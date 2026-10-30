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Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Ελλάδα βγάζει τους χάρτες στο τραπέζι

Οι χάρτες επανέρχονται στο τραπέζι της ελληνικής διπλωματίας, προκειμένου να εξηγήσει στη διεθνή κοινότητα γιατί οι τουρκικές αιτιάσεις και συμφωνίες όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομες.

Επικαιρότητα 30.10.2026, 19:46
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Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Ελλάδα βγάζει τους χάρτες στο τραπέζι
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

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Τους χάρτες επιστρατεύει για μία ακόμα φορά η Ελλάδα, προκειμένου να εξηγήσει στη διεθνή κοινότητα την έλλειψη νομιμότητας και λογικής των κινήσεων της Τουρκίας, η οποία επί της ουσίας επιχειρεί να αλλάξει τη γεωγραφία.

Είναι σαφές άλλωστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήδη από το 2019, πως για να μπορέσεις να εξηγήσεις γιατί είναι ανυπόστατες οι τουρκικές αιτιάσεις και ενάντια στο διεθνές δίκαιο σε εκπροσώπους ξένων κρατών που δεν έχουν εικόνα της γεωγραφίας, οφείλεις να δείξεις το χάρτη.

Ο χάρτης του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβαση του κατά την ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια», τόνισε πως «η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους».

Τόνισε ότι «η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

Και διεμήνυσε πως «χωρίς σεβασμό στους κοινούς κανόνες, «η θάλασσά μας» (Mare Nostrum) κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ζούγκλα ανταγωνιστικών διεκδικήσεων και ιδιοτελών ρυθμίσεων».

Η Τυνησία

Φανταστείτε, είπε, «η Ελλάδα και η Τυνησία να αποφάσιζαν να οριοθετήσουν θαλάσσιες ζώνες μεταξύ τους σαν να μην υπήρχαν καθόλου η Σικελία και η Μάλτα. Θα θεωρούσε κανείς, σοβαρά, νόμιμη μια τέτοια ρύθμιση;».

Αναφέρθηκε δε και στην συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, Ελλάδας – Αιγύπτου, η οποία σε αντίθεση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο συνάφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου της θάλασας.

Οι χάρτες στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Ρούμπιο

Αξίζει να σημειωθεί πως οι χάρτες βγήκαν στο τραπέζι και κατά την επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως έχει ήδη γράψει το in εξήγησε στον αμερικανό ομόλογο του σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τις τουρκικές προκλήσεις, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα και το σύνολο των τουρκικών αιτιάσεων, με το χάρτη στο τραπέζι, ώστε ο συνομιλητής του να έχει εικόνα της γεωγραφίας.

Στη συνάντηση Μπάιντεν – Μητσοτάκη

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βγάζει τους χάρτες στα διπλωματικά τραπέζια και τους διεθνείς οργανισμούς.

Υπενθυμίζεται πως και στην συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν το Μάιο του 2022 ο πρωθυπουργός προκειμένου να αναφερθεί ειδικά στις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος και τα κατοικημένα νησιά της Ελλάδας, είχε δείξει χάρτες στους οποίους αποτυπώνονταν και το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Με χάρτες ανά χείρας και ο Δένδιας ως ΥΠΕΞ

Εξωτερική πολιτική με τους χάρτες ανά χείρας έκανε και ο Νίκος Δένδιας, ως Υπουργός Εξωτερικών, σε μία περίοδο που η Αθήνα έπρεπε να διαχειριστεί την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου και την προκλητικότητα της Άγκυρας στο πεδίο.

Τον Ιούνιο του 2022 δε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα 16 χάρτες με τους οποίους περιέγραφε την εξέλιξη της τουρκικής προκλητικότητας, ξεκινώντας από τη Συνθήκη της Λωζάννης μέχρι το 2022, τις αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των νησιών, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Χάρτες ανοιχτοί σε όλους. Με την Αθήνα να εκθέτει το σύνολο του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Η αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Στις ελληνικές θέσεις στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ήταν αναμενόμενο, επιχείρησε να απαντήσει η Τουρκία, με παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της, Αχμέντ Γιλντίζ, ο οποίος υπενθύμισε ότι η Άγκυρα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, για να υποστηρίξει ότι «το Συμβούλιο αυτό δεν είναι δικαστήριο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών» και ότι «ένας χάρτης μπορεί να απεικονίζει έναν ισχυρισμό, αλλά δεν μπορεί να τον κρίνει».

Απαντώντας στις τουρκικές αιτιάσεις, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, επανέλαβε την ελληνική θέση ότι «η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τη θαλάσσια οριοθέτηση», υπογραμμίζοντας ότι «αντιβαίνει τόσο στη γεωγραφία όσο και στο διεθνές δίκαιο».

Η προσπάθεια προσέγγισης της Αιγύπτου από την Τουρκία

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία προσπαθεί για μία ακόμα φορά να προσεταιριστεί την Αίγυπτο, με στόχο να προσβάλει στην πραγματικότητα την συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, Αθήνας – Καΐρου,  και της προσφέρει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, 15.000 τετραγωνικά χλμ επιπλέον στις θαλάσσιες ζώνες από ότι οι όποιες συμφωνίες της με την Ελλάδα.

Ωστόσο οι Αιγύπτιοι δεν δείχνουν να κάνουν πίσω στην αντίδραση τους στο τουρκολιβυκό μνημόνιο καθώς βλέπουν και αυτοί τα κυριαρχικά τους δικαιώματα να θίγονται.

Δικαιώματα για τα οποία είχαν αντιδράσει και πέραν της σύναψης συμφωνίας μερικής οριοθέτησης με την Ελλάδα, με σειρά ενεργειών, ενώ η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης έφερε και νέο γύρο αντιδράσεων της Αιγύπτου, με τον αιγύπτιο ΥΠΕΞ να διαμαρτύρεται και ο ίδιος στον Χακάν Φιντάν κατά την πρόσφατη συνάντηση τους στην Άγκυρα.

Την ίδια στιγμή αναλυτές θεωρούν πως η Αίγυπτος δεν θα ενδώσει τόσο εύκολα στην Τουρκία, καθώς θέλει να διατηρήσει καλές σχέσεις με το Ισραήλ αλλά και με την ΕΕ. Και οι σχέσεις της με τις Βρυξέλλες περνάνε και από την Αθήνα. Ενώ για να συμφωνήσει με την Τουρκία το Κάιρο προϋποθέτει να αθετήσει την ίδια του την υπογραφή και στην συμφωνία με την Ελλάδα.

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