Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις

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Σε τροχιά περαιτέρω επέκτασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βρίσκεται ο ξενοδοχειακός όμιλος Hotel Brain, ενισχύοντας την παρουσία του στην Κύπρο, αναδιοργανώνοντας το χαρτοφυλάκιό του στις Κυκλάδες και προχωρώντας σε νέες επενδυτικές συνεργασίες για την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, ο όμιλος του Πάνου Παλαιολόγου διευρύνει τις δραστηριότητές του μέσω της Hotel Brain International και της συμμετοχής του στη νεοσύστατη Brand Hospitality, σε συνεργασία με το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 30 Οκτωβρίου 2026. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 16%, φτάνοντας τα 143,4 εκατ. ευρώ, έναντι 123,56 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, η επέκταση των δραστηριοτήτων συνοδεύτηκε από πιέσεις στην κερδοφορία, με αποτέλεσμα ο όμιλος να επιστρέψει σε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Η ανάπτυξη στην Κύπρο

Σημαντικό βήμα στη διεθνή ανάπτυξη του ομίλου αποτελεί η Hotel Brain Cyprus Ltd, η οποία συστάθηκε το 2024 και κατά τη διάρκεια του 2025 ανέλαβε τη λειτουργία πέντε ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η δραστηριοποίηση στην κυπριακή αγορά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και δημιούργησε προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική πορεία καταγράφει η Hotel Brain International Ltd, επίσης με έδρα την Κύπρο, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 70%.

Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτους ξενοδόχους και, σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ.

Νέα εταιρεία για περισσότερα από 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του 2025 ήταν η αναδιοργάνωση της παρουσίας της Hotel Brain στις Κυκλάδες.

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η απόσχιση του επιχειρηματικού κλάδου της περιοχής και η δημιουργία της Hotel Brain Cyclades Α.Ε., θυγατρικής κατά 100% του ομίλου.

Η νέα εταιρεία ανέλαβε τη λειτουργία περισσότερων από 30 τουριστικών καταλυμάτων, κυρίως στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάρο.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας περισσότερο εξειδικευμένων εταιρικών δομών, με μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των μονάδων και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναδιοργάνωση αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου στις Κυκλάδες.

Η συνεργασία με τη SouthBridge και η Brand Hospitality

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος της Hotel Brain σε ένα νέο επενδυτικό σχήμα, μέσω της Brand Hospitality Α.Ε., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 33%.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2025 στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge Europe Mezzanine II, με στόχο την απόκτηση και αξιοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων και τη σταδιακή δημιουργία μιας νέας ξενοδοχειακής αλυσίδας με κοινή εμπορική ταυτότητα.

Το επενδυτικό κεφάλαιο SouthBridge Europe Mezzanine II υποστηρίζεται από θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Brand Hospitality έχει ήδη παρουσία στην Κέρκυρα μέσω της Brand Hospitality Corfu Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία εμφανίζεται στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως ιδιοκτήτρια ή διαχειρίστρια του τετράστερου Ariti Grand Hotel, δυναμικότητας 156 δωματίων και 299 κλινών.

Αύξηση τζίρου, αλλά επιστροφή στις ζημιές

Η επέκταση των δραστηριοτήτων αποτυπώνεται στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 143,4 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 123,56 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση περίπου 16%.

Ωστόσο, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων 3,42 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,24 εκατ. ευρώ το 2024. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,18 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 380.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,69 εκατ. ευρώ, από 6,20 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,15%.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 76,75 εκατ. ευρώ, έναντι 80,01 εκατ. ευρώ το 2024. Η μητρική εμφάνισε ζημιές προ φόρων περίπου 80.000 ευρώ, έναντι κερδών 460.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 5,02 εκατ. ευρώ, από 4,37 εκατ. ευρώ.

Οι διαφορετικές επιδόσεις των τουριστικών προορισμών

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εικόνα της τουριστικής αγοράς το 2025 παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό.

Στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο η ζήτηση κινήθηκε ικανοποιητικά, ενώ η Πάρος διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον από επισκέπτες.

Αντίθετα, η Μύκονος και η Σαντορίνη αντιμετώπισαν μεγαλύτερες πιέσεις, με τη ζήτηση να παραμένει χαμηλότερη των προσδοκιών.

Ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, η σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του 2025 και η αβεβαιότητα που ακολούθησε επηρέασαν τις κρατήσεις και τα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η διαφοροποίηση των επιδόσεων μεταξύ των προορισμών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Η οικονομική θέση του ομίλου

Το συνολικό ενεργητικό της Hotel Brain διαμορφώθηκε στα 65,62 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 55,42 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 65,25 εκατ. ευρώ, από 51,89 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν σε περίπου 170.000 ευρώ, έναντι 3,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι υποχρεώσεις αντιστοιχούσαν πλέον στο 99,43% του συνολικού ενεργητικού, αποτυπώνοντας τη σημαντική πίεση στην κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου.

Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε περίπου 57,10 εκατ. ευρώ,έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού 28,34 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις, λόγω θεμάτων που σχετίζονται κυρίως με ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

Οι προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η Hotel Brain θέτει ως βασικούς στόχους τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την αξιοποίηση των νέων εταιρικών δομών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνεργασιών με ξενοδόχους, η επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ παρακολουθεί τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στο ενεργειακό κόστος και στην τουριστική ζήτηση.