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Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές

Ποια επενδυτική στρατηγική προτείνει η Allianz Global Investors για μετοχές, ομόλογα

Markets 30.10.2026, 20:00
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Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές
Επιμέλεια Τάσος Μαντικίδης

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Η παγκόσμια οικονομία παραμένει πιο ανθεκτική από ό,τι θα υποδείκνυαν εκ πρώτης όψεως οι πολιτικές και γεωπολιτικές συγκρούσεις, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και ο επίμονος πληθωρισμός, εκτιμά σε ανάλυσή της η  Allianz Global Investors.

Η γεωπολιτική κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι πιο ασταθής, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει σε νέα υψηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη φαίνεται να διευρύνεται προς το τέλος του έτους – χωρίς όμως να μετατραπεί ακόμη σε ανεξέλεγκτη ανοδική πορεία.

Η οικονομία αποκτά νέα δυναμική, ενώ οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες είναι πιο πιθανό να σφίξουν το χειρόφρενο ενόψει του πληθωρισμού. Ανάπτυξη εν μέσω αυξανόμενων επιτοκίων: αυτή η ένταση είναι πιθανό να διαμορφώσει τις κεφαλαιαγορές το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η  εικόνα διαφέρει ανά περιοχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά στοιχεία υποδηλώνουν νέα επιτάχυνση από ένα σταθερό αρχικό επίπεδο.

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία εκπλήσσουν όλο και περισσότερο προς τα πάνω. Οι δημόσιες δαπάνες, ιδίως για τις υποδομές, την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση, στηρίζουν τη ζήτηση και συμβάλλουν στην απορρόφηση εξωτερικών κλυδωνισμών, όπως η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Και στην Ιαπωνία η ανάκαμψη επεκτείνεται.

Η Κίνα, αντίθετα, παραμένει το κύριο αδύναμο σημείο, αν και οι πρόσθετες κυβερνητικές δαπάνες θα μπορούσαν να δώσουν στην οικονομία τουλάχιστον μια προσωρινή ώθηση το τέταρτο τρίμηνο.

Αυτό δεν συνιστά μια κλασική περίοδο άνθησης, αλλά υποδηλώνει μια κάπως ευρύτερη και πιο διαρκή ανάκαμψη. Αυτό έχει σημασία για τις αγορές: τα αυξανόμενα έσοδα των επιχειρήσεων και τα συνεχώς ισχυρά κέρδη θα μπορούσαν να στηρίξουν τις τιμές των μετοχών, βοηθώντας παράλληλα τις εταιρείες να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.

Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοματοποίηση και χρήση τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν ως επιπλέον κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.   Δημιουργούν  ζήτηση που εκτείνεται πολύ πέρα από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας – για παράδειγμα, μεταξύ προμηθευτών εξοπλισμού, παραγωγών υλικών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και βιομηχανικών προμηθευτών.

Πληθωριστικές πιέσεις

Η άλλη πλευρά αυτής της ανθεκτικότητας είναι ότι οι πιέσεις στις τιμές μειώνονται μόνο αργά. Σε πολλές χώρες, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών. Σε αυτό προστίθενται οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι στενές αγορές πρώτων υλών και οι υψηλότερες δημόσιες δαπάνες.

Η ισχυρότερη ζήτηση είναι θετική για την ανάπτυξη, αλλά καθιστά πιο δύσκολη την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, τόσο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), εκτιμάται πως  θα αυξήσουν τα επιτόκια κατά επιπλέον 0,25 ποσοστιαίες μονάδες πριν από το τέλος του έτους.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) είναι επίσης πιθανό να συνεχίσει την προσεκτική της πορεία προς υψηλότερα επιτόκια. Το μήνυμα είναι σαφές: οι κεντρικές τράπεζες δεν βλέπουν ακόμη κανένα λόγο να χαλαρώσουν τη νομισματική πίεση. Εφ’ όσον η ανάπτυξη και η απασχόληση δεν υποχωρήσουν σημαντικά, μπορούν να παραμείνουν επικεντρωμένες στη σταθερότητα των τιμών.

Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει ότι τα ισχυρά στοιχεία θα μπορούσαν να διευρύνουν το περιθώριο για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Οι αποδόσεις, ιδίως στα ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, θα μπορούσαν επομένως να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με κίνδυνο περαιτέρω ανόδου. Ωστόσο, αυτή η προσαρμογή δεν χρειάζεται να είναι άτακτη. Αυτό που έχει σημασία είναι το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης να απορροφάται από την αύξηση των εισοδημάτων και των κερδών.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι δεν πρέπει να αγνοηθούν. Μια νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας. Μια απροσδόκητη αδυναμία στην αγορά εργασίας ή στις καταναλωτικές δαπάνες θα έθετε υπό αμφισβήτηση την ανοδική πορεία. Περαιτέρω πηγές αβεβαιότητας αποτελούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η σταδιακή απομάκρυνση από το δολάριο ΗΠΑ ως το κύριο νόμισμα αποθεματικών. Το υψηλό δημόσιο χρέος παραμένει επίσης ένα ζήτημα: αυξάνει την προσφορά ομολόγων και οι επενδυτές θα απαιτήσουν ως αντάλλαγμα ένα κατάλληλο επιτόκιο απόδοσης.

Υπάρχουν ευκαιρίες

Παρόλα αυτά, το περιβάλλον για τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να παραμείνει συνολικά ευνοϊκό.

