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Χωριάτικο: Το σημείωμα του «Mr Χωριάτικο» και οι διάλογοι μεταξύ μελών του κυκλώματος

Τι είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ με αφορμή την πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στην υπόθεση «Χωριάτικο»

Κοινωνία 01.11.2026, 11:46
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Χωριάτικο: Το σημείωμα του «Mr Χωριάτικο» και οι διάλογοι μεταξύ μελών του κυκλώματος
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Βέβαιος για την επιτυχία του σχεδίου διαφυγής του φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του δικτύου φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι σχεδίαζε να διαφύγει οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί να επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είχε ταξιδέψει το τελευταίο διάστημα, παρά την απαγόρευση εξόδου που του είχε επιβληθεί.

Ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και ήταν σίγουρος ότι θα διέφευγε

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος – που κατηγορείται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και είναι προφυλακισμένος – φέρεται να είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και ήταν τόσο σίγουρος ότι θα διέφευγε, ώστε άφησε πίσω του σημείωμα με υποτιμητικές αναφορές προς τους αστυνομικούς που τον αναζητούσαν. «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι λόγω πιθανής εμπλοκής έξι αστυνομικών, αλλά και δημόσιων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει διατάξει εσωτερική έρευνα.

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο οι «διευκολύνσεις» από αστυνομικούς

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα ταξίδια του 57χρονου εκτός Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου. Οι Αρχές εξετάζουν εάν κάποιοι αστυνομικοί ενδεχομένως επέτρεπαν τη μετακίνησή του, αλλά και αν υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση που του επέτρεπε να γνωρίζει εγκαίρως τις κινήσεις των διωκτικών αρχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τη φερόμενη δημιουργία δικτύου έξι αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και διευκολύνσεις στον «Mr Χωριάτικο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι φέρονται να χρηματίζονταν, ενώ άλλοι φέρονται να δέχονταν απειλές προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εγκληματικής ομάδας.

Ένας εξ αυτών φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως τον ιδιοκτήτη για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις του κυκλώματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα να προετοιμάζεται κατάλληλα και να αποφεύγει τις συνέπειες. Παράλληλα, για δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία φέρεται να δωροδοκήθηκε – για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί – από έναν από τους κατηγορουμένους.

Στην πολύμηνη έρευνα για την εγκληματική οργάνωση αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε στοιχείο που προέκυψε και αφορά ενδεχόμενη εμπλοκή δημόσιων λειτουργών περιλαμβάνεται αναλυτικά στη δικογραφία και όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με τρόπο που δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη μυστικότητα της έρευνας. «Οποιοσδήποτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό το κύκλωμα, με όποιον τρόπο και αν παρείχε συνδρομή ή προστασία, θα αποδοθεί στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Τα «δωράκια» για τα «βαφτιστήρια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, στις οποίες κατηγορούμενοι φέρονται να συζητούν για δώρα που προορίζονταν για ελεγκτές και άλλα πρόσωπα που μπορούσαν να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «εξαδέλφη», προκειμένου να αναφέρονται στους αποδέκτες των δώρων, ενώ η αξία τους φέρεται να διαφοροποιούνταν ανάλογα με τα πρόσωπα και τη σημασία των εξυπηρετήσεων που επιδίωκαν. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και οι αναφορές σε «δωράκια» και «κραγιονάκια» προς έναν εφοριακό και έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ.

Χαρακτηριστικός είναι ο ακόλουθος διάλογος που περιλαμβάνεται στο υλικό που εξετάζουν οι Αρχές:

– Να σας πω, άμα πάρω και μερικά, τι πρέπει να πάρω; Όλο αρώματα; Άμα πάρω και κραγιονάκια πειράζει;

– Όχι μωρέ, πάρε ό,τι θέλεις. Να μην είναι όμως τελείως φθηνά.

– Δεν είναι φθηνά, έχουνε 40 ευρώ. Πρέπει να πάρω με 100;

– Α, μπράβο, μπράβο! Όχι, εντάξει.

Σε άλλο σημείο των συνομιλιών γίνεται λόγος για τουλάχιστον δέκα πρόσωπα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να λάβουν δώρα.

– Για καμιά δεκαριά που θέλουμε οπωσδήποτε.

– Ναι, θα πάρω. Αλλά θα πάρω και λίγα κραγιονάκια για τα πιο λάιτ.

