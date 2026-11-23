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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία στις 12 Νοεμβρίου, θα επανατοποθετηθεί στη θέση του επικεφαλής της.

Η κίνηση αυτή τίθεται σε άμεση ισχύ, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επαναφορά του κ. Χουάνγκ μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον κ. Χουάνγκ, μετά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ικανοποιημένο με την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA.».

Άλμα 30% της μετοχής της Nvidia

Η απροσδόκητη κίνηση οδήγησε τις μετοχές της Nvidia σε άνοδο 30%, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε τον S&P 500 στο άνοιγμα υψηλότερα κατά σχεδόν 4%. Η μετοχή είχε χάσει σχεδόν το 33% της αξίας της από τις 8 Νοεμβρίου, όταν ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ήρθε μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ: «Ελπίζω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ. Θα ήταν το καλύτερο για την εταιρεία, αλλά και για τις ΗΠΑ».

Η Nvidia δήλωσε ότι η απόφασή της να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προήλθε μετά από «συμβουλές από ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πρόσθεσε ότι «βάσει αυτών των συμβουλών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι βέβαιο ότι η επαναφορά του κ. Χουάνγκ δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Τι προηγήθηκε

«Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι ο Τζένσεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς.

Η εταιρεία διευκρίνισε, πάντως, ότι η έρευνα για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μέχρι τη Δευτέρα, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia είχε μειωθεί κατά περισσότερα από 2,5 τρισ. δολάρια σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο.

Η πτώση είχε ακολουθήσει σειρά αποκαλύψεων σχετικά με ερωτικές σχέσεις του Χουάνγκ με τουλάχιστον μία υφισταμένη του, καθώς και με πελάτη της εταιρείας, τον οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι είναι Κινέζος κατάσκοπος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούσε να στηρίζει τον Χουάνγκ, δηλώνοντας ότι θα ήθελε να δει τον φίλο και οικονομικό υποστηρικτή του να επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, φάνηκε να αναθεωρεί τη στάση του σχετικά με την ενδεχόμενη επαναφορά του Χουάνγκ. Αρνήθηκε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ προηγουμένως είχε καλέσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει σε μια «ριζική αναδιάρθρωση» και να αναζητήσει νέα ηγεσία «εκτός εταιρείας».

Η αιφνίδια αυτή ανατροπή σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο Τζόουνς είχε δηλώσει στους επενδυτές, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε «αποδεχθεί ομόφωνα την παραίτηση του Χουάνγκ και δεν προτίθεται να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου».

Αρκετοί επενδυτές και ιδρυτές εταιρειών της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ και ο πρώην επικεφαλής της Uber, Τράβις Κάλανικ, είχαν ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ. Μάλιστα, διαδικτυακή εκστρατεία με το σύνθημα «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν» συγκέντρωσε περισσότερες από 200.000 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και υπογραφές εργαζομένων της Nvidia.

Πανηγυρισμοί από Τραμπ

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia «σωστή και ενδεδειγμένη».

«Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στην Nvidia, προκειμένου να διασφαλιστούν η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει κανέναν λόγο» να πιστεύει ότι η επιστροφή του Χουάνγκ εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, ενώ υποστήριξε ότι «δεν διαθέτει στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι εκείνος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έχει «γνωρίσει καλά τον Τζένσεν», τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη και εθνικό κεφάλαιο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει την έρευνά της σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Τραμπ: Εγώ τους είπα να τον επαναφέρουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε, μιλώντας στο CNBC, ότι επικοινώνησε απευθείας με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, προκειμένου να το πείσει να επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Τζένσεν Χουάνγκ.

«Μίλησα μαζί τους, ας το διατυπώσω έτσι», δήλωσε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του CNBC, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε λίγο μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Nvidia ότι ο Χουάνγκ επιστρέφει στο τιμόνι του τεχνολογικού κολοσσού.

«Και τους έπεισα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εγώ έκλεισα τη συμφωνία».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ζήτησε πράγματι διαβεβαιώσεις σχετικά με τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Και τους δώσαμε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε και γνωρίζουμε πολλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε ότι, αφού ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και «έκλεισε η συμφωνία», τηλεφώνησε στον Χουάνγκ.

«Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: “Θέλω να σου ζητήσω ένα πράγμα, Τζένσεν. Να δουλεύεις σκληρά”», ανέφερε ο Τραμπ.

«Δεν συζήτησα μαζί του άλλα ζητήματα, γιατί τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει καλύτερα απ’ ό,τι εμείς», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ξέρει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Εγώ απλώς του είπα να δουλεύει σκληρά, γιατί, αν δουλεύεις σκληρά, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να φτάσει αυτά που έχεις πετύχει. Κανείς, απολύτως κανείς που να πλησιάζει».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CNBC ότι ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα κακό».

«Θεωρώ ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ενήργησε με μεγάλη υπευθυνότητα», αποφασίζοντας να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του.

«Κάποιοι αναρωτιούνται αν η παραμονή του αποτελεί απειλή. Όχι, απειλή θα ήταν να τον χάσουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που η εταιρεία είχε το θάρρος, όπως και το διοικητικό της συμβούλιο, να πράξουν το σωστό. Υπέστησαν τις συνέπειες για δύο εβδομάδες, ενώ η εταιρεία υπέστη τεράστιο πλήγμα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αποχώρηση Χάας

Οι Financial Times είχαν μεταδώσει αυτόν τον μήνα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε προσεγγίσει τον διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χάας, στο πλαίσιο της αναζήτησης διαδόχου του Χουάνγκ.

Ο Χάας, επιβεβαίωσε τη «μακροπρόθεσμη δέσμευσή» του στην εταιρεία σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να διαδέχεται τον Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, πριν από τις τελευταίες εξελίξεις.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Χάας δήλωσε ότι είναι «απόλυτα προσηλωμένος στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της Arm για πολλά χρόνια ακόμη», προσθέτοντας ότι υπέγραψε συμφωνία που διασφαλίζει την παραμονή του στην εταιρεία, με έδρα το Κέιμπριτζ, έως το 2033.

Παράλληλα, ο Χάας ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της SoftBank, η οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της Arm.

Τα διευρυμένα καθήκοντά του στη διοίκηση του ιαπωνικού ομίλου, στον οποίο ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της SoftBank International τον Απρίλιο, τον αναδεικνύουν σε έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της SoftBank, Μασαγιόσι Σον.

Ο Χάας είναι βετεράνος της Silicon Valley και βρίσκεται στο τιμόνι της Arm από το 2022. Το 2023 εισήγαγε την εταιρεία στο χρηματιστήριο Nasdaq. Πριν ενταχθεί στην Arm, το 2013, είχε εργαστεί επί περίπου επτά χρόνια στη Nvidia, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί στενές σχέσεις με τον Χουάνγκ και ορισμένα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Θεωρούνταν ένας από τους ελάχιστους εξωτερικούς υποψηφίους που θα μπορούσαν να αναλάβουν άμεσα την ηγεσία της Nvidia. Μέχρι τη Δευτέρα, μάλιστα, ήταν το φαβορί στις αγορές προβλέψεων για τη διαδοχή του Χουάνγκ.

Μεταξύ των άλλων πιθανών υποψηφίων που είχαν προτείνει αναλυτές και επενδυτές συγκαταλέγονταν η Λίζα Σου, επικεφαλής της AMD, βασικού ανταγωνιστή της Nvidia, ο επικεφαλής του τομέα υλικού της Apple, Τζόνι Σρουτζί, καθώς και ο Ίαν Μπακ, κορυφαίο στέλεχος του τεχνικού δυναμικού της Nvidia, ο οποίος ηγείται του τομέα των κέντρων δεδομένων της εταιρείας.

Μετά την αποχώρηση του Χάας από τη διεκδίκηση της θέσης, οι πλατφόρμες αγορών προβλέψεων Kalshi και Polymarket εμφάνιζαν πλέον ως επικρατέστερο υποψήφιο τον ίδιο τον Χουάνγκ.