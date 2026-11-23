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Για 28η συνεχή χρονιά η Capital Link διοργανώνει την ετήσια Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις με τη συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών και διεθνών επενδυτών, διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων, διεθνών και ελληνικών τραπεζών και οργανισμών, ανώτερων κυβερνητικών στελεχών, 21 εισηγμένων εταιριών, και 95 κορυφαίων ομιλητών.

Με τίτλο “Greece: From Recovery to Leadership – A New Era of Investment, Innovation and Global Connectivity” το ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, 2026 στο «Metropolitan Club» της Νέας Υόρκης.

To Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το New York Stock Exchange – NYSE, το το Euronext Athens και μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς. Η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation) είναι οι κύριοι χορηγοί.

Η εκδήλωση τελεί και φέτος, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το μακροβιότερο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

Το Συνέδριο θα αναδείξει τη δυναμική πορεία της Ελλάδας προς μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, εστιάζοντας στην ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, την καινοτομία και την ενίσχυση της θέσης της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τραπεζικό τομέα, τις χρηματοδοτήσεις και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, θα εξεταστεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσω του LNG, του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) και της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, καθώς και οι προοπτικές στους τομείς των ακινήτων, του τουρισμού, της τεχνολογίας και των μεγάλων έργων ανάπτυξης.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 28th Annual Capital Link Invest in Greece Forum θα αναδείξει τις δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων και τις νέες προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως σημαντικού διεθνούς επενδυτικού προορισμού.

Το Συνέδριο θα ανοίξει, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Συμμετέχουν οι Υπουργοί: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή.

Κύριοι Ομιλητές του Μεσημεριανού Γεύματος:

Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας & ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman – METLEN.

Εισαγωγικές ομιλίες κάνουν οι: κ. Chris Taylor, Global Head of Listings and Services – NYSE Group, και Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman, INTERTANKO 2014-2018.

Άλλοι Έλληνες Αξιωματούχοι: κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO – Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Παπαχρήστου, Chief Executive Officer – Hellenic Growth Fund, κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Deputy CEO, Financial Institutions and Investments – Hellenic Growth Fund

Αμερικανοί Ομιλητές: κ. Joshua Volz, Special Envoy for Global Energy Integration – U.S. Department of Energy, κ. Aris Kourkoumelis, Assistant Secretary for Trade and Economic Security – Homeland Security, κ. E. Nikolas Tavlarios, Managing Director, Global Logistics Department of War – U.S. Department of War Economic Defense Unit, κ. Harris Mehos, Managing Director – U.S. International Development Finance Corporation (DFC), κ. Geoffrey R. Pyatt, Senior Managing Director, Energy & Critical Minerals – McLarty Associates ; Former US Ambassador to Greece

Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απονεμηθεί το “2026 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Chairman & CEO – AKTOR Group of Companies ; CEO – ATLANTIC SEE LNG TRADE, ως αναγνώριση της εξαιρετικής και διαχρονικής του αφοσίωσης στην ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής εικόνας της Ελλάδας και στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της με την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα.

Η επαγγελματική του πορεία και η ηγετική του παρουσία συνδυάζουν τη στρατηγική διορατικότητα με την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Ελλάδας.

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ο κ. Εξάρχου έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συμβολή του υπερβαίνει τα όρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα και ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το επίσημο δείπνο θα ανοίξει με σύντομο χαιρετισμό από τον Πρέσβη της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Στη συνέχεια, η Hon. Nicole Malliotakis, Congresswoman representing New York’s 11th Congressional District, θα απευθύνει την επίσημη ομιλία της βραδιάς.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την απονομή του 2026 Capital Link Hellenic Leadership Award στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος, κατά την παραλαβή του βραβείου, θα πραγματοποιήσει την Κεντρική Ομιλία (Keynote Address).

Θεματολογία των πάνελ Συζητήσεων και των Παρουσιάσεων:

The New Greek Economy: Sustaining Growth in a Changing World

The Greek Capital Market: A New Era of International Integration, Growth & Opportunities

Greece’s Tax & Investment Landscape – Competitiveness & Innovation: The Road Ahead

Greek Issuers: Landmark Capital Raisings at Home and Abroad

Technology as a Catalyst for Investment and Growth: The Greek Opportunity

Connecting Greece: Investment Opportunities in Energy & Infrastructure

Greece’s Debt Market Revival: Sovereign Strength & Corporate Momentum

Securing Europe’s Energy Future: LNG, the Vertical Corridor & Greece’s Strategic Role in Energy Independence

Capital and Opportunity: Driving Investment into Greece

The Greek Real Estate Market: Where Is the Next Investment Opportunity?

The Affordable Housing Opportunity: Mobilising Capital, Creating Impact

Energy Resources, Exploration & Investment

The Greek Institutional Investor Perspective: Strategies, Priorities & Growth Opportunities

Greece as a Global Tourism & Investment Destination: Growth Drivers, Market Trends & Investment Opportunities

Invest Ahead: A New Strategy for Attracting International Investment to Greece

Ellinikon: Building Europe’s Most Ambitious Urban Regeneration Project

Greek Banking: Growth, Scale and Value Creation

Powering Greece’s Growth: The Banking Sector’s Next Chapter

The U.S. Investment & Strategic Financing Toolbox: Mobilizing Capital, Strengthening Industry & Expanding Global Opportunities

Investing in Greece: A Legacy of Commitment and a Vision for the Future

Why Greece? International Investors’ Perspectives on Growth and Opportunity

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εκτός από τα πάνελ συζητήσεων, το Συνέδριο διοργανώνει one-on-one – κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις, μεταξύ επενδυτών και ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων και διερεύνησης συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών:

