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ΗΠΑ: Οι εννέα αμφίρροπες πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν τον έλεγχο της Γερουσίας

Το προφιλ των εννέα πολιτειών στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών - Τι προσδοκούν οι Δημοκρατικοί

World 02.11.2026, 13:03
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ΗΠΑ: Οι εννέα αμφίρροπες πολιτείες που ενδέχεται να κρίνουν τον έλεγχο της Γερουσίας
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Τέσσερις έδρες χρειάζονται να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί από τους Ρεπουμπλικάνους για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Αν και στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου κρίνεται η τύχη 35 εδρών, σε σύνολο 100, αναλυτές εκτιμούν ότι μόνο εννέα πολιτείες θεωρούνται αμφίρροπες.

Βόρεια Καρολίνα

Οι Δημοκρατικοί φαίνεται να βρίσκονται σε καλή θέση για να κερδίσουν την έδρα της Βόρειας Καρολίνας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις συνταξιοδοτείται.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης Ρόι Κούπερ διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου Μάικλ Γουάτλεϊ, συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μέχρι πρότινος προέδρου της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Κούπερ είναι γνωστός στους ψηφοφόρους της Βόρειας Καρολίνας καθώς έχει κερδίσει τέσσερις φορές στις εκλογές για τη θέση του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας και δύο για τη θέση του κυβερνήτη, το 2016 και το 2020, παρά το γεγονός ότι και τις δύο αυτές χρονιές ο Τραμπ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους σε πολιτειακό επίπεδο.

Ο Γουάτλεϊ διαθέτει επίσης δεκαετίες εμπειρίας στην πολιτική αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει θέσει υποψηφιότητα για κάποια αιρετή θέση και οι στενοί του δεσμοί με τον Τραμπ μπορεί να τον βλάψει, καθώς η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό.

Μίσιγκαν

Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στην άμυνα στο Μίσιγκαν, όπου ελπίζουν να διατηρήσουν την έδρα του απερχόμενου γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς. Τυχόν ήττα τους σε αυτή την αμφίρροπη πολιτεία ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειές τους να κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, ένας προοδευτικός πολιτικός, είναι αντιμέτωπος με σοβαρές επιφυλάξεις καθώς προσπαθεί να εδραιώσει τη στήριξη προς το πρόσωπό του μετά τη νίκη του —με μικρή διαφορά— επί της κεντρώας βουλευτή Χάλεϊ Στίβενς σε μια σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση. Η κριτική που άσκησε στο Ισραήλ καθώς και η σύνδεσή του με τον αριστερό δημιουργό περιεχομένου Χασάν Πάικερ, συσπείρωσαν την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, αλλά αποξένωσαν πολλούς από τους Μαύρους και Εβραίους ψηφοφόρους της πολιτείας.

Εξάλλου χθες Κυριακή η Στίβενς ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία, τον Μάικ Ρότζερς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ελ Σαγιέντ και ο Ρότζερς δίνουν μάχη στήθος με στήθος και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πιο αριστερές απόψεις του Δημοκρατικού υποψήφιου ενδέχεται να ωθήσουν τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους να προτιμήσουν τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του.

Τέξας

Η πολιτεία, παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, αναδείχθηκε φέτος σε ένα απρόσμενο πεδίο πολιτικής αναμέτρησης. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη μάχη ανάμεσα στον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο —πολιτειακό βουλευτή και πρώην σπουδαστή ιερατικής σχολής— και τον Ρεπουμπλικάνο Κεν Πάξτον, τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας.

Παρά τους ισχυρισμούς περί συζυγικής απιστίας, οι οποίοι παραλίγο να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει το αξίωμά του το 2023, ο Πάξτον κατάφερε —με τη στήριξη του Τραμπ— να εκτοπίσει τον εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, έπειτα από μια εσωκομματική αναμέτρηση που προκάλεσε διχασμό.

Έκτοτε, δυσκολεύεται να συγκεντρώσει πόρους, αναγκάζοντας το κόμμα του να δαπανήσει χρήματα για να διασφαλίσει μια έδρα που, υπό κανονικές συνθήκες, θα θεωρούνταν «ασφαλής».

Ο Ταλαρίκο επιχειρεί να προσελκύσει τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους καθώς και τους δυσαρεστημένους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την ταυτότητα φύλου ενδέχεται να λειτουργήσουν εις βάρος του. Αναλυτές εκτιμούν ότι η μάχη παραμένει απολύτως αμφίρροπη.

Αλάσκα

Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν είναι αντιμέτωπος με δύο προβλήματα: τη Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα και έναν ακόμη ανεξάρτητο υποψήφιο με το ίδιο όνομα.

Η Πελτόλα είχε κερδίσει τη μοναδική έδρα που διαθέτει η πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εξάλλου υποψήφιος για τη θέση του γερουσιαστή είναι και ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο Νταν Τζ. Σάλιβαν.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να εμποδίσει την επικύρωση της ήττας του Σάλιβαν, στην περίπτωση που οι ψήφοι υπέρ του αντιπάλου του με το ίδιο ονοματεπώνυμο θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει το αποτέλεσμα. Ωστόσο χθες δικαστής απέρριψε την προσφυγή.

Άιοβα

Έπειτα από μια δεκαετία κατά την οποία κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, η μάχη για τη Γερουσία φέτος προμηνύεται αμφίρροπη, καθώς η πολιτεία – μεγάλο μέρος των κατοίκων της οποίας εξαρτάται από τη γεωργία—αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ και τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Η Άσλι Χίνσον επιδιώκει να διατηρήσει την έδρα για τους Ρεπουμπλικάνους μετά τη συνταξιοδότηση της απερχόμενης γερουσιαστή Τζόνι Ερνστ. Είναι αντιμέτωπη με τον Τζος Τάρεκ, πρώην μπασκετμπολίστα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες ο οποίος δίνει έμφαση στη διακομματική συνεργασία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μάχη θα είναι στήθος με στήθος και πιθανόν μία από τις πιο αμφίρροπες πολιτείες για αυτές τις εκλογές.

Μέιν

Οι Δημοκρατικοί δυσκολεύτηκαν τον Ιούλιο να βρουν αντικαταστάτη για τον Γκράχαμ Πλάτνερ –έναν προοδευτικό καλλιεργητή στρειδιών, νεοεισερχόμενο στην πολιτική– ο οποίος αποσύρθηκε έπειτα από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε. Το κόμμα συσπειρώθηκε γρήγορα γύρω από τον Τρόι Τζάκσον, πρώην υλοτόμο και πολιτειακό βουλευτή, ο οποίος ασπάζεται τις προοδευτικές πολιτικές απόψεις του Πλάτνερ, λέει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο 58χρονος Τζάκσον είναι αντίπαλος με την απερχόμενη γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών Σούζαν Κόλινς, μια μετριοπαθή η οποία συχνά ακολουθεί διαφορετική γραμμή από το κόμμα της. Εξελέγη πρώτη φορά το 1996 και έκτοτε επανεκλέγεται με ευκολία, αν και η πολιτεία σταθερά στηρίζει τους υποψήφιους των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα τριών έως τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων στον Τζάκσον.

Τζόρτζια

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ διεκδικεί την επανεκλογή του έναντι του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Μάικ Κόλινς, ενός συντηρητικού που έχει την υποστήριξη του Τραμπ.

Η Τζόρτζια αναδείχθηκε σε μια από τις βασικές αμφίρροπες πολιτείες στις πρόσφατες εκλογές. Ο Τραμπ κέρδισε με μικρή διαφορά στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ ο 39χρονος Όσοφ κέρδισε με μικρή διαφορά το 2021.

Αναλυτές θεωρούν ότι είναι μεταξύ των ενδεχόμενων υποψήφιων για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις εκλογές του 2028.

Ο Κόλινς έχει καλλιεργήσει μια ακραία προσωπικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που κάποιες φορές του έχει κοστίσει, όπως το 2024 όταν δέχθηκε επικρίσεις επειδή ισχυρίστηκε πως ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο μικροσκόπιο για τις ρατσιστικές αναρτήσεις πρώην βοηθού του, τις οποίες η προεκλογική του ομάδα έχει αποκηρύξει.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Όσοφ να προηγείται του Κόλινς και ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι έχει το προβάδισμα.

Οχάιο

Ο Δημοκρατικός πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν ελπίζει οι ψηφοφόροι να θυμηθούν τα οικονομικά του επιτεύγματα καθώς διεκδικεί ξανά τον θώκο.

Εξελέγη για πρώτη φορά το 2016 και έχασε από τον Ρεπουμπλικάνο Μπέρνι Μορένο το 2024, τη χρονιά κατά την οποία ο Τραμπ κέρδισε στην πολιτεία με διαφορά 11 μονάδων.

Τώρα ο Μπράουν προσπαθεί να νικήσει τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, ο οποίος διορίστηκε το 2025 μετά την παραίτηση του Τζέι Ντι Βανς προκειμένου να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Το Οχάιο ψηφίζει σταθερά υπέρ των Ρεπουμπλικάνων την τελευταία δεκαετία, αλλά πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπράουν προηγείται του Χάστεντ κατά τρεις με τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες και αναλυτές θεωρούν αμφίρροπή τη μάχη.

Ο νικητής αυτής της εκλογικής αναμέτρησης θα υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας του Βανς, έως τον Ιανουάριο του 2029.

Νιού Χάμσαϊρ

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Κρις Πάπας αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Τζον Σουνούνου, οποίος διετέλεσε γερουσιαστής από το 2003 ως το 2009.

Ο 46χρονος Πάπας είναι φαβορί να κερδίσει σε αυτή την αναμέτρηση και να γίνει ο πρώτος ανοικτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία.

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Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
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