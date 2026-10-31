«Χωριάτικο»: Πώς 69χρονη ΑμεΑ χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, σε περίπου 500 εταιρείες που εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο».

Της είχαν υποσχεθεί μηνιαία αμοιβή των 800 ευρώ, με την επισήμανση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο

Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται να εμπλέκονται υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι φέρονται να παραχώρησαν τα στοιχεία και το ΑΦΜ τους έναντι μηνιαίας αμοιβής. Ενδεικτική είναι η περίπτωση γυναίκας περίπου 69 ετών από τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Στάθη Μητσόκαλη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, η γυναίκα φέρεται να παραχώρησε τα στοιχεία της προκειμένου να λειτουργούν επιχειρήσεις στο όνομά της, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα 800 ευρώ κάθε μήνα. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, στο οποίο άνθρωποι με οικονομική ανάγκη εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

«Χωριάτικο»: Έχασε το επίδομα αναπηρίας λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να λάμβανε επίδομα αναπηρίας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με ποσοστό αναπηρίας που, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, φτάνει περίπου το 85%-86%.

Ωστόσο, μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση, φέρεται να έχασε το επίδομα από το οποίο εξασφάλιζε τα προς το ζην, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανιζόταν στο όνομά της επηρέασε την οικονομική της εικόνα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, φέρεται να προσφέρθηκε η ίδια να παραχωρήσει τα στοιχεία της, γνωρίζοντας από συγγενικό της πρόσωπο ότι μπορούσε να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα. Συγκεκριμένα, της είχαν υποσχεθεί τη μηνιαία αμοιβή των 800 ευρώ, με την επισήμανση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο.

Ωστόσο, αν και η γυναίκα φέρεται να λάμβανε τα χρήματα για ορισμένους μήνες, στη συνέχεια οι καταβολές διακόπηκαν. Ο κ. Μητσόκαλης διευκρίνισε ότι δεν είναι ίδιες όλες οι περιπτώσεις των προσώπων που εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι, καθώς ορισμένοι εξ αυτών φέρονται να είχαν μεγαλύτερη γνώση και συμμετοχή στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα

Εις βάρος των συνολικά 59 συλληφθέντων ο εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα. Οι κατηγορίες σε βάρος τους αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιπλέον, έχει ασκηθεί δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και απάτη.

Μεταξύ των 59 συλληφθέντων, ξεχωρίζει η περίπτωση πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ του Ρίζου Ρίζου, ο οποίος φαίνεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο. Σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελούσε τον στενότερο συνεργάτη του φερόμενου ως αρχηγού, λειτουργώντας ως συντονιστής και μεσάζοντας με τους δεκάδες «αχυρανθρώπους» που είχαν επιστρατευθεί.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχωρά η συνολική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Ήδη έχουν δεσμευτεί 6 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν τυπικά σε «αχυρανθρώπους», αλλά πραγματικός δικαιούχος αποδείχθηκε ο επιχειρηματίας. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 250.000 έως 300.000 ευρώ σε μετρητά από έρευνες σε σπίτια, ενώ ζητήθηκε εισαγγελική άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει ένα δαιδαλώδες δίκτυο 520 εταιρειών «φαντασμάτων». Μάζευαν τα έσοδα από 200 καταστήματα, εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ και μόλις τα χρέη διογκώνονταν, βάραγαν «κανόνι». Οι δραστηριότητες μεταφέρονταν αμέσως σε νέα εταιρεία – κέλυφος, αφήνοντας πίσω «μαύρη» τρύπα εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι στιγμής, στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι έχουν οδηγηθεί δέκα πρόσωπα, με τελευταία την κόρη του αρχιλογιστή, ο οποίος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας. Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες είναι και βασικός κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Πηγή: in.gr