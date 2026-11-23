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Οι πυρκαγιές, οι καύσωνες και η ξηρασία έχουν πλέον μετρήσιμο αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία της Ελλάδας, ενώ το κόστος των φυσικών καταστροφών, και ιδίως των πλημμυρών, επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των αποζημιώσεων, όπως επισημαίνει νέο ερευνητικό σημείωμα του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Οι μεγάλες αγροτοδασικές πυρκαγιές μειώνουν την προστιθέμενη αξία του τουριστικού τομέα και τον τοπικό ρυθμό ανάπτυξης, ιδίως στα νησιά, με το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας να καταγράφεται όχι το καλοκαίρι που εκδηλώνονται αλλά το επόμενο. Μία χρονιά με κύματα καύσωνα και ξηρασία τόσο ακραία όσο το 2022 ή το 2023 περιορίζει την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε περιοχή της χώρας, χωρίς το πλήγμα να μετριάζεται από τις υψηλότερες τιμές των αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, εάν μία χρονιά με καταστροφές όπως το 2023 επαναλαμβανόταν κάθε τρία χρόνια από το 2027, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα ήταν, το 2038, από 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερο σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου, σύμφωνα με το τρίτο ερευνητικό σημείωμα (Research Note) του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Το σημείωμα έχει τίτλο “Climate Extremes and Regional Growth in Greece: Evidence from 52 Regions” («Ακραία κλιματικά φαινόμενα και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα: Στοιχεία από 52 περιοχές»). Συντάκτες του είναι η Μαρίνα-Ελίζα Σπαλιάρα, Καθηγήτρια Οικονομικών στην Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, και ο Γιάννης Τσουκαλάς, Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και Καθηγητής Οικονομικών στην Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης.

Η ανάλυση είναι η πρώτη που υπολογίζει την επίπτωση των ακραίων κλιματικών φαινομένων στην οικονομία των περιοχών της Ελλάδας και τη συνδέει με τον τρόπο που το κράτος χρηματοδοτεί την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Για τον σκοπό αυτό, συνδυάζει τους περιφερειακούς λογαριασμούς της Eurostat για την περίοδο 2002-2023 με δορυφορικά και κλιματικά δεδομένα για την περίοδο 2001-2025.

«Για την Ελλάδα, όπου τα ακραία κλιματικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε χρόνο, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν θα συμβεί καταστροφή, αλλά εάν ο προϋπολογισμός θα είναι έτοιμος όταν αυτή συμβεί», υπογραμμίζεται στη μελέτη.

Πυρκαγιές: Οι οικονομικές απώλειες γίνονται αισθητές το επόμενο καλοκαίρι

Εξετάζοντας τον οικονομικό αντίκτυπο των αγροτοδασικών πυρκαγιών, το ερευνητικό σημείωμα διαπιστώνει ότι τη χρονιά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, η ανάπτυξη των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό σημειώνει μόνο ελαφρά πτώση. Το πραγματικό πλήγμα γίνεται αισθητό την επόμενη χρονιά, πιθανότατα επειδή μειώνονται οι κρατήσεις για την επόμενη περίοδο και η αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών απαιτεί χρόνο. Σε ορίζοντα τριών ετών, ο συγκεκριμένος τομέας εμφανίζει ανάπτυξη μειωμένη κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε 1% της έκτασης μιας περιοχής που καίγεται.

Η πυρκαγιά στη Ρόδο τον Ιούλιο του 2023 κατέκαψε το 6,9% των Δωδεκανήσων. Με βάση τα αποτελέσματα του σημειώματος, εκτιμάται ότι έως το τρίτο έτος μετά την πυρκαγιά η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό στην περιοχή είναι περίπου 4,8% χαμηλότερη σε τρέχουσες τιμές από ό,τι θα ήταν χωρίς την πυρκαγιά, δηλαδή περίπου 73 εκατ. ευρώ λιγότερη ετησίως.

Κύματα καύσωνα και ξηρασία: Πλήγματα στη γεωργία σε όλες τις περιοχές

Ένα έτος με έντονα κύματα καύσωνα και ξηρασία, όπως το 2022 ή το 2023, συμπιέζει την αγροτική ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές της χώρας κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 200–240 εκατ. ευρώ γεωργικής προστιθέμενης αξίας σε εθνικό επίπεδο.

Η μείωση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, του Ιονίου και στην Κρήτη, ενώ πλήττεται περισσότερο το περιφερειακό εισόδημα στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου η γεωργία αποτελεί σημαντικότερο τμήμα της οικονομίας. Πάντως, η εκτιμώμενη απώλεια που καταγράφεται στην Ελλάδα είναι μικρότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανότατα επειδή μέρος των γεωργικών εκτάσεων της χώρας είναι αρδευόμενο. Καύσωνες και ξηρασία δεν έχουν σαφή επίδραση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ημέρες καύσωνα την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν εντυπωσιακά στην Ελλάδα: από 2,7 ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2002-2006, εκτοξεύθηκαν στις 13,5 ημέρες την περίοδο 2021-2025, ενώ το 2024 έφθασαν τις 28,7.

