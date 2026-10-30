Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο

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Σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, με βασικό μοχλό τις ισχυρές επενδύσεις, προβλέπει η Citi, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτική θέση έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χάρη στην ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους της. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της, παρά το υψηλό επίπεδο του χρέους, ο λόγος του προς το ΑΕΠ ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, περιορίζοντας την έκθεση της χώρας στις διακυμάνσεις των αγορών ομολόγων.

Ωστόσο, η Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026, υπό την επίδραση των υψηλών τιμών ενέργειας, προτού αρχίσει να βελτιώνεται το 2027. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι εκλογές του 2027 ενδέχεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον πολιτικό κίνδυνο, αν και η βασική της εκτίμηση είναι ότι θα διατηρηθεί η συνέχεια στην οικονομική πολιτική και μετά την εκλογική αναμέτρηση.

Αυξάνονται οι διεθνείς αβεβαιότητες

Σε διεθνές επίπεδο, οι αναλυτές της Citi διαπιστώνουν αυξανόμενες αβεβαιότητες, από τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη έως τις δημοσιονομικές πιέσεις στη Γαλλία και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παρά το περιβάλλον αυτό, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Η Citi διατηρεί την πρόβλεψή της για παγκόσμια ανάπτυξη 2,7% το 2026 και αναμένει επιτάχυνση στο 2,8% το 2027, καθώς εκτιμά ότι οι πιέσεις από τη σύγκρουση με το Ιράν θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Στήριγμα στην ανάπτυξη αποτελεί η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, η οποία συντηρεί την απασχόληση, αλλά και η καταναλωτική δαπάνη, παρά την επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών.

Στις αγορές ομολόγων, η Citi καταγράφει σημαντική αύξηση των αποδόσεων από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς έχει ενισχυθεί κατά 175 μονάδες βάσης, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών και βρετανικών 10ετών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερες από 100 μονάδες βάσης. Στη Γερμανία, την Ιαπωνία και τον Καναδά η άνοδος διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης. Παρά τη σταθεροποίηση που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες σε αρκετές αγορές, η Γαλλία εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Επιφυλακτική στάση για την ευρωπαϊκή περιφέρεια

Σε αυτό το περιβάλλον, η Citi διατηρεί την underweight θέση της στα κρατικά ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, καθώς και στα γαλλικά ομόλογα. Αν και η απόφαση της Moody’s να διατηρήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Γαλλίας στο Aa3, με αρνητικές προοπτικές, προσέφερε προσωρινή ανακούφιση στις αγορές, οι αναλυτές της Citi δεν διαπιστώνουν ουσιαστική πρόοδο στο δημοσιονομικό μέτωπο.

Καθοριστικός παράγοντας θεωρούνται οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2027, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι τότε θα υπάρχουν περιορισμένα κίνητρα για τα πολιτικά κόμματα να θέσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση στο επίκεντρο της ατζέντας τους. Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες στη Γαλλία και την Ιταλία ενισχύουν, κατά τη Citi, αυτόν τον προβληματισμό.

Παρά τις ανησυχίες για τη Γαλλία, η Citi δεν βλέπει ισχυρούς θεμελιώδεις λόγους για μια γενικευμένη μετάδοση των πιέσεων στα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης. Όπως σημειώνει, αρκετές χώρες της περιφέρειας έχουν βελτιώσει τη δημοσιονομική τους εικόνα μετά την κρίση δημόσιου χρέους της δεκαετίας του 2010. Η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία εμφάνισαν πρωτογενές πλεόνασμα το 2026.

Ωστόσο, το ειδικό βάρος της Γαλλίας στις αγορές είναι αρκετό ώστε να επηρεάζει ευρύτερα τα περιθώρια αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. Παράλληλα, η Ιταλία εισέρχεται επίσης σε εκλογικό κύκλο το 2027.

Η Citi εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα παρέμβει για να περιορίσει τις πιέσεις πριν υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, εκτός εάν οι αγορές ομολόγων οδηγηθούν σε συνθήκες απότομης και ανεξέλεγκτης αναταραχής ή οι εκλογές δημιουργήσουν προοπτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης. Προειδοποιεί, τέλος, ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης.

Διατηρεί την προτίμηση στα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών

Σε αντίθεση με τη στάση της απέναντι στα ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, η Citi διατηρεί την overweight θέση της στα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών, περιορίζοντας ωστόσο μέρος της έκθεσής της στα επιτόκια, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στα βρετανικά κρατικά ομόλογα.

Τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών έχουν επιδείξει καλύτερη συμπεριφορά από εκείνα των ανεπτυγμένων οικονομιών και παραμένουν η προτιμώμενη επενδυτική επιλογή της Citi από τον Αύγουστο. Η συνολική τους απόδοση έχει ενισχυθεί από τις υψηλές αποδόσεις που προσφέρουν και τη σημαντική συμμετοχή της Κίνας και της Νότιας Κορέας στους σχετικούς δείκτες.

Για την Κίνα, πάντως, οι αναλυτές διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης το 2027, παρά την πρόσφατη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και τα καλύτερα στοιχεία. Εκτιμούν ότι η υψηλή αποταμίευση των νοικοκυριών, η περαιτέρω ολοκλήρωση πωλήσεων κατοικιών και η κορύφωση της αύξησης της παραγωγής ημιαγωγών ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή της κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής το 2027.