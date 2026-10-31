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«Χωριάτικο»: Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο

Τοκύκλωμα του «Χωριάτικο» είχε επεκταθεί και στη Ρόδο, όπου τα μέλη του είχαν αναπτύξει μηχανισμούς εκμετάλλευσης παραλιών και επιχειρήσεων εστίασης

Επικαιρότητα 31.10.2026, 14:25
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«Χωριάτικο»: Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο
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Σε δέκα ανέρχονται, μέχρι στιγμής, τα πρόσωπα που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ως προσωρινά κρατούμενοι, για την υπόθεση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω του γνωστού δικτύου φούρνων«Χωριάτικο», με τελευταία την κόρη του αρχιλογιστή.

Ο πατέρας της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας, ενώ ανάμεσα στους προφυλακισθέντες είναι και ο βασικός κατηγορούμενος και ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Στο επίκεντρο της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται αστυνομικοί, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, λογιστές και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το κύκλωμα φαίνεται να είχε διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς σε κρατικές υπηρεσίες.

Το δίκτυο φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα, τη Μύκονο και τη Ρόδο, με τη δράση των μελών να περιλαμβάνει από οικονομικές απάτες μέχρι σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, όπως αυτή αποτυπώνεται σε μια ογκώδη δικογραφία περίπου 4.000 σελίδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα του κυκλώματος στη Ρόδο, όπου τα μέλη του είχαν αναπτύξει μηχανισμούς εκμετάλλευσης παραλιών και επιχειρήσεων εστίασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ άλλων εξετάζονται οι σχέσεις του εγκληματικού δικτύου με πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πιθανές παρεμβάσεις, οι διοικητικές διευκολύνσεις και η φερόμενη κάλυψη από τοπικούς παράγοντες αποτελούν σημαντικά σκέλη της έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των διασυνδέσεων.

Στενός συνεργάτης του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, αποκαλύπτει στο Mega ότι «οι πολλές εταιρείες περνάγανε από όνομα σε όνομα και κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, όταν δεν αποδίδονταν ΦΠΑ, όταν δεν μπορούσαν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα γιατί δεν πληρώνονταν εργοδοτικές εισφορές και άρα άλλαζαν και όνομα».

Ωστόσο, δεν γνωρίζει «πώς το έκανε και μεταβίβαζε».

Ερωτηθείς αν είχε κάποιες άκρες που μπορούσαν να τον βοηθήσουν γραφειοκρατικά να προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, απάντησε: «Από όσα γνωρίζω, ναι. Προχωρούσε. Τάιζε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ γνωρίζω ότι τάιζε πάρα πολύ κόσμο και όχι κόσμο ιδιώτες. Επιμένω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό που ακούω ότι ελέγχεται ο συγκεκριμένος κύριος από αρχές του 2026, το θεωρώ ντροπή. Δεν ελέγχεται από τότε. Εδώ είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και πήγαινε παντού. Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος;».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία που θέλει τον ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο» να μην κάνει τίποτα αν δεν ρωτούσε τον Ρίζο Ρίζο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί.

«Παντού είναι από πίσω, άσχετα το τι φαίνεται. Αυτά που φαίνονται είναι για να τα βλέπει ο κόσμος. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλοί τρόποι που έμπαινε στις επιχειρήσεις και σε διαγωνισμούς του κράτους. Στη Ρόδο, για παράδειγμα, ένα τεράστιο κτίριο με διάφορους τρόπους, είτε λαδώνοντας υπαλλήλους ότι είναι για αυτόν είτε τρομοκρατώντας άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή πήρε ένα τεράστιο κτίριο, για παράδειγμα στη Ρόδο, μέσω διαγωνισμού, στον οποίο δεν έλαβαν μέρος αρκετές εταιρείες γιατί είχανε μιληθεί από πριν ότι μην μπλέξετε γιατί είναι από πίσω ο Γιαννακόπουλος και σε ένα χαμηλότερο ποσό από ό,τι θα μπορούσε να το πάρει μέσω διαγωνισμού», αναφέρει ο μάρτυρας.

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Σε εξέλιξη η έρευνα

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στην ίδια εκπομπή ότι στη δικογραφία υπάρχουν συνομιλίες όπου αναδεικνύεται εμπλοκή αστυνομικών και στην Αθήνα και στη Ρόδο και στη Μύκονο διοικητή αστυνομικού τμήματος.

«Πολλών αστυνομικών. Να θυμίσω κάτι γι’ αυτή τη φωτογραφία που είχαμε δείξει, που ένας αστυνομικός κρατάει αγκαλιά μία από τις γυναίκες που εκμεταλλευόταν το κύκλωμα. Αυτός υπηρετούσε στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό που λέμε τώρα FBI, αλλά στην προηγούμενη μορφή του, προηγούμενα χρόνια και υποτίθεται ότι τον είχαν βάλει εκεί γιατί ήξερε ρωσικά και τον έβαλαν εκεί ακριβώς για να κάνει παρείσφρηση υποτίθεται σε αυτά τα κυκλώματα και να συγκεντρώνει πληροφορίες. Και αυτός ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα άτομο που είχε πάει εκεί, πήγαινε στα στριπτιζάδικα, είχε γνωρίσει κοπέλες. Με την ιδιωτική του βέβαια διάσταση και όχι με την αστυνομική έρευνα», σημείωσε.

Ακολούθως, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι αυτός ο αστυνομικός βρέθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών να πρωταγωνιστεί και έχει εστιαστεί το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση και σε αυτό το πρόσωπο πολλά χρόνια αργότερα.

«Εκτός αυτών των αστυνομικών, υπάρχει θέμα υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, υπάρχει θέμα εφοριακών, στελεχών της ΑΑΔΕ. Έχουν μια εικόνα οι αστυνομικοί πώς είναι η δικτύωση με στελέχη της ΑΑΔΕ, διότι φαίνεται να έχουν παίξει κάποιο ρόλο και λογιστές οι οποίοι υπάρχουν, καταγράφονται στην υπόθεση. Μερικούς τους έχουμε γνωρίσει από ορισμένες καταθέσεις, μερικούς όχι. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται και υποβοηθούν το κύκλωμα είτε έναντι αμοιβών είτε γιατί πήγαιναν και ‘εξυπηρετούνταν’ σε κάποια από αυτά τα καταστήματα της Λεωφόρου Συγγρού».

Είναι προφανές, υπογραμμίζει ο δημοσιογράφος, ότι η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων θα αναδείξει αρκετά ζητήματα: «Ήδη είναι σε γνώση των αστυνομικών από τους διαλόγους αλλά και από τις άτυπες γνώσεις. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι θα υπάρξουν διώξεις και κατά αστυνομικών για τις ειδοποιήσεις, για τις σχέσεις που είχαν με μέλη του κυκλώματος. Και επιπλέον είναι πολύ σημαντικό ότι από το σύνολο της δικογραφίας που έχει τύχει να δούμε κάποια πράγματα, είναι η κατάθεση που έχουν δώσει δύο πρόσωπα ένδον του κυκλώματος, τα οποία αναδεικνύουν ουσιαστικά πώς δρούσε. Ένα εξ αυτών ήταν του λογιστή επί πολλά χρόνια του εν λόγω κυκλώματος».

Πηγή: in.gr

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