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS

GLOBAL INVESTMENT BANKS: Bank of America • Barclays • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Morgan Stanley • Nomura • UBS Investment Bank • AXIA Ventures Group

LISTED COMPANIES: AKTOR Group of Companies • Alpha Bank • Athens International Airport • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • AVAX Group • Capital Maritime Group • CrediaBank • Dimand Group •Euronext Athens • Eurobank S.A. • GEK Terna Group of Companies •

HELLENiQ ENERGY Holdings • HELLENiQ UPSTREAM • LAMDA Development • METLEN • National Bank of Greece • Orilina Properties REIC • Public Power Corporation – PPC • Qualco Group • Telekom Greece • VIOHALCO

INTERNATIONAL INVESTORS: Carlyle • CVC Capital Partners • Hotel Investment Partners (HIP)

INTERNATIONAL COMPANIES: Deloitte • Energean • EY • Flott & Co. PC • Highgate • Hill International • Kentriki – Savills Greece • Libra Group • McKinsey & Co., Greece & Cyprus • McLarty Associates • ONEX Shipyards & Technologies Group • PwC • U.S. International Development Finance Corporation

OTHER COMPANIES/ORGANIZATIONS: ATLANTIC SEE LNG TRADE • Alpha AI Biotech & Merit Spread Foundation • DECA Investments • Enterprise Greece • EOS Global Investors • Greek National Tourism Organization – GNTO • Hellenic Growth Fund • Halcyon Equity Partners • Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO) • Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA) • Natech Banking Solutions • PHAROS AI Factory • SWOT Hospitality Management Company • THEON LAW FIRMS: Bernitsas • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS LAW FIRM • Fortsakis, Diakopoulos & Associates Law Firm (FDMA) • Karatzas & Partners • Koutalidis Law Firm • Lambadarios Law Firm • Machas & Partners Law Firm • Milbank • Paul Hastings Law • PotamitisVekris • Reed Smith LLP • Thesis Law Firm • White & Case LLP • Zepos & Yannopoulos

GLOBAL SHIPPING COMPANIES: Castor Ships & TORO • Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd (NYSE: TEN)

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Κύριοι Χορηγοί: Goldman Sachs • Morgan Stanley • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd. – Κύριος Χορηγός τα τελευταία 18 χρόνια διοργάνωσης του Συνεδρίου.

Platinum Χορηγός: AKTOR Group of Companies

Χρυσοί Χορηγοί: Alpha Bank • Barclays • BNP Paribas • CrediaBank • Eurobank • EY • Hellenic Growth Fund • UBS Investment Bank • Nomura

Μεγάλοι Χορηγοί: • Athens International Airport (AIA) • AXIA Ventures Group • Bank of America • Deloitte • EOS Global Investors • GEK TERNA Group of Companies • GNTO – GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION • HELLENiQ Energy • Milbank • National Bank of Greece • ONEX Shipyards & Technologies Group • Public Power Corporation – PPC • PwC Greece • Qualco Group • Reed Smith LLP • Telekom Greece • White & Case LLP •

Χορηγοί: Alpha AI Biotech & Merit Spread Foundation • ALTER EGO MEDIA S.A. • Vivartia • AVAX Group • Bernitsas • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS LAW FIRM • DECA INVESTMENTS • Dimand S.A. • Elikonos Capital • Energean • ENTERPRISE GREECE • EYDAP – Athens Water Supply & Sewerage Company SA • Fortsakis, Diakopoulos & Associates Law Firm (FDMA) • Halcyon Equity Partners • Hill International • Karatzas & Partners • Kentriki – Savills Greece • Koutalidis Law Firm • LAMDA Development • Lambadarios Law Firm • LIBRA GROUP • Machas & Partners Law Firm • Natech Banking Solutions • Orilina Properties REIC • Paul Hastings • PotamitisVekris • SWOT Hospitality Management Company • THEON GROUP • Thesis Law Firm • Viohalco • Zepos & Yannopoulos

Υποστηρικτές Χορηγοί: Flott & Co. PC • Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA)

Με την υποστήριξη των εταιρειών: Carlyle • CVC Capital Partners • Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO) • Highgate • HIP Hotel Investment Partners • METLEN • PHAROS AI Factory

Χορηγοί Πρωινού: Castor Ships • Toro

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

AGAPW – Association of Greek American Professional Women • AHEPA • AHEPA DELPHI CHAPTER #25 • AMCHAM – American Hellenic Chamber of Commerce • American Hellenic Council of California • AHI – American Hellenic Institute • Cyprus – US Chamber of Commerce • Deon Policy Institute • EFM – European Financial Management Association • EMBCA – Eastern Mediterranean Business Culture Alliance • Endeavor • European American Chamber of Commerce, New York • HABA – Hellenic American Bankers Association • HACC – Hellenic American Chamber of Commerce • HAWK – Hellenic American Women’s Council • Hellenic Federation of New Jersey • HIAS – Hellenic Institute of Advanced Studies • HLA – Hellenic Lawyers Association • HPW – Hellenic Professional Women Inc. • SAKA USA CHAPTER • SIDO – The State International Development Organizations • THI – The Hellenic Initiative • Urban Land Institute – ULI Greece & Cyprus • Urban Land Institute – ULI Americas • WISTA USA • World Hellenic Inter-Parliamentary Association (PADEE-WHIA)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Official TV Media Partner: MEGA TV

Digital News Media Partner – ΑΠΕ: Athens – Macedonian News Agency

Greek Print & Digital News:

• ALTER EGO MEDIA • ΤΟ ΒΗΜΑ • ΤΑ ΝΕΑ • in.gr • ΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

• AllAboutShipping.co.UK • Banking News • Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – Economia • Hellas Journal • World Energy News

Greek American Media:

• Εθνικός Κήρυξ – The National Herald

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