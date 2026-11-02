Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

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Με ήπιες απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, καθώς τις ανησυχίες για την υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας από τη Fitch, έχει περιορίσει η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,25% στις 645 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,31% στις 10.696 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,11% στις 25.788 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,19% στις 7.954 μονάδες.

Πετρέλαιο

Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο Brent υποχωρεί κατά 3,3%, στα 109,70 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας μέρος των πιέσεων που είχαν δεχθεί οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις μετά την άνοδο των τιμών κατά 13,6% τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές ενέργειας, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης της αβεβαιότητας για την προσφορά.

Στο επίκεντρο η Γαλλία

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Γαλλία, μετά την απόφαση της Fitch να αναθεωρήσει την Παρασκευή σε αρνητικές από σταθερές τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Ο οίκος επικαλέστηκε την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, την πολιτική αβεβαιότητα και τις δυσκολίες επίτευξης δημοσιονομικής εξυγίανσης, καθώς η κατακερματισμένη κοινοβουλευτική σύνθεση δυσχεραίνει την προώθηση μέτρων για τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους.

Το γαλλικό δημοσιονομικό ρίσκο εξακολουθεί να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη διαφορά απόδοσης των γαλλικών δεκαετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών.

PMI ευρωζώνης

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τις οριστικές μετρήσεις των δεικτών PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο παραμένει και η πορεία της νομισματικής πολιτικής, μετά την απόφαση της Federal Reserve και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια την προηγούμενη εβδομάδα. Οι επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ αναμένεται να αξιολογηθούν για ενδείξεις σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Λιανικές πωλήσεις Γερμανίας

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, πτώση κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, εντείνοντας τις ενδείξεις για αδυναμία της καταναλωτικής ζήτησης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία Destatis, ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου μειώθηκε κατά 2,3% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκε κατά 1,2%.

Σε μηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2% σε πραγματικούς όρους και κατά 1,5% σε ονομαστικούς όρους, αποτυπώνοντας την υποχώρηση της καταναλωτικής δραστηριότητας. Σε μηνιαία βάση, η πτώση έφτασε το 2,4% σε πραγματικούς όρους και το 1,9% σε ονομαστικούς.