Πλημμύρες: Χωρίς ορατή επίδραση στην ανάπτυξη, αλλά…

Ακόμα και ο μεσογειακός κυκλώνας “Daniel”, ο οποίος προκάλεσε ζημιές άνω των 2 δισ. ευρώ στη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2023, δεν φαίνεται να είχε σαφή επίπτωση στον ρυθμό ανάπτυξης των περιοχών της Θεσσαλίας. Ωστόσο, επειδή οι ζημιές από τις πλημμύρες αφορούν κατοικίες, υποδομές και αγροτικές εκτάσεις, μεγάλο μέρος του κόστους τους επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρενέργειες στον κρατικό προϋπολογισμό

Μετά από ένα έτος όπως το 2023, η χαμηλότερη ανάπτυξη εξαιτίας κυμάτων καύσωνα, ξηρασίας και πυρκαγιών μειώνει τα δημοσιονομικά έσοδα κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ. Οι αποζημιώσεις και τα κρατικά μέτρα στήριξης μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες εκείνου του έτους κόστισαν περίπου 745 εκατ. ευρώ, σχεδόν το διπλάσιο. Το κύριο δημοσιονομικό κόστος των ακραίων κλιματικών φαινομένων αφορά, επομένως, τη στήριξη των πληγέντων από το κράτος, όχι την απώλεια εσόδων. Από το 2024, το κράτος έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό κονδύλι 600 εκατ. ευρώ ετησίως για φυσικές καταστροφές, το οποίο καλύπτει μέρος των δαπανών αυτών.

Ωστόσο, το κονδύλι δαπανάται κάθε χρόνο και δεν δημιουργεί αποθεματικό. Σε μία χρονιά όπως το 2023, τα κύματα καύσωνα, η ξηρασία και οι πυρκαγιές μειώνουν το ΑΕΠ κατά περίπου 0,32% σε βάθος τριετίας, γεγονός που επιδεινώνει το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά περίπου 0,16% του ΑΕΠ. Ένα μεμονωμένο έτος καταστροφών αφήνει το δημόσιο χρέος το 2038 λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ πάνω από το προβλεπόμενο στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: το χρέος αυξάνεται με κάθε έτος καταστροφών και δεν επανέρχεται τα ενδιάμεσα χρόνια. Εάν ένα έτος με πυρκαγιές, κύματα καύσωνα, ξηρασία και επακόλουθες αποζημιώσεις όπως το 2023 επαναλαμβανόταν κάθε τρία χρόνια από το 2027 και μετά, το δημόσιο χρέος το 2038 θα ήταν από 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερο από το προβλεπόμενο στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο.

Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές συνδέεται με το χαμηλό ποσοστό ασφάλισης των νοικοκυριών: μόλις περί το 14% των ελληνικών νοικοκυριών είναι ασφαλισμένο έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, ενώ για λιγότερο από το 20% των ζημιών που προκλήθηκαν από καταστροφές από το 2000 υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το κράτος.

Συστάσεις

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή διατυπώνει 5 συστάσεις:

1. Δημιουργία πολυετούς ταμείου για φυσικές καταστροφές. Το ετήσιο κονδύλι των 600 εκατ. ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να μετατραπεί σε ένα ταμείο που θα συγκεντρώνει πόρους τις χρονιές χωρίς φυσικές καταστροφές και θα τους αξιοποιεί όταν συμβαίνουν καταστροφές.

2. Ενσωμάτωση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές στον Προϋπολογισμό. Να εκτιμηθεί και να δημοσιευθεί στον Προϋπολογισμό και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο το πιθανό κόστος των καταστροφών για το κράτος, όπως απαιτούν πλέον οι τροποποιημένοι κανόνες της ΕΕ, και να καταδειχθεί πώς δαπανάται στην πράξη η χρηματοδότηση για καταστροφές.

3. Ασφάλιση περισσότερων νοικοκυριών. Στις περιπτώσεις που οι φυσικές καταστροφές περιλαμβάνονται αυτόματα στις ασφαλιστικές συμβάσεις ακινήτων, το 55%-63% των ζημιών από πλημμύρες καλύπτεται από ασφάλιση, έναντι 23%-32% σε άλλες περιπτώσεις. Η θέσπιση ενός προγράμματος με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με κρατική εγγύηση με ανώτατο όριο θα διεύρυνε την ασφαλιστική κάλυψη των νοικοκυριών.

4. Πρόληψη αντί για αποκατάσταση. Να μετατοπιστεί το βάρος των δαπανών από την παροχή στήριξης μετά τις καταστροφές στην πρόληψη, ξεκινώντας από την άρδευση και την υδροδότηση, τα αντιπλημμυρικά έργα και την πρόληψη των πυρκαγιών.

5. Στήριξη των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να επεκταθεί η βοήθεια προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και στην τουριστική περίοδο που ακολουθεί την πυρκαγιά, δεδομένου ότι τότε καταγράφονται οι μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες για την πληγείσα περιοχή.