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Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Κόσμος 01.11.2026, 14:41
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Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου

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Η δικαστική διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με τη Wall Street Journal για τη φερόμενη επιστολή γενεθλίων που είχε στείλει στον Τζέφρι Έπσταϊν έφτασε στο τέλος της, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε οριστικά την αγωγή του Αμερικανού προέδρου.

Η επιστολή περιείχε σκίτσο γυμνής γυναίκας με την υπογραφή του Τραμπ κάτω από τη μέση της, καθώς και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά – και κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό»

Σύμφωνα με τον Guardian, η απόφαση εκδόθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και δεν επιτρέπει στον Τραμπ να τροποποιήσει εκ νέου την αγωγή του ή να την καταθέσει ξανά με τις ίδιες αξιώσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόρριψη της προσφυγής του, καθώς τον περασμένο Απρίλιο το δικαστήριο είχε κρίνει ανεπαρκή την αρχική αγωγή, δίνοντας ωστόσο στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη δυνατότητα να επανέλθει με τροποποιημένο δικόγραφο.

Η επιστολή που προκάλεσε τη δικαστική διαμάχη

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είχε στείλει το 2003 μια επιστολή με σεξουαλικά υπονοούμενα στον Τζέφρι Έπσταϊν, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του τελευταίου.

Το δημοσίευμα περιέγραφε μια επιστολή που συνοδευόταν από ένα προκλητικό σκίτσο και έφερε υπογραφή που παρέπεμπε στον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε εξαρχής ότι είχε συντάξει ή υπογράψει το συγκεκριμένο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι τόσο η επιστολή όσο και το σκίτσο ήταν πλαστά.

Η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει την ιστορία στις 17 Ιουλίου 2025, με τίτλο «Οι φίλοι του Τζέφρι Έπσταϊν τού έστειλαν τολμηρές επιστολές για τα 50ά γενέθλιά του. Μία ήταν από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Παρότι το αρχικό δημοσίευμα δεν περιλάμβανε φωτογραφία της επιστολής, το επίμαχο υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού είχε παραδοθεί από τους διαχειριστές της περιουσίας του Έπσταϊν.

Γιατί απορρίφθηκε η αγωγή

Στην απόφασή του, ο δικαστής Ντάριν Π. Γκέιλς έκρινε ότι ούτε η τροποποιημένη αγωγή του Τραμπ περιείχε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι εναγόμενοι είχαν ενεργήσει με «πραγματική κακοβουλία» (actual malice).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αυστηρή νομική προϋπόθεση στις ΗΠΑ, την οποία πρέπει να πληρούν τα δημόσια πρόσωπα όταν προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για δυσφήμηση. Ουσιαστικά, απαιτείται να αποδειχθεί ότι οι πληροφορίες δημοσιεύθηκαν εν γνώσει της αναλήθειάς τους ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για το κατά πόσο ήταν αληθείς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο στάθηκε επανειλημμένα στο γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal είχαν επιχειρήσει να εξασφαλίσουν τη θέση του Τραμπ πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ενώ είχαν συμπεριλάβει στο άρθρο τις κατηγορηματικές διαψεύσεις του.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κατάφερε να τεκμηριώσει επαρκώς ότι καθένας από τους εναγομένους προχώρησε σε δυσφημιστικές δηλώσεις με την απαιτούμενη από τον νόμο κακόβουλη πρόθεση.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι, καθώς αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια του Τραμπ να στηρίξει νομικά τις αξιώσεις του, η οριστική απόρριψη της αγωγής ήταν δικαιολογημένη.

Η αντίδραση του Τραμπ και της Wall Street Journal

Παρά την απόφαση, η νομική ομάδα του Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένη να συνεχίσει τη σύγκρουση με την εφημερίδα.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος των δικηγόρων του υποστήριξε ότι ο πρόεδρος θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη λογοδοσία όσων, κατά την άποψή του, παραπλανούν τους Αμερικανούς πολίτες μέσω ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών δημοσιευμάτων.

Από την πλευρά της, η Dow Jones, στην οποία ανήκει η Wall Street Journal, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δικαστική απόφαση, μέσω σύντομης δήλωσης εκπροσώπου της.

Οι δικηγόροι της εφημερίδας είχαν υποστηρίξει ότι το δημοσίευμα ήταν ακριβές και ότι δεν στοιχειοθετούνταν δυσφήμηση. Είχαν επίσης επισημάνει ότι οι δημοσιογράφοι δεν γνώριζαν πως δημοσίευαν ψευδείς πληροφορίες ούτε είχαν σοβαρούς λόγους να αμφισβητούν την αξιοπιστία τους.

Ο ρόλος του Ρούπερτ Μέρντοχ

Η συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη είχε αποκτήσει ιδιαίτερο πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, καθώς μεταξύ των εναγομένων βρισκόταν και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και επί χρόνια σύμμαχος του Τραμπ.

Ο επιχειρηματικός όμιλος News Corporation του Μέρντοχ είναι ιδιοκτήτης της Wall Street Journal, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί του πριν από τη δημοσίευση του επίμαχου άρθρου, επιχειρώντας να αποτρέψει την κυκλοφορία του.

Η οριστική απόρριψη της αγωγής αποτελεί μια σημαντική δικαστική ήττα για τον Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα στραφεί νομικά εναντίον μέσων ενημέρωσης, τόσο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του όσο και εκτός Λευκού Οίκου.

Έγγραφο του FBI με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2025, στο οποίο καταγράφονται καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, με αναφορές στον Τζέφρι Έπσταϊν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο έγγραφο, τμήματα του οποίου έχουν αποκρυφθεί, περιλαμβάνονται ισχυρισμοί που δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα γεγονότα, Πηγή: Υπουργείο Διακιοσύνης των ΗΠΑ

Έγγραφο του FBI με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2025, στο οποίο καταγράφονται καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, με αναφορές στον Τζέφρι Έπσταϊν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο έγγραφο, τμήματα του οποίου έχουν αποκρυφθεί, περιλαμβάνονται ισχυρισμοί που δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα γεγονότα, Πηγή: Υπουργείο Διακιοσύνης των ΗΠΑ

Παράλληλα, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση του με τον μαστροπό και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να προκαλούν τα έγγραφα και το υλικό που έχουν δημοσιοποιηθεί από το προσωπικό αρχείο του εκλιπόντος χρηματιστή.

Αντίγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, στο οποίο ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περάσει ώρες στο σπίτι του μαζί με ένα από τα θύματά του και, ωστόσο, το όνομά του δεν είχε αναφερθεί. Πηγή: Reuters

Αντίγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, στο οποίο ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περάσει ώρες στο σπίτι του μαζί με ένα από τα θύματά του και, ωστόσο, το όνομά του δεν είχε αναφερθεί.

Πηγή: in.gr

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