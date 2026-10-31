 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Τουρισμός 31.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τροχιά περαιτέρω επέκτασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βρίσκεται ο ξενοδοχειακός όμιλος Hotel Brain, ενισχύοντας την παρουσία του στην Κύπρο, αναδιοργανώνοντας το χαρτοφυλάκιό του στις Κυκλάδες και προχωρώντας σε νέες επενδυτικές συνεργασίες για την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, ο όμιλος του Πάνου Παλαιολόγου διευρύνει τις δραστηριότητές του μέσω της Hotel Brain International και της συμμετοχής του στη νεοσύστατη Brand Hospitality, σε συνεργασία με το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 30 Οκτωβρίου 2026. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 16%, φτάνοντας τα 143,4 εκατ. ευρώ, έναντι 123,56 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, η επέκταση των δραστηριοτήτων συνοδεύτηκε από πιέσεις στην κερδοφορία, με αποτέλεσμα ο όμιλος να επιστρέψει σε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Η ανάπτυξη στην Κύπρο

Σημαντικό βήμα στη διεθνή ανάπτυξη του ομίλου αποτελεί η Hotel Brain Cyprus Ltd, η οποία συστάθηκε το 2024 και κατά τη διάρκεια του 2025 ανέλαβε τη λειτουργία πέντε ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η δραστηριοποίηση στην κυπριακή αγορά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και δημιούργησε προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική πορεία καταγράφει η Hotel Brain International Ltd, επίσης με έδρα την Κύπρο, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 70%.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτους ξενοδόχους και, σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ.

Νέα εταιρεία για περισσότερα από 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του 2025 ήταν η αναδιοργάνωση της παρουσίας της Hotel Brain στις Κυκλάδες.

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η απόσχιση του επιχειρηματικού κλάδου της περιοχής και η δημιουργία της Hotel Brain Cyclades Α.Ε., θυγατρικής κατά 100% του ομίλου.

Η νέα εταιρεία ανέλαβε τη λειτουργία περισσότερων από 30 τουριστικών καταλυμάτων, κυρίως στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάρο.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας περισσότερο εξειδικευμένων εταιρικών δομών, με μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των μονάδων και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναδιοργάνωση αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου στις Κυκλάδες.

HOTEL BRAIN

Η συνεργασία με τη SouthBridge και η Brand Hospitality

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος της Hotel Brain σε ένα νέο επενδυτικό σχήμα, μέσω της Brand Hospitality Α.Ε., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 33%.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2025 στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge Europe Mezzanine II, με στόχο την απόκτηση και αξιοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων και τη σταδιακή δημιουργία μιας νέας ξενοδοχειακής αλυσίδας με κοινή εμπορική ταυτότητα.

Το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge Europe Mezzanine II υποστηρίζεται από θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Brand Hospitality έχει ήδη παρουσία στην Κέρκυρα μέσω της Brand Hospitality Corfu Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία εμφανίζεται στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως ιδιοκτήτρια ή διαχειρίστρια του τετράστερου Ariti Grand Hotel, δυναμικότητας 156 δωματίων και 299 κλινών.

Αύξηση τζίρου, αλλά επιστροφή στις ζημιές

Η επέκταση των δραστηριοτήτων αποτυπώνεται στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 143,4 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 123,56 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 16%.

Ωστόσο, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων 3,42 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,24 εκατ. ευρώ το 2024. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,18 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 380.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,69 εκατ. ευρώ, από 6,20 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,15%.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 76,75 εκατ. ευρώ, έναντι 80,01 εκατ. ευρώ το 2024. Η μητρική εμφάνισε ζημιές προ φόρων περίπου 80.000 ευρώ, έναντι κερδών 460.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 5,02 εκατ. ευρώ, από 4,37 εκατ. ευρώ.

Οι διαφορετικές επιδόσεις των τουριστικών προορισμών

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εικόνα της τουριστικής αγοράς το 2025 παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό.

Στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο η ζήτηση κινήθηκε ικανοποιητικά, ενώ η Πάρος διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον από επισκέπτες.

Αντίθετα, η Μύκονος και η Σαντορίνη αντιμετώπισαν μεγαλύτερες πιέσεις, με τη ζήτηση να παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών.

Ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, η σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του 2025 και η αβεβαιότητα που ακολούθησε επηρέασαν τις κρατήσεις και τα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η διαφοροποίηση των επιδόσεων μεταξύ των προορισμών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Η οικονομική θέση του ομίλου

Το συνολικό ενεργητικό της Hotel Brain διαμορφώθηκε στα 65,62 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 55,42 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 65,25 εκατ. ευρώ, από 51,89 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν σε περίπου 170.000 ευρώ, έναντι 3,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι υποχρεώσεις αντιστοιχούσαν πλέον στο 99,43% του συνολικού ενεργητικού, αποτυπώνοντας τη σημαντική πίεση στην κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου.

Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε περίπου 57,10 εκατ. ευρώ,έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού 28,34 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις, λόγω θεμάτων που σχετίζονται κυρίως με ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

Οι προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η Hotel Brain θέτει ως βασικούς στόχους τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την αξιοποίηση των νέων εταιρικών δομών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνεργασιών με ξενοδόχους, η επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ παρακολουθεί τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο ενεργειακό κόστος και στην τουριστική ζήτηση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα
Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές
Markets

Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές

Ποια επενδυτική στρατηγική προτείνει η Allianz Global Investors για μετοχές, ομόλογα

Τάσος Μαντικίδης
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά, είπε ο Χρήστος Μεγάλου

Αγης Μάρκου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τουρισμός
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
Τουρισμός

Ευκαιρίες συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον Τουρισμό

EXPO 2027 Belgrade: Εκδήλωση για τις επιχειρηματικες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας

Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Booking: Κληρώνει στις 28 Δεκεμβρίου για τις πρακτικές στην ελληνική αγορά
Τουρισμός

Κληρώνει στις 28 Δεκεμβρίου για την Booking - Οι δεσμεύσεις

Τι αναφέρει η εισήγηση της Επιτροπής ανταγωνισμού για τις δεσμεύσεις της Booking σχετικά με την ελληνική αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Κρουαζιέρα: Το όνειρο… του γύρου του κόσμου διακόπτεται λόγω ακριβών καυσίμων
Τουρισμός

Η κρουαζιέρα που... ξέμεινε από καύσιμα στην Καμπότζη

Η απότομη αύξηση του κόστους καυσίμων αναγκάζει την Villa Vie Residences να αναστείλει πολυετή κρουαζιέρα, ενώ ξεκινά διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναζήτησης νέων κεφαλαίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία

Οι αρχές στη Γαλλία αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν και πάλι στις διαδηλώσεις

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία το αγροτικό πετρέλαιο - Το QR που μειώνει την τιμή

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween

Από το αρχαίο κελτικό Samhain και τον θρύλο της φωτισμένης κολοκύθας μέχρι την Αμερική και την επιστροφή του Halloween στην Ευρώπη

Σωτηρία Δημητρίου
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε

1 στους 3 δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα και τη νοσηλεία του και καταστρέφεται οικονομικά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου

Ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να πλήξει το Ιράν ακόμη και την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

Προχωρούν οι εργασίες για το καλώδιο - Ακολουθεί και η NAVTEX χωρίς καθυστέρηση

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν
Κόσμος

Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα ενώ βρισκόταν σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, τα μέλη του πληρώματος ωστόσο είναι ασφαλή, σύμφωνα με βρετανική πηγή.

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Omnibus: Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο βιωσιμότητας
Experts

Εποπτική ατζέντα

Στο επίκεντρο του Omnibus βρίσκεται η αναθεώρηση των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας

Νατάσα Στάμου
Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα
Inside Stories

Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies