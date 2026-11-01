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ΕΚΤ: H πίεση στη Γαλλία και ο ελληνικός λογαριασμός

Η συζήτηση για αύξηση επιτοκίων, η πίεση των ομολόγων και ο κίνδυνος να πληρώσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες διπλό λογαριασμό από την ενέργεια και το ακριβότερο χρήμα

World 01.11.2026, 20:00
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ΕΚΤ: H πίεση στη Γαλλία και ο ελληνικός λογαριασμός
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

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Πίσω από τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 2,50% βρίσκεται μια ολοένα δυσκολότερη ισορροπία, με την ενέργεια να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, τις αγορές να ακριβαίνουν τον δανεισμό και τη γαλλική αναταραχή να ενισχύει τον φόβο ότι μια νέα δόση περιοριστικής πολιτικής θα επιβαρύνει οικονομίες που ήδη δοκιμάζονται.

Το βάρος πέφτει πλέον στον συνδυασμό των πιέσεων, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν ακριβότερα καύσιμα, αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και επενδύσεις σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας. Για τις κυβερνήσεις, η ανάγκη στήριξης συμπίπτει με την απαίτηση να διαφυλάξουν την εμπιστοσύνη των αγορών στα δημόσια οικονομικά τους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλυψε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο εξετάστηκε εάν έπρεπε να αυξηθούν άμεσα τα επιτόκια. Η τελική επιλογή της αναμονής ήταν ομόφωνη. Στη ζυγαριά μπήκε και η άνοδος των μέσων αποδόσεων των δεκαετών κρατικών ομολόγων κατά περίπου 35 μονάδες βάσης από την ημερομηνία αναφοράς των προβλέψεων του Σεπτεμβρίου. Το κόστος της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης είχε ήδη αυξηθεί, αλλάζοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες αποφάσιζε η ΕΚΤ.

Η Φρανκφούρτη χρειάζεται να εκτιμήσει πόση επιπλέον πίεση μπορεί να επιβάλει χωρίς να ενισχύσει την επιβράδυνση. Παράλληλα, η διατήρηση των επιτοκίων αφήνει στις αγορές χρόνο να αποκαλύψουν αν η αναταραχή θα περιοριστεί ή θα αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση. Αυτή είναι η ουσία της προσωρινής παύσης στην άνοδο του επιτοκίου .

Αν και ο πληθωρισμός παραμένει σχετικά σταθερός και οι μισθοί δεν εμφανίζουν ακόμη ουσιαστική αντίδραση στο ενεργειακό σοκ, η ΕΚΤ αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη διάρκεια και έντασή του απειλούν ταυτόχρονα τις τιμές και την ανάπτυξη. Δεν δεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.
Το δύσκολο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα η ενεργειακή επιβάρυνση θα περάσει στις υπόλοιπες τιμές. Αν οι επιχειρήσεις μετακυλίσουν το κόστος και η ακρίβεια παραμένει, η πίεση για νέα αύξηση θα ενισχυθεί. Αν όμως προηγηθεί ισχυρό πλήγμα στη ζήτηση, μια πρόσθετη επιβάρυνση του δανεισμού θα μπορούσε να βαθύνει την οικονομική αδυναμία.

Το γαλλικό μέτωπο

Η πολιτική αβεβαιότητα και οι δυσκολίες δημοσιονομικής προσαρμογής στην Γαλλία, έχουν μεταφέρει την πίεση στην αγορά κρατικών τίτλων. Την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδρίαζε, το πρόσθετο κόστος δεκαετούς δανεισμού έναντι της Γερμανίας βρισκόταν περίπου στις 155 μονάδες βάσης.

Μια παρατεταμένη αναταραχή σε μια τόσο μεγάλη αγορά κρατικού χρέους μπορεί να αλλάξει την αποτίμηση του κινδύνου ευρύτερα, ανεβάζοντας το κόστος άντλησης κεφαλαίων για κράτη, τράπεζες και επιχειρήσεις.Με αυτό τον τρόπο η ανησυχία μεταφέρεται και στην πιθανότητα μετάδοσης. Έτσι, η δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία αποκτούν ευρωπαϊκό οικονομικό αντίκτυπο, ακόμη και χωρίς να εξελιχθεί σε γενικευμένη κρίση.

