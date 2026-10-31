Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία

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Από τις πωλήσεις γλυκών και στολών μέχρι τις διακοσμήσεις, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις μικρές επιχειρήσεις, η γιορτή της 31ης Οκτωβρίου έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του φθινοπώρου στις ΗΠΑ. Το 2026 οι καταναλωτικές δαπάνες για το Halloween αναμένεται να φτάσουν σε νέο ιστορικό υψηλό, παρά τις πιέσεις στα οικογενειακά εισοδήματα.

Το Halloween δεν είναι απλώς μια βραδιά με μεταμφιέσεις, κολοκύθες και παιδιά που χτυπούν τις πόρτες ζητώντας γλυκά. Για την αμερικανική οικονομία αποτελεί μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση, η οποία κινητοποιεί κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια, δημιουργεί ζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και σηματοδοτεί την έναρξη της ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου των εορταστικών αγορών.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ένωσης λιανοπωλητών National Retail Federation (NRF), που πραγματοποιήθηκε από την Prosper Insights & Analytics, οι συνολικές δαπάνες για το Halloween στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν τα 13,5 δισ. δολάρια το 2026, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 13,1 δισ. δολαρίων του 2025. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αγορά, η οποία έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά ολόκληρης εμπορικής σεζόν και όχι απλώς μιας ημερομηνίας στο ημερολόγιο.

Η οικονομική σημασία της γιορτής δεν περιορίζεται στις άμεσες αγορές των καταναλωτών. Επεκτείνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις μεταφορές, στην αποθήκευση, στη διαφήμιση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εστίαση και στην ψυχαγωγία. Για πολλές επιχειρήσεις, μάλιστα, το Halloween λειτουργεί ως σημαντική δοκιμή της καταναλωτικής διάθεσης πριν από την Black Friday, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Το μέγεθος της αγοράς Halloween στις ΗΠΑ

Συνολικές εκτιμώμενες δαπάνες για το Halloween το 2026 13,5 δισ. δολάρια

Μέση προβλεπόμενη δαπάνη ανά άτομο 115,14 δολάρια

Δαπάνες για στολές και μεταμφιέσεις 4,4 δισ. δολάρια

Δαπάνες για διακοσμητικά και είδη στολισμού 4,3 δισ. δολάρια

Δαπάνες για γλυκά και ζαχαρώδη προϊόντα 4,1 δισ. δολάρια

Ποσοστό καταναλωτών που σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στους εορτασμούς 74%

Πηγή: National Retail Federation – έρευνα Halloween 2026. Τα ποσά αποτελούν εκτιμήσεις καταναλωτικών δαπανών.

Στολές, γλυκά και διακοσμητικά: οι μεγάλοι κερδισμένοι

Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών αφορά τις στολές, με την εκτίμηση να φτάνει τα 4,4 δισ. δολάρια. Η αγορά περιλαμβάνει παιδικές και ενήλικες μεταμφιέσεις, αξεσουάρ, μάσκες, περούκες, μακιγιάζ και ειδικά θεματικά προϊόντα. Δεν αφορά μόνο τα εξειδικευμένα καταστήματα εποχικών ειδών, αλλά και μεγάλες αλυσίδες λιανικής, πολυκαταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ιδιαίτερη θέση έχουν αποκτήσει και οι στολές για κατοικίδια. Οι Αμερικανοί εντάσσουν ολοένα περισσότερο τα ζώα συντροφιάς στους εορτασμούς, δημιουργώντας μια επιπλέον αγορά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα είδη κατοικιδίων. Η NRF εκτιμά ότι οι σχετικές δαπάνες για στολές κατοικιδίων θα φτάσουν περίπου τα 920 εκατ. δολάρια το 2026.

Σχεδόν εξίσου σημαντική είναι η αγορά των διακοσμητικών, με προβλεπόμενες δαπάνες 4,3 δισ. δολαρίων. Φωτιστικά, τεχνητοί ιστοί αράχνης, σκελετοί, φουσκωτές φιγούρες, κολοκύθες και διακοσμήσεις για κήπους και εισόδους κατοικιών έχουν μετατρέψει τον στολισμό σε ξεχωριστή καταναλωτική δραστηριότητα. Μάλιστα, η τάση για πιο εντυπωσιακές διακοσμήσεις έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σε επόμενες χρονιές.

Τα γλυκά παραμένουν η πιο χαρακτηριστική αγορά του Halloween. Οι σχετικές δαπάνες εκτιμώνται σε 4,1 δισ. δολάρια για το 2026, με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών να σχεδιάζει να αγοράσει ζαχαρώδη προϊόντα. Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εταιρείες παραγωγής σοκολάτας και γλυκών, τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα ευκολίας και τους χονδρεμπόρους.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών και η πίεση στα διαθέσιμα εισοδήματα δημιουργούν προκλήσεις. Ενδεικτική είναι η προειδοποίηση της Hershey στις 29 Οκτωβρίου ότι ο πληθωρισμός, τα υψηλά επιτόκια και οι αυξημένες τιμές καυσίμων ενδέχεται να κάνουν τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις γλυκών, τσίχλας και μέντας στα αμερικανικά καταστήματα ευκολίας υποχώρησαν σχεδόν 5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.