Τα εταιρικά κέρδη παρουσιάζουν σταθερή εξέλιξη, ενώ η πρόσφατη ανατιμολόγηση έχει δημιουργήσει εκ νέου πιο ελκυστικά σημεία εισόδου σε διάφορα τμήματα της αγοράς – ιδίως στις μετοχές των αναδυόμενων αγορών και σε επιλεγμένα κρατικά ομόλογα.

Ωστόσο, η ευρεία διαφοροποίηση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η μακροχρόνια κυριαρχία μιας χούφτας μεγάλων μετοχών ανάπτυξης έχει αφήσει πολλά χαρτοφυλάκια ευάλωτα. Οι μετοχές αξίας που παράγουν σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο αντίβαρο.

Συνολικά, το περιβάλλον είναι απαιτητικό, αλλά δεν στερείται ευκαιριών. Η ανάπτυξη συνοδεύεται από πληθωρισμό, αύξηση των επιτοκίων και πολιτικούς κινδύνους. Οι επενδυτές που διαφοροποιούν ευρέως το χαρτοφυλάκιό τους, παρακολουθούν τις αποτιμήσεις και δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κερδοφορία παρά στις απλές ελπίδες, ενδέχεται να επωφεληθούν.

Σε αυτό το περιβάλλον η AllianzGI διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις.

Μετοχές

Μια ελαφρά υπερβαρύτητα στις μετοχές φαίνεται δικαιολογημένη. Η κύρια έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε αγορές και εταιρείες των οποίων τα κέρδη υποστηρίζονται από την οικονομική ανάκαμψη και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Οι αναδυόμενες αγορές φαίνονται οι πιο ελπιδοφόρες, ακολουθούμενες από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Στην Ασία, οι εκτεταμένες βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ο εκσυγχρονισμός του τεχνικού εξοπλισμού συνηγορούν υπέρ επιλεγμένων προμηθευτών.

Η Ινδία συνδυάζει μια οικονομία που βασίζεται στην κατανάλωση με ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία, ενώ η Ιαπωνία επωφελείται από πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη και τη βελτιωμένη εταιρική διακυβέρνηση.

Θεματικά, η αυτοματοποίηση, η βιοτεχνολογία, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και οι εταιρείες εξόρυξης χρυσού εξακολουθούν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Ταυτόχρονα, η προσθήκη μετοχών με ελκυστική αποτίμηση («value») θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση των χαρτοφυλακίων από τις υψηλά αποτιμημένες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Ομόλογα

Όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα των ανεπτυγμένων αγορών, μια ουδέτερη έως επιφυλακτική στάση φαίνεται συνολικά κατάλληλη, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι υψηλά και αναμένονται ήδη περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Στο πλαίσιο αυτού του τομέα, τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα φαίνονται σχετικά ελκυστικά. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή όσον αφορά τη Γαλλία, λόγω των πολιτικών κινδύνων. Στο βραχυπρόθεσμο άκρο, πιστεύουμε ότι τα γερμανικά κρατικά ομόλογα προσφέρουν καλύτερη αξία από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Στο μακροπρόθεσμο άκρο, ξεχωρίζουν τα βρετανικά κρατικά ομόλογα. Τα αμερικανικά ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις επίμονες πιέσεις στις τιμές. Όσον αφορά το χρέος των αναδυόμενων αγορών, προτιμούμε χώρες με υψηλές πραγματικές αποδόσεις, υγιή δημόσια οικονομικά και εξαγωγές ενέργειας.

Εταιρικά ομόλογα

Τα εταιρικά ομόλογα αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις κυρίως μέσω των εσόδων από τους τόκους τους. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εκδότες με ισχυρή πιστωτική ποιότητα, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα και σε λιγότερο κυκλικούς τομείς κατανάλωσης.

Χρυσός: Ο χρυσός και οι πιο ευρέως διαφοροποιημένες επενδύσεις σε εμπορεύματα μπορούν να προσφέρουν προστασία εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, περιορισμένης προσφοράς και αμφιβολιών σχετικά με τη σταθερότητα της αξίας του χρήματος.

Μακροζωία – περισσότερα χρήματα για μια μακρύτερη ζωή

Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται εδώ και δεκαετίες και είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται. Σε ατομικό επίπεδο, ο κανόνας είναι: όσο μεγαλώνετε, τόσο υψηλότερο είναι το προσδόκιμο ζωής σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε έτος ζωής σημαίνει ότι έχετε ήδη επιβιώσει από ορισμένους κινδύνους θνησιμότητας.

Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τον αριθμό των συνταξιούχων μειώνεται σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό ασκεί πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα του τύπου «pay-as-you- go».

Η επαγγελματική ζωή γίνεται όλο και πιο ευέλικτη. Η μερική απασχόληση, οι διακοπές καριέρας και οι λεγόμενες «μικροσυνταξιοδοτήσεις» αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Όποιος επιθυμεί να απολαύσει τέτοια ελευθερία θα χρειαστεί πρόσθετες πηγές εισοδήματος. Η μακροζωία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τάση στον τομέα της υγείας.

Πρόκειται για μια διαρθρωτική αλλαγή με εκτεταμένες συνέπειες για την ιδιωτική συνταξιοδότηση. Όσο περισσότερο ζείτε, τόσο περισσότερο χρειάζεστε εισόδημα.

Τα εισοδήματα από μερίσματα και τοκομερίδια είναι επομένως πιθανό να καταστούν κεντρικός πυλώνας της οικονομικής ελευθερίας για πολλούς επενδυτές. Μπορεί να λειτουργήσει ως «δεύτερος μισθός», καθιστώντας τους επενδυτές οικονομικά ανεξάρτητους από τη δική τους εργασία και συμβάλλοντας στη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων.

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Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»

Στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί

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