομέλεια.

Οι αξιωματούχοι της Κομισιόν φοβούνται την υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας

Οι υψηλόβαθμοι και καλοπληρωμένοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – μαζί με τις οικογένειές τους – έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για την Αυστριακή υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κλαούντια Μπάουερ, η οποία πρωτοστατεί στην προσπάθεια δραστικής περικοπής των διοικητικών δαπανών της Κομισιόν στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό.

Από τις συγκεκριμένες δαπάνες καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι μισθοί των Ευρωπαίων αξιωματούχων και τα λειτουργικά έξοδα των γραφείων τους.

Η πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίχθηκε από τις περισσότερες πρωτεύουσες της ΕΕ, οδήγησε σε μείωση κατά 8% των διοικητικών δαπανών στην τελευταία πρόταση για τον προϋπολογισμό.

Η Μπάουερ προκαλεί τέτοιο φόβο στους κοινοτικούς αξιωματούχους, ώστε στις Βρυξέλλες αστειεύονται ότι μειώνουν το μέγεθος των αντιπροσωπειών τους κάθε φορά που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Αυστρία.

Η Τζέσικα Ρόσγουολ φοβάται τον Στεφάν Σεζουρνέ και τον Βάλντις Ντομπρόβσκις

Η επίτροπος Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ρόσγουολ, και η υπηρεσία της έχουν λόγους να ανησυχούν για τον επίτροπο αρμόδιο για τη Βιομηχανία, Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επικείμενης Πράξης για την Κυκλική Οικονομία, παρά το γεγονός ότι ο επίσημος τίτλος της Ρόσγουολ είναι επίτροπος «για μια ανταγωνιστική κυκλική οικονομία».

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο… ανατριχιαστικό, καθώς η υπηρεσία Περιβάλλοντος της Ρόσγουολ συστεγάζεται πλέον στο κτίριο Breydel με την υπηρεσία Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας του Σεζουρνέ.

Έτσι, οι δύο επίτροποι είναι πιθανό να συναντώνται στους διαδρόμους της Κομισιόν, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρόσγουολ επιδιώκει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ ο Σεζουρνέ δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Η Ρόσγουολ δέχεται επίσης πιέσεις από τον επίτροπο αρμόδιο για την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προκειμένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία σε μια σειρά περιβαλλοντικών νομοθετημάτων.

Ο Λετονός επίτροπος, ο οποίος εποπτεύει τα λεγόμενα νομοθετικά πακέτα «omnibus», επιδιώκει να έχει επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που ανήκει στην κεντροδεξιά, συνεχίζει να πιέζει την Κομισιόν να επανεξετάσει τη νομοθεσία για τα πτηνά, τους οικοτόπους και τα ύδατα – τα παλαιότερα νομοθετήματα της ΕΕ για την προστασία της φύσης – με στόχο την απλούστευσή τους.

Ο Αλεξάντερ Στουμπ φοβάται την Κάγια Κάλας και τον Αντόνιο Κόστα

Η Κάγια Κάλας δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έχει καταστήσει σαφές ότι δεν βλέπει με θετικό μάτι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προσέγγισης της Μόσχας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Πούτιν εμφανιζόταν διατεθειμένος να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες και να προχωρήσει σε παραχωρήσεις, η Κάλας θα ήταν το προφανές πρόσωπο για να αναλάβει την επικοινωνία μαζί του, καθώς στον ρόλο της περιλαμβάνεται ο συντονισμός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ.

«Φυσικά και θα συνομιλήσω μαζί του, εάν παρουσιαστεί μια τέτοια ευκαιρία», δήλωσε σε εσθονικά μέσα ενημέρωσης τον Σεπτέμβριο, όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν διατεθειμένη να επικοινωνήσει με τον Πούτιν ή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Στο τηλέφωνο ετοιμάζεται να προσφύγει και ο Αντόνιο Κόστα. Ευρωπαίοι διπλωμάτες επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι εκείνος που εκπροσωπεί την Ένωση σε επίπεδο ηγετών στις διεθνείς επαφές της.