Μια γιορτή που διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της εμπορικής δυναμικής του Halloween είναι ότι οι αγορές ξεκινούν πολύ πριν από τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την NRF, το 49% των καταναλωτών άρχισε να αγοράζει προϊόντα τον Σεπτέμβριο ή και νωρίτερα. Το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 34% το 2016, γεγονός που δείχνει πόσο έχει διευρυνθεί η εμπορική περίοδος.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για το λιανεμπόριο, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατανέμουν τις πωλήσεις σε περισσότερες εβδομάδες και να αξιοποιούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για διαφημιστικές καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα, δημιουργεί ανάγκες για έγκαιρες παραγγελίες, αποθέματα και μεταφορές, ενισχύοντας τη δραστηριότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα εκπτωτικά καταστήματα παραμένουν ο δημοφιλέστερος προορισμός για τις αγορές Halloween, με το 39% των καταναλωτών να σχεδιάζει να ψωνίσει από αυτά. Ακολουθούν τα εξειδικευμένα καταστήματα στολών και εποχικών προϊόντων, με 32%, και οι ηλεκτρονικές αγορές, με 27%. Αυτή η κατανομή δείχνει ότι η αγορά δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις μεγάλες αλυσίδες: τα μικρότερα καταστήματα και οι εξειδικευμένοι έμποροι εξακολουθούν να έχουν σημαντικό μερίδιο.

Η επίδραση στην ευρύτερη οικονομία

Η οικονομική δραστηριότητα δεν σταματά στις αγορές προϊόντων. Οι εκδηλώσεις, τα θεματικά πάρκα, τα στοιχειωμένα σπίτια, οι κινηματογραφικές προβολές, τα πάρτι και οι εποχικές δραστηριότητες δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχαγωγίας, εστίασης και φιλοξενίας. Εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και χώροι εκδηλώσεων αξιοποιούν τη γιορτή για ειδικά μενού, θεματικές βραδιές και εκδηλώσεις.

Παράλληλα, η παραγωγή και η διακίνηση των προϊόντων υποστηρίζουν δραστηριότητες πέρα από το τελικό σημείο πώλησης: από τις βιομηχανίες υφασμάτων και πλαστικών μέχρι τις εταιρείες συσκευασίας, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τις αποθήκες. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, ενιαία στοιχεία που να απομονώνουν με ακρίβεια πόσες θέσεις εργασίας ή πόση πρόσθετη παραγωγή δημιουργεί αποκλειστικά το Halloween. Τα 13,5 δισ. δολάρια της NRF αποτυπώνουν την εκτιμώμενη καταναλωτική δαπάνη και δεν πρέπει να συγχέονται με τη συνολική συνεισφορά της γιορτής στο ΑΕΠ.

Σημαντική είναι επίσης η επίδραση στις μικρές επιχειρήσεις. Το 13% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές από τοπικά ή μικρά καταστήματα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 7% του 2016. Για μικρούς παραγωγούς διακοσμητικών, καταστήματα χειροτεχνίας, ζαχαροπλαστεία και ανεξάρτητους εμπόρους, η εποχική ζήτηση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική ευκαιρία ενίσχυσης των εσόδων τους.

Οι καταναλωτές ξοδεύουν, αλλά προσέχουν περισσότερο

Παρά τις προβλέψεις για νέο ρεκόρ, η εικόνα δεν είναι απαλλαγμένη από αβεβαιότητες. Η μέση δαπάνη ανά καταναλωτή υπολογίζεται στα 115,14 δολάρια, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του συνολικού ποσού δεν προέρχεται απαραίτητα από πολύ μεγαλύτερη ατομική κατανάλωση, αλλά συνδέεται και με τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού Αμερικανών στη γιορτή.

Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος: συγκρίνουν τιμές, αξιοποιούν εκπτώσεις και επιλέγουν διακοσμητικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και σε αυτή την καταναλωτική διαδικασία. Η NRF αναφέρει ότι το 47% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να οργανώσει τις αγορές του, να αναζητήσει ιδέες για στολές ή να βρει προτάσεις προϊόντων.

Το Halloween αποτελεί, επομένως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια πολιτιστική παράδοση μετατρέπεται σε σημαντικό οικονομικό γεγονός. Με δαπάνες 13,5 δισ. δολαρίων, εκατομμύρια καταναλωτές και δραστηριότητα που εκτείνεται σε πολλές εβδομάδες, η γιορτή έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο υπολογίσιμους σταθμούς του αμερικανικού εμπορικού ημερολογίου. Και, καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος του τέλους του έτους, λειτουργεί ταυτόχρονα ως βαρόμετρο για τη διάθεση των νοικοκυριών να συνεχίσουν να ξοδεύουν.