Ο κίνδυνος είναι να δημιουργηθεί ένας κύκλος αλληλοτροφοδοτούμενων πιέσεων. Ο ακριβότερος δανεισμός επιβαρύνει σταδιακά τους προϋπολογισμούς, όσο παλαιότερο χρέος αναχρηματοδοτείται. Η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί στη συνέχεια να περιορίσει τη ζήτηση, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη και την είσπραξη εσόδων. Η πολιτική δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων αποκτά έτσι σημασία και για την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Στις ερωτήσεις για τη Γαλλία, η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι οι χώρες με υψηλό χρέος πρέπει να προσαρμόζουν τα δημοσιονομικά τους σχέδια σε επιτόκια που πιθανόν θα παραμείνουν υψηλότερα για κάποιο διάστημα. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι υπάρχουν εργαλεία αντίδρασης εάν άτακτες και αδικαιολόγητες κινήσεις των αγορών απειλήσουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Η ΕΚΤ δεν ανακοίνωσε ειδική προστασία για τη Γαλλία, διατήρησε ωστόσο, διαθέσιμο το TPI και συνέχισε τη μείωση των χαρτοφυλακίων APP και PEPP, χωρίς επανεπένδυση των ποσών από τίτλους που λήγουν. Η διάκριση έχει σημασία για τις κυβερνήσεις που θα ήθελαν μια ευρύτερη ασπίδα απέναντι στην αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Για την ελληνική οικονομία, η μετάδοση μπορεί να περάσει πρώτα από τον ιδιωτικό τομέα. Η διατήρηση του βασικού επιτοκίου δεν εξασφαλίζει σταθερό κόστος σε κάθε νέο δάνειο, ενώ η τιμολόγηση εξαρτάται και από τη χρηματοδότηση των τραπεζών, τη διάρκεια, τις εξασφαλίσεις και τον κίνδυνο που αποδίδεται στον δανειολήπτη. Μια επιδείνωση του ευρωπαϊκού κλίματος μπορεί επομένως να δυσκολέψει τη χρηματοδότηση ακόμη και επιχειρήσεων που δεν έχουν άμεση έκθεση στη Γαλλία.

Από ελληνικής πλευράς, στελέχη του οικονομικού επιτελείου υπογραμμίζουν ότι το αποθεματικό και η διαχείριση του χρέους παρέχουν δυνατότητα αποφυγής εκδόσεων σε περίπτωση ακραίας αναταραχής. Ο σχεδιασμός, πάντως, παραμένει η κανονική παρουσία στις αγορές, ώστε να διατηρείται η συνέχεια της καμπύλης δανεισμού.

Για μια επιχείρηση, πάντως, το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί πριν ακόμη ζητήσει νέο επενδυτικό δάνειο, καθώς οι ακριβότερες πρώτες ύλες και τα καύσιμα αυξάνουν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, την ώρα που η αβεβαιότητα κάνει δυσκολότερη την πρόβλεψη των πωλήσεων. Αν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση γίνει ακόμα πιο δύσκολη, οι πρώτες αποφάσεις που κινδυνεύουν είναι η επέκταση της παραγωγής και οι νέες προσλήψεις.

Η άμυνα αυτή περιορίζει την άμεση χρηματοδοτική πίεση στο Δημόσιο. Το ευρύτερο οικονομικό πρόβλημα παραμένει. Εάν το ενεργειακό κόστος διατηρηθεί υψηλό και η χρηματοδότηση γίνει δυσκολότερη, η κατανάλωση, οι επενδύσεις και τελικά τα φορολογικά έσοδα μπορούν να δεχθούν ταυτόχρονο πλήγμα.

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