Το δίκτυο της Ρόδου

Το δίκτυο του «Χωριάτικο» φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα, τη Μύκονο και τη Ρόδο, με τη δράση των μελών να περιλαμβάνει από οικονομικές απάτες μέχρι σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, όπως αυτή αποτυπώνεται σε μια ογκώδη δικογραφία περίπου 4.000 σελίδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ άλλων εξετάζονται οι σχέσεις του εγκληματικού δικτύου με πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πιθανές παρεμβάσεις, οι διοικητικές διευκολύνσεις και η φερόμενη κάλυψη από τοπικούς παράγοντες αποτελούν σημαντικά σκέλη της έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των διασυνδέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα του κυκλώματος στη Ρόδο, όπου τα μέλη του είχαν αναπτύξει μηχανισμούς εκμετάλλευσης παραλιών και επιχειρήσεων εστίασης, στήνοντας μια βιομηχανία εικονικών εταιρειών στις πιο τουριστικές παραλίες του νησιού, από τη Λίνδο και το Φαληράκι, μέχρι τις Πηγές Καλλιθέας και την παραλία Έλλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η μέθοδός τους στους διαγωνισμούς της Κτηματικής Υπηρεσίας ήταν συγκεκριμένη. Κατέθεταν εξωπραγματικές προσφορές, έως και 500% πάνω από την τιμή εκκίνησης, και μόλις έπαιρναν τις παραλίες σταματούσαν να πληρώνουν τις δόσεις. Η επιβολή της οργάνωσης δεν περιοριζόταν στην οικονομική ασφυξία, αλλά επεκτεινόταν και στην άσκηση ωμής σωματικής βίας, προκειμένου να καμφθεί κάθε αντίσταση από τους ντόπιους επαγγελματίες.

Στις 29 Ιουνίου του 2023, η δημόσια δημοπρασία του Δήμου Ρόδου μετατράπηκε σε πεδίο άγριων συμπλοκών. Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, η Αστυνομία ταυτοποίησε οκτώ μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τον φερόμενο ως αρχηγό, να συμμετέχουν στα επεισόδια. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Ιουλίου, το σκηνικό έντασης επαναλήφθηκε στη δημοπρασία για την παραλία Έλλη. Εκεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μοναδική προσφορά των 145.000 ευρώ, αναπτύχθηκε στον χώρο του Δημαρχείου μια οργανωμένη «ομάδα κρούσης».

Τα άτομα αυτά, που δηλώθηκαν τυπικά ως «φύλακες» της εταιρείας, ήταν γνώριμα στις Αρχές, καθώς διέθεταν βαρύ ποινικό παρελθόν και εκκρεμείς δικογραφίες ως μέλη ομάδων εκβιαστών σε νυχτερινά κέντρα.

Οι κλήσεις από τον ανακριτή και ο πανικός των «αχυρανθρώπων»: Χαρακτηριστικοί διάλογοι

Ο τηλεφωνικός κοριός της Αστυνομίας κατέγραψε τον πανικό των «αχυρανθρώπων» όταν άρχισαν να λαμβάνουν κλήσεις από τον ανακριτή.

Φ.Γ.: Μου στείλανε χαρτί από τη Ρόδο, να πάρω ένα τηλέφωνο και μετά να πάω εδώ στον ανακριτή. Α, τι να πω; […] Γιατί είμαι ύποπτος λέει, για κάτι που έγινε στη Ρόδο.

Μ.Β.: Στείλε μου ρε φίλε το χαρτί ή όταν έρχομαι εκεί και αφήνω τους φακέλους, θα μου δίνεις τα χαρτιά. […] Ρε νεαρέ, εγώ έρχομαι εκεί, φέρνω τους φακέλους, σε πληρώνω, αφήνω λεφτά. Δε μου δίνεις τα χαρτιά. […] Τα χαρτιά, να σου πω κάτι, όταν σου έρχονται δεν τα πετάς, δεν τα δίνεις…

Φ.Γ.: Δεν τα πετάω ρε. Εγώ τα πετάω; Ότι μου έρχεται σ’ το δίνω να τα πας κάτω.

Η δράση του κυκλώματος δεν σταμάτησε στις παραλίες, αλλά επεκτάθηκε και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Κ.Τ.: Έλα ρε δεν είναι για καρέκλες και ομπρέλες. Είναι ότι μόνο εγώ κανένας άλλος, έχω φτιάξει μπιτς μπαρ και χώρο που είναι προστατευόμενο και είναι μνημείο. Και το είχα κάνει χωρίς άδεια…

Φ.Δ.: Εσύ προσωπικά;

Κ.Τ.: Ναι εγώ προσωπικά. Εσύ δεν έχεις τίποτα στο όνομά σου, κυρά μου. Κατηγορούμενη και νόμιμη εκπρόσωπος εταιρίας. […] Ο δήμος ήρθε και μου πήρε τον θερμοσίφωνα και το κλιματιστικό. Αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν έφυγα από εκεί και δούλευα και έβαλα και ξαπλώστρες μπροστά με το μπιτς μπαρ μαζί. Και καταπάτησα τον αρχαιολογικό χώρο. […] Αυτοπροσώπως θα δικαστώ 17 Οκτώβρη, με περιμένουν εκεί στη Ρόδο.

Ενδεικτική είναι η τηλεφωνική μαρτυρία στο MEGA ενός εκ των παρένθετων διαχειριστών, ο οποίος λέει ότι τον μπλέξανε χωρίς να το ξέρει: «Έχω γυρίσει στην καθημερινότητά μου. Οικοδόμος είμαι εγώ με ένσημα κανονικά. Κάτι εκεί κάνανε, κάποιες ενέργειες κάποιοι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως ξέμπλεξα».

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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