Αυτή η θεσμική αντιπαράθεση για τις αρμοδιότητες ενδέχεται να εξηγεί γιατί ο Στουμπ έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, μίλησαν αποκλειστικά εκ μέρους των χωρών τους και όχι εκπροσωπώντας την Ευρώπη.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ φοβάται ακόμη και τους δικούς του…

Τι είναι αυτό που κρατά ξάγρυπνο τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της μεγαλύτερης πολιτικής οικογένειας στην Ευρώπη; Οι εσωτερικές διαιρέσεις στις τάξεις του.

Μέχρι στιγμής, ο Βέμπερ έχει καταφέρει να διατηρήσει τον έλεγχο της πολιτικής του ομάδας και επιδιώκει να συσπειρώσει ξανά τις δυνάμεις της ενόψει των ευρωεκλογών του 2029, τις οποίες παρουσιάζει ως μια αναμέτρηση απέναντι στην ακροδεξιά.

Ωστόσο, το εγχείρημα ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολο, καθώς οι εθνικές αντιπροσωπείες του ΕΛΚ συγκρούονται ολοένα και συχνότερα για το αν πρέπει να συνεργαστούν με την ακροδεξιά ή να την απομονώσουν πολιτικά.

…και η πολιτική ομάδα φοβάται την Ουάρντα Μπενσουάγκ

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Βέμπερ διαδραματίζει η Ουάρντα Μπενσουάγκ, γενική γραμματέας της πολιτικής ομάδας και επικεφαλής του γραφείου του.

Πρόκειται για μία από τις πλέον έμπιστες συνεργάτιδές του, η οποία έχει αποκτήσει τη φήμη μιας ιδιαίτερα ευφυούς αλλά αμείλικτης πολιτικής διαχειρίστριας.

Οι συνεργάτες του ΕΛΚ φέρονται να τη φοβούνται όταν τη συναντούν στους δαιδαλώδεις διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κανείς δεν φοβάται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο… αλλά θα έπρεπε

Οι μέχρι τώρα προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκήσει πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ αγγίζουν τα όρια του τραγελαφικού: το Κοινοβούλιο απειλεί διαρκώς ότι θα μπλοκάρει τον προϋπολογισμό, αλλά κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί ή να πιστεύει ότι θα το κάνει πράξη.

Κι όμως, θα έπρεπε να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Όταν έρθει η ώρα της έγκρισης του προϋπολογισμού, θα απαιτηθούν 361 ψήφοι επί συνόλου 720 ευρωβουλευτών. Σε ένα κατακερματισμένο Κοινοβούλιο, όπου υπάρχει έντονη αντίδραση στα σχέδια συνένωσης των κονδυλίων για τη γεωργία και τις περιφερειακές πολιτικές, η απαιτούμενη πλειοψηφία ενδέχεται να εξασφαλιστεί οριακά.

Όσο πιο έντονα διαμαρτύρονται οι ευρωβουλευτές και όσο περισσότερο το Συμβούλιο αγνοεί τις αντιδράσεις τους, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αποφασιστικότητά τους να αποδείξουν ότι η απειλή τους για μπλοκάρισμα του προϋπολογισμού δεν είναι απλώς λόγια.

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Σε συνεχείς επαφές με εκπροσώπους της επιχείρησης βρίσκεται ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξετάζοντας την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να ανοίξουν πάλι τα καταστήματα της Pizza Fan

Μίνα Μουστάκα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά, αλλά κέρδη 1,7% για τον Stoxx 600 τον Οκτώβριο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά οι ευρωαγορές, αλλά κέρδη 1,7% για τον Stoxx 600 τον Οκτώβριο

Οι ευρωπαϊκές αγορές προσπάθησαν να βρουν αναχώματα στο διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ

Ολοκληρώθηκε η συγχωνευση με απορροφηση της 100 θυγατρικής ΑΝΟΞΑΛ

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
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Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries

The government is preparing up to €35 million in fuel subsidies to help ferry operators contain costs, while a separate dispute over reduced sailings threatens to leave Chios with limited ferry connections during a four-month airport closure

Λάμπρος Καραγεώργος
«Χωριάτικο»: Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Απάτη 95 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»

Στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί

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