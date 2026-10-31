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Γαλλία: Η Fitch στέλνει στα «σχοινιά» τον προϋπολογισμό

Η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, πριν από τους υπόλοιπους μεγάλους οίκους αξιολόγησης

World 31.10.2026, 13:07
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Γαλλία: Η Fitch στέλνει στα «σχοινιά» τον προϋπολογισμό
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Η Γαλλία δέχεται προειδοποίηση για τον προϋπολογισμό της, καθώς η Fitch υποβαθμίζει τις προοπτικές της πιστοληπτικής της αξιολόγησης σε αρνητικές.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας τέθηκε υπό αρνητική προοπτική από τον οίκο Fitch Ratings, σε μια έκτακτη κίνηση που αναδεικνύει πόσο γρήγορα επιδεινώνονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Η αλλαγή αυτή «αντανακλά την επιδείνωση της κατάστασης από την αξιολόγησή μας τον Αύγουστο του 2026, η οποία περιλαμβάνει ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, υψηλότερο κόστος δανεισμού και διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Οι εξελίξεις αυτές επιδεινώνουν τη δυναμική του δημόσιου χρέους, το οποίο ξεκινούσε ήδη από μια αδύναμη βάση», πρόσθεσε η Fitch.

«Ο επίμονος πολιτικός κατακερματισμός και το δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον καθιστούν δυσκολότερη την επίτευξη μιας σταθερής και διαρκούς δημοσιονομικής εξυγίανσης».

Στο μικροσκόπιο η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας

Η Γαλλία διατηρεί την αξιολόγηση A+ από τον συγκεκριμένο οίκο, στο ίδιο επίπεδο με την Πορτογαλία και το Βέλγιο και έξι βαθμίδες πάνω από την κατηγορία των μη επενδυτικών τίτλων (junk), αναφέρει το Bloomberg.

Η ανακοίνωση έρχεται την παραμονή ενός ακόμη Σαββατοκύριακου διαδηλώσεων σε πόλεις της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων επεισοδίων βίας, μετά τις εκτεταμένες ταραχές που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η πολιτική συζήτηση που διαμορφώνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών δεν έχει ενισχύσει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη της Fitch στις προοπτικές μιας διατηρήσιμης μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι εκτεταμένες διαδηλώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν περαιτέρω το κοινωνικό περιβάλλον, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης».

Η απόφαση αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη αποδοκιμασίας για την αδυναμία της Γαλλίας να βρει αποτελεσματικό τρόπο περιορισμού του διογκούμενου δημόσιου χρέους της.

Το ζήτημα έχει φέρει τη χώρα στο επίκεντρο της ανησυχίας των αγορών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν αυξηθεί περισσότερο από εκείνες οποιασδήποτε άλλης ανεπτυγμένης οικονομίας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Η Fitch έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα παρεμβατική στάση απέναντι στη Γαλλία και τα δημόσια οικονομικά της, προχωρώντας σε υποβαθμίσεις πριν από τους βασικούς ανταγωνιστές της στον κλάδο των πιστοληπτικών αξιολογήσεων.

Αντίθετα, η Moody’s Ratings, η οποία διατηρεί τη Γαλλία σε αξιολόγηση κατά μία βαθμίδα υψηλότερη, επέλεξε την περασμένη εβδομάδα να μην προχωρήσει σε υποβάθμιση, διατηρώντας ωστόσο τις προοπτικές της αξιολόγησης αρνητικές.

Η απόφαση της Moody’s να μην προχωρήσει σε υποβάθμιση είχε χαρακτηριστεί τότε από τον υπουργό Οικονομικών, Roland Lescure, ως μια εξέλιξη που «αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και την αξιοπιστία του προϋπολογισμού που παρουσίασε η κυβέρνηση».

Την Παρασκευή, ωστόσο, ο υπουργός υιοθέτησε σαφώς πιο συγκρατημένο τόνο, δηλώνοντας ότι η «αξιολόγηση της Fitch υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να εγκριθεί ένας υπεύθυνος προϋπολογισμός πριν από το τέλος του έτους».

Ο οίκος αξιολόγησης επισήμανε ότι οι προοπτικές των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας έχουν επιδεινωθεί από την τελευταία φορά που εξέτασε την κατάσταση.

«Εκτιμούμε ότι η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους έχει αυξηθεί περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ, από 3% που υπολογίζαμε τον Αύγουστο», ανέφερε η Fitch.

Το διαρκώς διογκούμενο δημόσιο χρέος της χώρας τροφοδοτείται από ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που αναμένεται να εκτιναχθεί στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος. Το πολιτικό αδιέξοδο, η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους έχουν υπονομεύσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Οι οικονομικές δυσκολίες της χώρας αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο νωρίτερα την Παρασκευή, όταν τα στοιχεία έδειξαν ότι η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι επενδύσεις συνέχισαν να υποχωρούν.

Απροσδόκητη συρρίκνωση της γαλλικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ έχει προτείνει νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο προβλέπει σημαντικό περιορισμό των δημόσιων δαπανών και αύξηση των φορολογικών εσόδων, με στόχο να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, η τύχη του σχεδίου παραμένει αβέβαιη, καθώς ο πρωθυπουργός δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να συμβιβαστούν, καθώς έχουν ήδη στραμμένη την προσοχή τους στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν σε έξι μήνες.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά, προτείνουν ριζικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική, μεταξύ των οποίων η μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και μεγάλες αυξήσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων.

Εκρηκτική αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του γαλλικού χρέους

Η αυξημένη αβεβαιότητα έχει οδηγήσει έναν δείκτη κινδύνου στην αγορά ομολόγων, τον οποίο παρακολουθούν στενά οι επενδυτές, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την κρίση δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας και της Γερμανίας – η οποία θεωρείται η ασφαλέστερη αγορά ομολόγων στη Γηραιά Ήπειρο – έφτασε αυτόν τον μήνα τις 178 μονάδες βάσης, έναντι μόλις 85 μονάδων βάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν ενταθούν οι πιέσεις στην αγορά.

Την Παρασκευή, το spread διαμορφωνόταν περίπου στις 165 μονάδες βάσης.

Η Fitch ανέφερε την Παρασκευή ότι οι εξελίξεις στη Γαλλία δικαιολογούν μια «απόκλιση από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα» των αξιολογήσεων, εξηγώντας έτσι την αιφνιδιαστική ανακοίνωσή της.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της Γαλλίας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

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