Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια

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Ένα ακόμη βήμα για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιεί η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε., εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ στην οδό Κριεζώτου 8-10, στο Κολωνάκι, με σκοπό την ανάπτυξη πολυώροφου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), ο οποίος θα εξυπηρετεί κυρίως τα ξενοδοχεία του ομίλου στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για μία επένδυση τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για την ανέγερση του νέου κτιρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ασφαλιστικού φορέα ενέκρινε ομόφωνα την ανακήρυξη της εταιρείας ως αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ.

Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 490,35 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στην πλήρη κυριότητα του e-ΕΦΚΑ και είχε περιέλθει στον φορέα από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Μίσθωμα 780.000 ευρώ ετησίως

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, το μηνιαίο μίσθωμα καθορίστηκε στις 65.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 780.000 ευρώ ετησίως.

Σε ορίζοντα 30 ετών, το συνολικό ονομαστικό ύψος των μισθωμάτων ανέρχεται σε 23,4 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται ενδεχόμενες αναπροσαρμογές.

Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίσει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του ακινήτου και θα ολοκληρωθεί μετά την πάροδο 30 συνεχόμενων ετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Λάμψα εξασφάλισε τη μίσθωση ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης που προβλεπόταν στη διακήρυξη του επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχθεί τον Ιούλιο του 2025.

Η εταιρεία άσκησε το συγκεκριμένο δικαίωμα ως μητρική της Ζαλοκώστα Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρείας ειδικού σκοπού.

Η διαδικασία παράδοσης του ακινήτου

Η απόφαση προβλέπει ότι η σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί μετά την παράδοση του οικοπέδου από τον σημερινό μισθωτή.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο είχε εκμισθωθεί το 2012 από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο στην εταιρεία Smart Café Catering Μ.Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του ακινήτου από τον υφιστάμενο μισθωτή, ο e-ΕΦΚΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρεούται σε αποζημίωση προς τον νέο μισθωτή.

Με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον αρμόδιο υποδιοικητή του φορέα να υπογράψει τη σύμβαση με τη Λάμψα.